PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa, menurut Onchain Lens, seekor paus yang sebelumnya menjual 255 BTC telah melikuidasi posisi long-nya di ETH, BTC, dan SOL, mengalami

"Paus 255 BTC" menderita kerugian $16,14 juta sebelum berbalik arah dan membuka posisi long.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/19 09:50
PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa, menurut Onchain Lens, seorang whale yang sebelumnya menjual 255 BTC telah melikuidasi posisi long-nya di ETH, BTC, dan SOL, mengalami kerugian total sebesar $16,14 juta. Whale tersebut kini beralih ke posisi long, membuka posisi long dengan leverage 15x di ETH dan posisi long dengan leverage 20x di BTC, sambil juga memegang posisi long dengan leverage 10x di DOGE dan posisi short dengan leverage 5x di DASH, dengan total nilai portofolio saat ini sekitar $60 juta.

