India mempromosikan jembatan CBDC seluruh BRICS sebagai pelindung dari risiko tarif AS

RBI India ingin BRICS menghubungkan CBDC seperti e-rupee dan yuan digital pada tahun 2026, menciptakan jalur bersama untuk perdagangan dan pariwisata yang melewati sistem berbasis dolar.

Ringkasan RBI telah meminta New Delhi untuk memasukkan interkoneksi CBDC dalam agenda KTT BRICS 2026, yang bertujuan menghubungkan e-rupee, yuan digital, dan CBDC BRICS lainnya.​

Jalur CBDC bersama akan memungkinkan anggota menyelesaikan perdagangan dan pariwisata secara langsung dalam mata uang digital lokal, mengurangi ketergantungan pada dolar dan gesekan bank koresponden.​

Rencana ini menghadapi hambatan interoperabilitas dan tata kelola seiring perluasan BRICS, tetapi RBI memposisikannya sebagai strategi ketahanan di tengah tarif dan retorika "anti-Amerika".

Reserve Bank of India telah mengusulkan rencana untuk menghubungkan mata uang digital bank sentral dari semua negara BRICS guna merampingkan perdagangan dan pariwisata lintas batas melalui penyelesaian digital langsung.

Pernyataan yang dilaporkan Reuters menyatakan bahwa bank sentral India berharap dapat menghubungkan negara-negara BRICS lainnya melalui mata uang digital bersama.

India mengusulkan penyatuan BRICS melalui mata uang digital

RBI telah merekomendasikan agar pemerintah India memasukkan inisiatif tersebut ke dalam agenda resmi KTT BRICS 2026, yang dijadwalkan akan diselenggarakan India akhir tahun ini, demikian laporan tersebut. Usulan ini akan menandai upaya terkoordinasi pertama untuk menghubungkan mata uang digital berdaulat, termasuk e-rupee India dan yuan digital China, dalam kerangka multilateral bersama, jika diadopsi.

Usulan ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam penyelesaian internasional, menurut RBI. Dengan memungkinkan pembayaran langsung dalam CBDC lokal, anggota BRICS dapat menyelesaikan arus perdagangan dan pariwisata tanpa merutekan transaksi melalui sistem perbankan koresponden berbasis dolar. Bank sentral menyatakan bahwa sistem seperti itu akan meningkatkan efisiensi dengan menghilangkan perantara, menurunkan penundaan penyelesaian, dan mengurangi biaya transaksi.

Usulan ini menyusul ketegangan geopolitik dan sengketa perdagangan baru-baru ini. Pejabat RBI merujuk pada ancaman tarif baru-baru ini dan kritik terhadap BRICS dari mantan Presiden AS Donald Trump, yang menggambarkan blok tersebut sebagai "anti-Amerika", menurut laporan. Bank sentral telah memposisikan infrastruktur CBDC bersama sebagai alat untuk ketahanan ekonomi, memungkinkan negara anggota untuk mengisolasi arus perdagangan dari tekanan politik eksternal.

Implementasi akan memerlukan konsensus tentang standar interoperabilitas teknis dan aturan tata kelola di seluruh negara anggota. Tantangan telah menjadi lebih kompleks karena BRICS telah berkembang untuk memasukkan anggota baru seperti UEA, Iran, dan Indonesia, catat laporan tersebut.

Satu mekanisme yang sedang dibahas melibatkan jalur swap valuta asing bilateral antara bank sentral yang berpartisipasi untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan potensial, menurut RBI. Bank sentral terus menekankan peran e-rupee sebagai alternatif teregulasi untuk stablecoin swasta, yang dilihatnya sebagai risiko terhadap kedaulatan moneter dan stabilitas keuangan.

Per Januari 2026, e-rupee India telah mencapai sekitar 7 juta pengguna ritel, sementara China secara aktif mempromosikan penggunaan internasional yuan digitalnya, menurut laporan. Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan semuanya mengoperasikan program percontohan CBDC tingkat lanjut.

Usulan RBI dapat menjadi langkah mendasar menuju lapisan penyelesaian digital di seluruh BRICS jika didukung pada KTT 2026, yang berpotensi membentuk kembali cara ekonomi berkembang melakukan perdagangan lintas batas, demikian laporan tersebut.