India Tandai Jaringan 'Crypto Hawala' yang Memicu Pendanaan Teror di Kashmir

TLDR

Saluran hawala kripto memindahkan dana teror asing ke Kashmir tanpa pengawasan.

Dompet pribadi, VPN, dan platform tidak teregulasi membantu melewati pengamanan keuangan.

Akun mule melapisi transaksi, memutus jejak sebelum dana mencapai pengguna akhir.

Trader kripto P2P memungkinkan konversi tunai off-grid di kota-kota besar India.

Handler asing membangun jaringan terdesentralisasi yang memanfaatkan celah dalam regulasi kripto.

Badan keamanan India melaporkan ancaman yang meningkat karena jaringan hawala kripto mendukung pendanaan teror di Jammu dan Kashmir. Pejabat mengidentifikasi saluran baru yang melewati pengamanan keuangan dan memindahkan dana tanpa deteksi. Mereka memperingatkan bahwa pergeseran ini dapat menghidupkan kembali struktur separatis yang terganggu di wilayah tersebut.

Hawala Kripto Berkembang Melalui Rute Digital Tersembunyi

Pihak berwenang mengatakan jaringan hawala kripto kini beroperasi di luar sistem teregulasi dan memindahkan uang melalui dompet digital pribadi. Jaringan ini menggunakan VPN dan platform tidak teregulasi serta menghindari pemeriksaan wajib yang biasanya mendeteksi aliran mencurigakan. Investigator mencatat bahwa sistem ini menciptakan jalur yang jelas bagi uang asing untuk masuk ke India tanpa pengawasan.

Pejabat menambahkan bahwa jaringan semacam itu mencerminkan operasi hawala lama namun mengandalkan alat terdesentralisasi yang meninggalkan jejak keuangan terbatas. Handler hawala kripto mentransmisikan dana langsung dari luar negeri dan melewati bank serta perantara berlisensi. Badan penegak hukum menghadapi tantangan signifikan saat melacak asal transaksi ini.

Munculnya hawala kripto mengikuti tindakan ketat yang diambil terhadap rute hawala tradisional dan aturan kepatuhan yang lebih ketat. Badan keamanan mengamati bahwa kelompok-kelompok musuh mengubah metode karena saluran lama mereka menjadi berisiko. Dengan demikian, jaringan baru menawarkan struktur yang nyaman untuk transfer cepat.

Akun Mule Mendukung Transaksi Berlapis

Investigator melaporkan bahwa jaringan hawala kripto menggunakan akun mule untuk menyimpan dan melapisi dana. Pemegang akun ini menerima komisi kecil, dan mereka tanpa sadar membantu menyamarkan pergerakan uang. Akibatnya, sindikat memutus jejak transaksi sebelum menyalurkan dana ke Kashmir.

Handler sering mengelola akun ini sepenuhnya dan mereka mendapatkan akses ke kata sandi dan dompet yang terhubung. Pengaturan ini menjauhkan pengirim asli dari pengguna akhir dan memperumit setiap upaya investigasi. Langkah-langkah ini membantu mengonversi aset digital menjadi uang tunai domestik yang tidak dapat dilacak.

Pejabat juga menyoroti penggunaan trader P2P yang membeli kripto dengan harga yang dinegosiasikan di kota-kota besar India. Pemegang akun mule melakukan perjalanan untuk bertemu dengan trader tidak teregulasi ini, dan mereka melikuidasi kepemilikan tanpa pemeriksaan formal. Jaringan hawala kripto menyelesaikan siklus off-grid end-to-end.

Handler Asing Membangun Infrastruktur Baru

Badan keamanan melaporkan bahwa orang-orang dari Tiongkok, Malaysia, Myanmar, dan Kamboja membantu membuat akun kripto pribadi untuk penduduk lokal. Handler asing ini menggunakan VPN untuk menyamarkan aktivitas, dan mereka menghindari persyaratan KYC di platform tertentu. Mereka membentuk saluran terdesentralisasi yang beroperasi di luar jangkauan regulasi.

Pihak berwenang mengonfirmasi peningkatan pendaftaran dompet kripto di wilayah tersebut meskipun ada pembatasan VPN lokal. Unit siber melacak pola yang tidak biasa, dan mereka berkoordinasi dengan badan nasional untuk memantau aktivitas terkait. Pejabat mengakui bahwa kerja sama global sangat penting untuk penegakan yang lebih dalam.

Data latar belakang menunjukkan bahwa India mempertahankan pendaftaran FIU wajib untuk Penyedia Layanan Aset Digital Virtual. Hanya 49 platform yang terdaftar untuk tahun fiskal saat ini dan bursa tidak teregulasi tetap aktif secara online. Ekosistem hawala kripto terus memanfaatkan celah dalam pengawasan.

Postingan India Flags 'Crypto Hawala' Networks Fueling Terror Financing in Kashmir pertama kali muncul di CoinCentral.