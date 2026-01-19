Bitcoin Turun ke $92,5K saat Ancaman Tarif Trump Memicu Likuidasi $525 Juta

Bitcoin turun ke $92.500 dalam perdagangan Asia pada hari Senin – penurunan 2,6% dalam 24 jam – menghapus keuntungan akhir pekan dan memicu likuidasi posisi long senilai $525 juta dalam waktu 60 menit di seluruh pasar kripto, menurut data Coinglass, karena ancaman tarif Presiden Donald Trump terhadap delapan negara Eropa mengguncang aset berisiko secara global.

Sementara itu, Ethereum turun 2,2% menjadi $3.240 dalam periode yang sama. Penjualan terjadi setelah Trump mengumumkan pada hari Sabtu bahwa ia akan memberlakukan tarif 10% pada Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Belanda, dan Finlandia mulai 1 Februari, meningkat menjadi 25% pada 1 Juni kecuali negara-negara tersebut menyetujui akuisisi Greenland oleh AS.

Bitcoin telah naik mendekati $98.000 pada hari Kamis sebelum konsolidasi sekitar $95.000 sepanjang akhir pekan. Penurunan tajam pada Senin pagi menghapus keuntungan tersebut karena trader menutup posisi leverage di tengah sentimen risk-off yang lebih luas.

Trump mengutip keamanan nasional dan apa yang ia sebut sistem pertahanan "Golden Dome" sebagai pembenaran untuk mengakuisisi Greenland, wilayah otonom Denmark. Ia mengatakan sistem tersebut memerlukan inklusi Greenland untuk berfungsi dengan efisiensi maksimum karena "sudut, ukuran, dan batas" terkait arsitektur pertahanan rudal.

Delapan negara yang ditargetkan mengeluarkan pernyataan bersama yang menanggapi bahwa "ancaman tarif merusak hubungan transatlantik dan berisiko spiral menurun yang berbahaya." Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan kepada televisi ARD bahwa ia tidak percaya perjanjian perdagangan AS-UE yang ditandatangani tahun lalu mungkin dilakukan dalam keadaan saat ini.

Ajudan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan ia akan meminta Uni Eropa untuk mengaktifkan instrumen anti-paksaan terhadap Washington jika Trump melanjutkan dengan tarif. Langkah tersebut, yang belum pernah digunakan sebelumnya, memungkinkan UE untuk membatasi impor barang dan jasa ke blok 27 negara dengan populasi gabungan 450 juta.

Bloomberg melaporkan negara-negara anggota UE sedang membahas pungutan balasan atas barang AS senilai $108 miliar.

Pelarian ke keamanan

Emas mencapai rekor $4.690,59 per ons sementara perak mencapai $94,12 karena investor melarikan diri ke aset safe-haven. Pasar saham Asia turun di Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Sydney, Singapura, dan Wellington, meskipun Seoul dan Taipei mencatat kenaikan. Futures Eropa dan AS menurun.

Dolar melemah terhadap mata uang utama, dengan euro, sterling, dan yen semuanya naik. Charu Chanana, chief investment strategist di Saxo Markets, menulis bahwa pertanyaan kunci adalah apakah retorika Trump diterjemahkan menjadi kebijakan, itulah sebabnya tanggal konkret penting.

"Bahkan jika ancaman tarif langsung dinegosiasikan turun, risiko struktural adalah bahwa fragmentasi terus meningkat, dengan perdagangan yang lebih dipolitisasi, rantai pasokan yang lebih bersyarat, dan risiko kebijakan yang lebih tinggi bagi perusahaan dan investor," kata Chanana.

Pengumuman tarif mengikuti ancaman Trump terhadap Iran minggu lalu dan penggulingan presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh AS, menciptakan serangkaian guncangan geopolitik yang telah mendorong permintaan safe-haven sambil menekan aset berisiko termasuk cryptocurrency.

Korelasi BTC dengan aset berisiko

Korelasi Bitcoin dengan aset berisiko telah menguat selama setahun terakhir karena adopsi institusional melalui spot ETF meningkat. Cryptocurrency sekarang cenderung terjual bersama saham teknologi dan investasi berorientasi pertumbuhan lainnya selama episode risk-off daripada bertindak sebagai penyimpan nilai independen.

Likuidasi senilai $525 juta terutama mempengaruhi posisi long yang bertaruh pada apresiasi harga Bitcoin yang berkelanjutan. Likuidasi terjadi ketika jaminan trader leverage jatuh di bawah persyaratan pemeliharaan, memaksa penutupan posisi otomatis yang dapat memperkuat pergerakan harga dalam kondisi likuiditas tipis.

Pasar kripto menghadapi ketidakpastian tambahan karena eskalasi tarif Trump mengancam arus perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi, berpotensi membatasi selera risiko untuk aset digital. Tanggal implementasi 1 Februari memberikan jendela tiga minggu untuk negosiasi, meskipun pernyataan Trump mengindikasikan tarif akan tetap berlaku hingga persyaratan akuisisi Greenland tercapai.

