Mengapa Rebecca Si Pengacara Dari 'Landman' Terlihat Begitu Familiar?

Kayla Wallace sebagai Rebecca Falcone dalam "Landman" Season 2. Paramount+/Emerson Miller

Landman Season 2 berakhir pada hari Minggu dengan episode ke-10, yang mencakup beberapa adegan eksplosif yang melibatkan karakter pengacara Kayla Wallace, Rebecca Falcone. Apa lagi yang pernah dibintangi Wallace?

Wallace telah memainkan peran kunci dalam Landman sejak serial ini mulai streaming di Paramount+ pada November 2024. Awalnya, Rebecca berselisih dengan fixer M-Tex Oil Tommy Norris (Billy Bob Thornton), tetapi setelah dia ditunjuk sebagai kepala penasihat hukum untuk perusahaan di akhir Season 1, keduanya akhirnya menjadi sekutu dekat di Season 2.

Catatan: Spoiler dari finale "Landman" Season 2 dibahas dalam dua paragraf berikutnya.

Rebecca menunjukkan kesetiaannya yang terbesar kepada Tommy dalam finale Landman Season 2 setelah putra Tommy, Cooper (Jacob Lofland), menghadapi tuduhan pembunuhan setelah memukuli seorang pria hingga tewas karena mencoba menyerang tunangan nya secara seksual, Ariana (Paulina Chávez).

Seorang pengacara brilian yang tegas dengan pemahaman hukum yang tajam, Rebecca berapi-api dalam dua adegan kunci di episode finale Season 2, ketika dia bertemu dengan sepasang detektif yang mencoba menuduh Cooper melakukan pembunuhan meskipun dia menyelamatkan nyawa Ariana.

Lahir 31 Oktober 1993, di Vancouver, British Columbia, Kanada, debut layar Wallace terjadi pada tahun 2015 sebagai anggota paduan suara dan penari dalam film TV Disney Descendants. Sejak itu, Wallace telah muncul dalam hampir 20 peran, sebagian besar di televisi, membintangi peran tamu di acara-acara terkenal seperti The Good Doctor dan Zoey's Extraordinary Playlist.

Lihat lebih banyak kredit Wallace di bawah ini untuk mengetahui mengapa dia terlihat begitu familiar.

Kayla Wallace dalam "One Calls the Heart." Hallmark Channel

'When Calls The Heart' (2019-2025)

Kayla Wallace membintangi serial Hallmark Channel When Calls the Heart sebagai karakter berulang, Fiona Miller, di Season 6 hingga 10 dari 2019 hingga 2023, dan kembali sebagai tamu di Season 11 dan 12 di 2024 dan 2025,

Dalam drama Western periode, Fiona adalah operator telepon yang pindah dari San Francisco ke kota fiktif Kanada Barat Hope Valley untuk menjalankan papan switchboard ketika komunitas bekas pertambangan batu bara mendapatkan layanan telepon. Akhirnya, Fiona membuka salon di Hope Valley sebelum pindah untuk bergabung dengan gerakan suffragette.

'My Grown-Up Christmas List' (2022)

Kayla Wallace membintangi sebagai Taylor, yang ikatannya dengan seorang tentara, Luke (Kevin McGarry), tumbuh selama beberapa liburan Natal dengan dan tanpa satu sama lain dalam drama romantis Hallmark Channel My Grown-Up Christmas List.

Wallace juga membintangi bersama McGarry dalam drama komedi romantis Hallmark Channel Feeling Butterflies pada tahun 2022. Sebelum itu, Wallace membintangi roman liburan Hallmark Channel Snowed in for Christmas pada tahun 2021.

Jacob Lofland dan Kayla Wallace dalam "Landman" Season 2. Paramount+/Emerson Miller

Semua 20 episode Landman di Season 1 dan 2 sedang streaming di Paramount+.

