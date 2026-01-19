BursaDEX+
Akankah Smart Money Menyelamatkan Upaya Breakout 57% Harga PUMP?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/19 10:04
pump.fun
PUMP$0.002529-7.63%
Smart Blockchain
SMART$0.005093+1.11%
Bullish Degen
BULLISH$0.01683-6.55%

Harga Pump.fun melonjak awal minggu ini, menandakan potensi breakout dan momentum bullish yang terbarui. Reli tersebut sempat mengindikasikan pergerakan naik yang berkelanjutan untuk PUMP. 

Namun, pullback berikutnya telah menimbulkan ketidakpastian, karena perilaku holder yang beragam kini mengaburkan prospek dan menimbulkan keraguan apakah breakout dapat dipertahankan.

Holder PUMP Menunjukkan Perilaku Beragam

Sentimen pasar tetap terbagi, meskipun aktivitas smart money menawarkan dukungan. Smart money mengacu pada modal yang dikendalikan oleh investor berpengalaman, peserta institusional, perusahaan ventura, dan wallet whale yang berpengaruh. Entitas ini sering membentuk arah harga melalui akumulasi strategis selama periode ketidakpastian.

Dalam kasus PUMP, wallet smart money menambahkan sekitar 48 juta token selama seminggu terakhir. Ini meningkatkan total kepemilikan mereka sebesar 5,8%. Akumulasi semacam itu menunjukkan kepercayaan pada harga yang lebih tinggi ke depan. Pembelian berkelanjutan dari pemain ini dapat membantu menstabilkan PUMP dan mencegah penurunan yang lebih dalam.

Ingin lebih banyak wawasan token seperti ini? Daftar untuk Daily Crypto Newsletter Editor Harsh Notariya di sini.

PUMP Smart Money. Sumber: Nansen

Meskipun akumulasi smart money, momentum makro menunjukkan sinyal peringatan. Data jaringan menunjukkan penurunan tajam pada alamat PUMP baru.

Selama periode 48 jam, pembuatan wallet baru turun dari 8.570 menjadi 2.201, menandai penurunan partisipasi sebesar 74%.

Penurunan ini menandakan memudarnya minat ritel dan berkurangnya aliran modal segar. Holder baru memainkan peran penting dalam mempertahankan reli, terutama untuk altcoin yang sedang berkembang.

Tanpa permintaan baru dari peserta baru, mempertahankan kekuatan harga menjadi semakin sulit, bahkan dengan dukungan whale.

PUMP New Addresses. Sumber: Santiment

Bisakah Harga PUMP Berhasil Dalam Breakout-nya?

Harga PUMP baru-baru ini breakout dari pola cup and saucer, formasi yang biasanya dikaitkan dengan kelanjutan bullish. Breakout memproyeksikan pergerakan naik 57% dari $0,00264, menargetkan $0,00420.

Namun, harga gagal melanjutkan, menandakan keraguan di antara pembeli.

Sinyal beragam menunjukkan PUMP mungkin terus berkonsolidasi di atas level support $0,00264. Mempertahankan zona ini akan menjaga struktur bullish tetap utuh.

Keberhasilan merebut kembali resistance $0,00278 sebagai support dapat menghidupkan kembali momentum dan memulihkan reli breakout.

PUMP Price Analysis. Sumber: TradingView

Sebaliknya, aliran yang memudar meningkatkan risiko penurunan. Jika $0,00264 gagal bertahan, PUMP bisa turun menuju support $0,00242. Kelemahan lebih lanjut akan membatalkan tesis bullish.

Di bawah tekanan jual yang berkelanjutan, harga bisa memperpanjang kerugian menuju $0,00212, mengonfirmasi breakdown.

Sumber: https://beincrypto.com/will-pump-price-fail-breakout/

