Prediksi Harga Pump.Fun (PUMP) Menunjukkan Potensi Kenaikan 500% hingga 1000% Setelah Breakout

Pump.Fun (PUMP) menunjukkan indikator awal dari potensi pembalikan tren setelah menembus level resistensi yang telah lama bertahan pada grafik harian. Indikator teknikal menunjukkan bahwa fase koreksi mungkin telah berakhir, sementara zona permintaan tetap kuat. Analis mengindikasikan bahwa tren bullish tetap berlaku selama level support kunci bertahan.

Pada saat artikel ini ditulis, PUMP diperdagangkan pada $0,002541, mencatatkan volume perdagangan $395,82 juta dalam 24 jam terakhir. PUMP menunjukkan sedikit kelemahan selama 24 jam terakhir, karena turun 9,40%, dengan kapitalisasi pasar $902,41 juta.

Sumber: CoinMarketCap Sumber: CoinMarketCap

Pump.Fun Menunjukkan Tanda-Tanda Awal Pergeseran Tren

Analis kripto terkenal Crypto Patel telah menunjukkan bahwa PUMP bisa berada di ambang siklus pertumbuhan baru, bahkan setelah koreksi baru-baru ini. Patel, dalam salah satu pembaruan pasar terbarunya, menyatakan bahwa cryptocurrency ini dapat menawarkan keuntungan 500% hingga 1000% jika pola ini bertahan.

Sumber: X Sumber: X

Dari perspektif teknikal, PUMP telah berhasil menembus garis resistensi menurun jangka panjang pada grafik harian, yang merupakan tanda kemungkinan pembalikan arah dalam tren pasar. Saham telah melalui fase distribusi dan koreksi di masa lalu, dan saat ini berada dalam fase pemulihan.

Pump.Fun (PUMP) Mempertahankan Support Kunci

Patel mencatat bahwa ada beberapa indikator positif yang muncul pada time frame yang lebih tinggi. Harga telah mengonfirmasi breakout di atas garis tren menurun jangka panjang, selain breakout dari formasi descending wedge.

Dia juga menunjukkan zona permintaan kuat antara $0,0020 dan $0,0022, yang merupakan zona yang masih kuat dan bertahan dengan baik. Selain itu, PUMP telah memulihkan banyak level support, yang merupakan indikator jelas bahwa ada akumulasi yang terjadi. Kekuatan harga secara keseluruhan positif selama berada di atas $0,0020.

Baca Juga | Celestia (TIA) Breakout Alert: Pola Inverted H&S Siap Meroket ke $0,78?

PUMP Membidik Kenaikan Besar

Dalam skenario saat ini, jika keadaan berjalan sebagaimana adanya, Crypto Patel telah menunjukkan level kenaikan potensial pada $0,00872, $0,015, dan $0,026. Namun pada saat yang sama, dia menyebutkan bahwa ini adalah perdagangan berisiko tinggi dengan imbalan tinggi.

Skenario bullish masih valid selama PUMP/USDT diperdagangkan di atas level $0,0020. Penutupan harian di bawah $0,0020 akan membuat strategi perdagangan ini tidak efektif.

Meskipun PUMP telah turun pada grafik jangka pendek, tampaknya pola grafik secara keseluruhan sekarang condong positif. Jika level support terus bertahan, tampaknya Pump.Fun siap untuk pemulihan yang kuat. Tentu saja, karena sifatnya yang volatil, penting untuk terus mengelola risiko.

Baca Juga | Polygon (POL) Melihat $1,26 Juta Staking dalam Dua Hari saat Harga Berkonsolidasi Mendekati $0,14