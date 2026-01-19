BursaDEX+
Polygon (POL) Mencatat $1,26 Juta Staking dalam Dua Hari saat Harga Berkonsolidasi di Sekitar $0,14

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/19 12:00
Polygon (POL) telah menunjukkan peningkatan substansial dalam staking selama dua hari terakhir, karena hampir 8 juta token senilai sekitar $1,26 juta telah di-stake. Ini menunjukkan bahwa para pemegang menjadi lebih percaya diri pada jaringan karena mereka lebih memilih staking daripada likuiditas.

Karena peningkatan staking ini, total jumlah token yang di-stake telah meningkat menjadi sekitar 3,61 juta, senilai sekitar $0,57 juta.

Dalam hal pergerakan harga, aset tersebut baru-baru ini menguji harga $0,18 dan sekarang telah memasuki fase koreksi yang sehat dan saat ini berkonsolidasi di sekitar $0,14.

Koreksi harga ini dianggap sebagai perkembangan positif, terutama dengan meningkatnya sentimen dan fundamental. Analis pasar memperhatikan dengan seksama area permintaan utama, yang dapat dianggap sebagai titik masuk yang menguntungkan.

Baca Juga: Polymarket Mengejutkan Pasar Kripto dengan Biaya Taker pada Perdagangan 15 Menit

Polygon (POL) Mendekati Breakout Wedge, Bulls Menargetkan Kenaikan

Namun, analis kripto, Jonathan Carter, menyoroti bahwa token tersebut tampaknya menunjukkan fase awal dari potensi perubahan tren karena pergerakan harga menyempit di dalam pola falling wedge jangka panjang pada grafik tiga hari. Pola seperti itu secara historis terkait dengan potensi pembalikan bullish, karena menunjukkan bahwa tekanan jual telah mereda dan pembeli masuk pada harga yang lebih rendah.

Sumber: X

Berdasarkan aksi on-chain dan analisis teknikal, ada bukti bahwa fase akumulasi akan segera berakhir dengan dimulainya pergeseran momentum yang menguntungkan bulls.

Breakout di atas garis tren resistensi yang menurun kemungkinan besar akan mengonfirmasi pola bulls dan menarik lebih banyak peserta ke pasar. Jika terjadi breakout ini, hal itu mungkin memulai pemulihan dengan target harga di $0,21, $0,29, $0,41, $0,52, dan akhirnya $0,73.

Grafik Polygon (POL): Resistensi EMA dan Pergeseran RSI

Polygon telah menunjukkan pemulihan yang kuat dari titik terendah Desember, menyebabkan harga bergerak di atas EMA 20 hari dan 50 hari. Pemulihan yang kuat telah terhambat oleh EMA 100 hari di wilayah $0,15-$0,16, menjadikannya level resistensi yang kuat. Pasar secara keseluruhan berada di bawah tekanan untuk tetap berada di bawah EMA 200 hari.

Sumber: TradingView

Indikator momentum juga menunjukkan tanda-tanda pendinginan pertama, terutama setelah relief rally yang kuat. RSI telah bergerak ke pertengahan 60-an, yang merupakan indikasi bullishness jangka pendek, meskipun telah mundur ke area tengah.

Ini adalah indikasi hilangnya momentum kenaikan, yang dapat menyebabkan periode konsolidasi. Penting untuk tetap berada di atas EMA 20 hari untuk menghindari retracement lebih lanjut ke area support.

Baca Juga: Polygon (POL) Naik 25% Mingguan karena Breakout Teknikal Menandakan Pemulihan Tren

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

