Garrett Jin, seorang whale: Pasar Bitcoin saat ini secara fundamental berbeda dari tahun 2022; terlalu dini untuk bearish.

PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa Garrett Jin, yang diduga sebagai "paus insider 1011," memposting di platform X, menyatakan bahwa membandingkan pasar Bitcoin saat ini dengan 2022 sangat tidak profesional. Dia percaya bahwa ada perbedaan mendasar antara keduanya dalam hal struktur harga jangka panjang, latar belakang makroekonomi, komposisi investor, dan distribusi token.

