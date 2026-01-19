Garrett Jin, seorang whale: Pasar Bitcoin saat ini secara fundamental berbeda dari tahun 2022; terlalu dini untuk bearish.

PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa Garrett Jin, yang diduga sebagai "paus insider 1011," memposting di platform X, menyatakan bahwa membandingkan pasar Bitcoin saat ini dengan 2022 sangat tidak profesional. Dia percaya bahwa ada perbedaan mendasar antara keduanya dalam hal struktur harga jangka panjang, latar belakang makroekonomi, komposisi investor, dan distribusi token.
- Dia menunjukkan bahwa lingkungan makroekonomi saat ini adalah kebalikan total dari siklus inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga tahun 2022: situasi di Ukraina mereda, CPI dan suku bunga bebas risiko menurun, dan khususnya, revolusi teknologi AI kemungkinan akan mendorong ekonomi ke dalam siklus deflasi jangka panjang. Suku bunga telah memasuki fase pemotongan suku bunga, dan likuiditas bank sentral kembali ke sistem keuangan, yang menentukan perilaku penghindaran risiko modal. Sejak 2020, Bitcoin dan perubahan year-on-year CPI menunjukkan korelasi negatif yang jelas, dan di bawah revolusi teknologi yang didorong AI, deflasi jangka panjang adalah hasil dengan probabilitas tinggi.
- Dari perspektif teknis, 2021-2022 membentuk pola M-top mingguan, sementara 2025 mewakili breakout dari saluran naik, yang secara statistik, lebih mungkin merupakan "bear trap" sebelum rebound. Dia menunjukkan bahwa agar pasar bearish seperti tahun 2022 terulang kembali, kondisi ketat harus dipenuhi secara bersamaan, termasuk kebangkitan kembali guncangan inflasi, bank sentral memulai kembali kenaikan suku bunga atau pengetatan kuantitatif, dan penurunan harga yang menentukan di bawah $80.850. Terlalu dini untuk bearish sebelum kondisi ini terpenuhi.
- Dalam hal struktur investor, periode dari 2020 hingga 2022 adalah pasar spekulatif dengan leverage tinggi yang didominasi oleh investor ritel. Namun, sejak peluncuran ETF Bitcoin pada 2023, pemegang jangka panjang struktural telah memasuki pasar, secara efektif mengunci pasokan dan secara signifikan mengurangi kecepatan perdagangan dan volatilitas. Bitcoin telah bergeser dari volatilitas historis 80-150% ke kisaran 30-60%, menjadi aset yang sangat berbeda. Pasar saat ini telah memasuki era institusional yang lebih matang, ditandai dengan permintaan mendasar yang stabil, pasokan terkunci, dan volatilitas tingkat institusional.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.