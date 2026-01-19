Harga Bitcoin (BTC): Turun di Bawah $92.500 saat Ketegangan Perdagangan AS-UE Meningkat

TLDR

Bitcoin turun 3% dari $95.500 menjadi $92.474 hanya dalam empat jam pada Minggu malam

Lebih dari $680 juta posisi kripto dilikuidasi, dengan $600 juta dalam posisi long

Penurunan terjadi setelah Presiden Trump mengancam tarif pada delapan sekutu NATO kecuali Denmark menjual Greenland

Altcoin utama turun tajam dengan Solana turun 6,7%, SUI turun 10%, dan ZCash turun 10%

Analis mengatakan reli menuju $96.000 didorong oleh derivatif daripada permintaan spot yang berkelanjutan

Bitcoin turun di bawah $92.500 pada hari Minggu karena kekhawatiran potensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa mengguncang pasar kripto. Mata uang kripto terbesar di dunia turun dari $95.500 pada pukul 5 sore ET menjadi $92.474 pada pukul 9 malam, menandai penurunan 3% hanya dalam beberapa jam.

Harga Bitcoin (BTC)

Mata uang kripto utama lainnya mengikuti pergerakan turun bitcoin. Ethereum, XRP, dan Solana semuanya mengikuti penurunan selama aksi jual Minggu malam.

Penurunan mendadak memicu likuidasi besar-besaran di seluruh pasar kripto. Menurut data Coinglass, lebih dari $680 juta posisi dilikuidasi dalam periode 24 jam. Sekitar $600 juta berasal dari posisi long, menunjukkan bahwa trader bullish terkejut oleh pembalikan tajam tersebut.

Altcoin mengalami kerugian besar selama perdagangan Senin pagi di Asia. Solana turun 6,7%, sementara SUI dan ZCash masing-masing turun 10%.

Turbulensi pasar mengikuti ancaman Presiden Donald Trump untuk memberlakukan tarif yang meningkat pada delapan sekutu NATO. Tarif akan dimulai pada 10% pada 1 Februari dan naik menjadi 25% pada bulan Juni untuk impor dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Ultimatum tersebut menuntut Denmark setuju untuk menjual Greenland kepada Amerika Serikat.

Pemimpin Eropa menyebut tuntutan tersebut sebagai "pemerasan" dan memperingatkan spiral menurun yang berbahaya dalam hubungan transatlantik, menurut Reuters. Pejabat UE sedang mempersiapkan tindakan pembalasan, termasuk berpotensi membatasi layanan Amerika di Eropa, mengenakan pajak baru pada perusahaan AS, atau membatasi investasi di UE.

Kelemahan Pasar Melampaui Berita Utama

Min Jung, peneliti asosiasi di Presto Research, mengatakan kripto terus menunjukkan kelemahan dibandingkan dengan kelas aset lainnya. Sementara kekhawatiran perang dagang AS-UE telah memengaruhi sentimen, aset berisiko lainnya seperti KOSPI Korea Selatan diperdagangkan datar hingga lebih tinggi. Ini menunjukkan kelemahan spesifik kripto berlanjut, dengan investor lebih menyukai aset berisiko lainnya.

Rachael Lucas, analis kripto di BTC Markets, mengatakan berita utama perang dagang menyuntikkan volatilitas baru ke dalam pasar yang sudah tidak tenang. Namun, dia mencatat berita utama bukan pendorong fundamental dari pullback saat ini.

Sentimen pasar kripto telah memburuk setelah RUU struktur pasar kripto AS terhenti. Setelah Coinbase menarik dukungannya, Komite Perbankan Senat menunda sidang markupnya tanpa tanggal baru yang diumumkan.

Bitcoin telah menghabiskan berbulan-bulan konsolidasi setelah mencapai tertinggi sepanjang masa mendekati $126.000 pada Oktober 2025. Trader terus mengambil keuntungan setelah periode volatilitas yang diperpanjang. Penembusan baru-baru ini di bawah rata-rata bergerak 50 minggu memicu penjualan algoritmik.

Reli yang Didorong Derivatif Memudar

Laporan mingguan Glassnode menunjukkan kemajuan bitcoin menuju $96.000 sebagian besar didorong oleh aliran derivatif, termasuk likuidasi short, daripada akumulasi spot yang berkelanjutan. Perusahaan analitik on-chain mencatat bahwa likuiditas futures tetap relatif tipis, membuat aksi harga rentan terhadap pembalikan tajam.

CryptoQuant mengkarakterisasi pergerakan sejak akhir November sebagai reli pasar bear potensial daripada awal tren naik baru. Bitcoin tetap di bawah rata-rata bergerak 365 hari mendekati $101.000, level yang secara historis bertindak sebagai batas rezim.

ETF Bitcoin Spot kehilangan $4,4 miliar melalui November dan Desember. Open interest futures turun tajam, menandakan berkurangnya selera risiko.

Ada beberapa tanda stabilisasi di pasar. Distribusi pemegang jangka panjang telah melambat dibandingkan dengan akhir 2025. Aliran spot di bursa utama seperti Binance telah berubah lebih dominan pembeli, sementara penjualan yang dipimpin Coinbase telah mereda.

Lucas mengatakan bitcoin mungkin turun ke wilayah $67.000 hingga $74.000 jika tekanan makro terus berlanjut. CryptoQuant dan Glassnode keduanya mencatat bahwa permintaan spot yang berkelanjutan belum muncul kembali, membuat bitcoin sensitif terhadap pergeseran leverage dan likuiditas.

