Bitcoin Mendorong Arus Masuk ETP Kripto Melebihi $2 miliar, CoinShares

Pendahuluan

Produk investasi kripto terus mendapat daya tarik minggu lalu, karena arus masuk dana melonjak ke tingkat terkuat yang terlihat pada tahun 2026 sejauh ini. Data dari CoinShares menunjukkan produk yang diperdagangkan di bursa kripto menarik arus masuk jauh di atas rata-rata mingguan, menyoroti kembalinya selera investor untuk eksposur yang terdiversifikasi ke aset digital meskipun berita utama berputar antara kekhawatiran makro dan perbincangan regulasi. Sementara Bitcoin memimpin, kelas kripto yang lebih luas juga mencatat arus masuk yang berarti, menggarisbawahi penawaran yang hati-hati namun persisten di seluruh ruang ETP.

Poin-Poin Utama

ETP kripto menarik 2,17 miliar dalam arus masuk minggu lalu, keuntungan mingguan terbesar pada tahun 2026 hingga saat ini.

Bitcoin menyumbang sebagian besar arus, menarik sekitar 1,55 miliar, kira-kira tujuh dari setiap sepuluh dolar yang ditambahkan minggu itu.

Ether menarik 496 juta, sementara XRP, Solana, dan altcoin yang lebih kecil mencatat keuntungan yang lebih sederhana, dengan arus masuk masing-masing 70 juta, 46 juta, dan jutaan satu digit.

Berita regulasi dan geopolitik, termasuk potensi pergeseran kebijakan AS dan kekhawatiran tarif, membebani sentimen pada akhir minggu, meskipun permintaan secara keseluruhan tetap tangguh.

Ticker yang Disebutkan

Ticker yang disebutkan: $BTC, $ETH, $XRP, $SOL, $SUI, $HBAR

Sentimen

Sentimen: Netral

Dampak Harga

Dampak harga: Netral. Arus menunjukkan permintaan stabil untuk eksposur kripto yang terdiversifikasi, tanpa dorongan harga yang didorong makro yang jelas dan langsung.

Ide Trading (Bukan Nasihat Keuangan)

Ide trading (Bukan Nasihat Keuangan): Tahan. Arus masuk yang persisten ke dalam ETP kripto menunjukkan permintaan yang berkelanjutan, tetapi kehati-hatian akhir minggu menyiratkan sikap tunggu dan lihat di tengah ketidakpastian makro dan kebijakan.

Konteks Pasar

Konteks pasar: Aktivitas minggu ini sejalan dengan pola yang lebih luas dari modal inkremental yang memasuki aset digital saat pasar mencerna sinyal kebijakan dan perkembangan regulasi sementara Bitcoin dan altcoin terpilih tetap menjadi pusat alokasi portofolio.

Artikel yang Ditulis Ulang

Produk investasi yang berfokus pada kripto terus mengalami akselerasi minggu lalu, menghasilkan arus masuk yang melampaui setiap minggu lainnya pada tahun 2026 dan menandai keuntungan paling kuat sejak Oktober. Data yang dipublikasikan oleh CoinShares menunjukkan produk yang diperdagangkan di bursa kripto mengumpulkan 2,17 miliar dalam uang baru, dengan sebagian besar momentum minggu ini terwujud lebih awal dalam periode tersebut. Pada hari Jumat, sentimen bergeser saat 378 juta mengalir keluar, reaksi yang dikaitkan dengan ketegangan geopolitik seputar Greenland dan kekhawatiran tarif yang diperbarui, menurut James Butterfill, kepala riset CoinShares.

Butterfill juga mencatat bahwa nada ekspektasi kebijakan di Amerika Serikat tampaknya membebani selera risiko. Secara khusus, prospek bahwa Kevin Hassett—kandidat terkemuka untuk ketua Federal Reserve berikutnya dan dikenal sebagai dove dalam kebijakan—mungkin tetap di posisinya saat ini berkontribusi pada hambatan moderat terhadap optimisme. Meskipun ada hambatan ini, permintaan untuk aset digital tetap secara luas positif, karena minat investor bertahan di berbagai produk kripto.

Bitcoin memimpin arus masuk

Bitcoin menarik bagian terbesar dari arus masuk minggu ini, menerima sekitar 1,55 miliar dan mewakili lebih dari 71% dari total arus masuk mingguan. Kekuatan bitcoin menggarisbawahi peran berkelanjutan aset tersebut sebagai jangkar dalam portofolio kripto, terutama bagi investor yang mencari eksposur luas melalui kendaraan yang diatur. Ether juga menarik arus yang kuat, dengan 496 juta memasuki produk yang berfokus pada ether, melebihi arus masuk gabungan yang terlihat di semua kategori kripto lainnya pada minggu sebelumnya.

Arus ETP kripto mingguan berdasarkan aset per Jumat (dalam jutaan dolar AS). Sumber: CoinShares

Selain bitcoin dan ether, dana XRP dan Solana menarik masing-masing sekitar 70 juta dan 46 juta, dengan arus masuk yang lebih kecil dilaporkan untuk altcoin lain seperti SUI dan Hedera (HBAR) masing-masing sebesar 5,7 juta dan 2,6 juta. Luasnya arus masuk di berbagai aset menunjukkan selera yang lebih luas untuk eksposur yang terdiversifikasi dalam kendaraan yang diatur, meskipun beberapa investor mempertimbangkan potensi pembatasan regulasi pada imbal hasil stablecoin yang terkait dengan proposal CLARITY Act yang beredar di Komite Perbankan Senat AS.

Partisipasi institusional tetap menjadi pendorong kinerja yang menonjol di seluruh sektor. Arus masuk dipimpin oleh manajer aset utama dan dana, dengan ETF iShares BlackRock menyumbang sekitar 1,3 miliar ke total mingguan, diikuti oleh Grayscale Investments dan Fidelity Investments masing-masing dengan 257 juta dan 229 juta. Rincian geografis menunjukkan Amerika Serikat menyumbang sekitar 2 miliar dari arus masuk, sementara arus di Swedia dan Brasil adalah arus keluar bersih moderat masing-masing sebesar 4,3 juta dan 1 juta.

Secara kolektif, arus masuk ini mendorong aset yang dikelola dalam dana kripto di atas 193 miliar untuk pertama kalinya sejak awal November. Momentum yang berkelanjutan menunjukkan narasi adopsi arus utama yang berkembang untuk produk investasi kripto, meskipun investor menavigasi latar belakang makro yang bergeser dan hasil regulasi yang tetap tidak pasti dalam waktu dekat.

Saat pasar menyerap tren ini, pengamat akan memperhatikan bagaimana panduan kebijakan tambahan, potensi pergerakan suku bunga, dan kerangka kerja stablecoin yang berkembang memengaruhi arus dana dan selera untuk eksposur kripto yang diatur di minggu-minggu mendatang. Lingkungan saat ini tetap menjadi salah satu optimisme yang terukur, dijangkarkan oleh keunggulan berkelanjutan Bitcoin dan campuran altcoin yang dikurasi yang menawarkan profil risiko/imbalan yang terdiversifikasi dalam struktur yang diatur.

