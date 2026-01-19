BursaDEX+
Hyperliquid Menghadapi Tekanan Jangka Pendek Setelah Penolakan di Dekat Tertinggi $28,5

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/19 20:30
Hyperliquid
HYPE$24.02-6.75%
NEAR
NEAR$1.582-8.18%
Capverse
CAP$0.13039+0.18%
  • Hyperliquid turun 6,15% menjadi $24 dengan volume perdagangan $366,31 juta.
  • HYPE ditolak di dekat $28,5 dan menemukan support di sekitar $23,76, mengindikasikan kemungkinan pembalikan.
  • Metrik blockchain terdepan Hyperliquid dalam hal biaya dan volume cukup mengesankan.

Hyperliquid (HYPE) diperdagangkan pada harga $24, mencerminkan penurunan 6,15% dalam 24 jam terakhir sebagai akibat dari penolakan di level yang lebih tinggi. Namun, aktivitas pasar dalam token tersebut cukup substansial. Volume perdagangan 24 jam HYPE adalah $366,31 juta, dan kapitalisasi pasarnya adalah $7,22 miliar, mewakili 0,23% pangsa pasar dari seluruh pasar cryptocurrency.

Sumber: TradingView

Potensi Kenaikan Menuju $28,5 Masih Ada

Seperti yang dibagikan oleh Crypto TXG, HYPE tidak dapat melewati wilayah resistance di $28,5, menyebabkan penurunan harga. Sementara koreksi ini berlangsung, tampaknya melambat di sekitar wilayah support di $23,76, di mana ada tekanan beli, menyebabkan reli bantuan sementara. Reli bantuan ini mengindikasikan bahwa ada tekanan beli pada level saat ini, mencegah penurunan lebih lanjut.

Sumber: X

Pandangan teknis yang disajikan oleh Crypto TXG menunjukkan bahwa jika HYPE mempertahankan kenaikan kuatnya dari level support, harga mungkin akan menguji kembali angka $28,5. Namun, jika HYPE gagal mempertahankan support di angka $23,76, harga bisa turun lebih rendah lagi, dan level support kuat berikutnya akan berada di sekitar angka $21,045.

Baca Juga | Akumulasi XRP Whales Menandakan Reli Harga Eksplosif di Atas Kisaran $9-$10

Rebound atau Koreksi? Langkah Selanjutnya Hyperliquid

Coin Bureau mengindikasikan bahwa Hyperliquid adalah blockchain terdepan dengan biaya selama 24 jam terakhir. Blockchain ini juga yang terdepan dengan volume perdagangan selama 24 jam terakhir, mengindikasikan tingkat adopsi yang tinggi untuk ekosistemnya. Biaya tinggi mengindikasikan tingkat keterlibatan protokol yang tinggi, yang ideal untuk pengembangan blockchain.

Sementara itu, meskipun HYPE mengalami tekanan harga dalam jangka pendek setelah penolakan, data yang terkait dengan kinerja jaringan mengindikasikan bahwa komunitas secara aktif berpartisipasi dalam Hyperliquid. Beberapa sesi berikutnya kemungkinan akan menentukan apakah koreksi saat ini berubah menjadi pergerakan naik.

Baca Juga | Polygon (POL) Melihat $1,26 Juta Distaking dalam Dua Hari saat Harga Berkonsolidasi di Dekat $0,14

