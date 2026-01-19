Perak melonjak di atas $92,50 karena permintaan safe-haven

Harga Perak (XAG/USD) diperdagangkan di wilayah positif mendekati $92,65 selama jam perdagangan Asia pada hari Senin. Logam putih ini akan mencapai rekor tertinggi baru karena ancaman tarif Presiden AS Donald Trump meningkatkan aliran safe-haven. Pasar AS ditutup untuk memperingati hari libur Martin Luther King Jr. Day pada hari Senin.

Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa ia akan memberlakukan tarif impor tambahan 10% pada delapan negara Eropa, termasuk Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia dan Inggris (UK), yang telah menentang rencananya untuk mengambil Greenland, menurut Bloomberg.

Para pemimpin Eropa akan mengadakan pertemuan darurat dalam beberapa hari mendatang saat mereka mengeksplorasi kemungkinan tindakan balasan. Kekhawatiran baru akan pembalasan dari Eropa, yang dapat menyebabkan perang dagang, memberikan dukungan pada logam mulia tersebut.

Selain itu, permintaan industri yang kuat, terutama pada panel surya, kendaraan listrik (EV) dan infrastruktur terkait AI, dapat berkontribusi pada kenaikan Perak. Aplikasi industri menyumbang lebih dari setengah permintaan perak global dan terus mencapai level rekor.

Di sisi lain, ekspektasi yang meningkat bahwa Federal Reserve (Fed) AS akan menghentikan kampanye pelonggaran moneternya akhir bulan ini dapat mengangkat Dolar AS (USD) dan menciptakan hambatan bagi harga komoditas berdenominasi USD. Analis Morgan Stanley memperbarui perkiraan mereka untuk 2026, memperkirakan satu penurunan suku bunga di bulan Juni dan satu lagi di bulan September, bukan di bulan Januari dan April.