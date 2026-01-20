Kripto Terbaik untuk Dibeli karena Memberikan Getaran Shiba Inu (SHIB) dan Dogecoin (DOGE) 2021

Bagi investor yang ingin masuk pada tahap awal dari pergerakan kripto besar berikutnya, mengingatkan pada aksi harga liar yang terlihat pada Shiba Inu (SHIB) dan Dogecoin (DOGE) pada tahun 2021, Mutuum Finance (MUTM) dengan cepat mendapatkan popularitas sebagai cryptocurrency terbaik untuk dibeli. Saat ini dalam Fase 7 presale-nya, Mutuum Finance telah mengumpulkan hampir $20 juta dengan lebih dari 18.850 pemegang unik.

Shiba Inu & Dogecoin Hari Ini

RSI berada di sekitar 52,90 untuk Shiba Inu (SHIB), yang mengindikasikan stabilitas, dengan perkiraan harga berkisar dari pertumbuhan moderat 25% hingga target sekitar $0,000109 dalam jangka panjang. Momentum netral, yang berarti aksi harga diperkirakan akan tertunda karena cryptocurrency bertahan pada level saat ini. Dogecoin (DOGE) juga sedang meningkat karena membangun dari pembalikan dan bull flag pada grafik mingguan, dengan zona reclaim di $0,154-$0,157. Menembus level tersebut dapat mengarah ke target di $0,16-$0,195. Sementara SHIB dan DOGE tetap menjadi berita utama karena mencapai ketinggian baru dalam pertumbuhan harga, jelas bahwa potensi pertumbuhan lebih besar terletak pada Mutuum Finance (MUTM). Banyak investor telah beralih ke MUTM sebagai kripto terbaik untuk dibeli.

Adopsi dan Momentum Komunitas

Presale Mutuum Finance melihat tingkat adopsi yang luar biasa, memberikan reward kepada mereka yang terlibat dalam proyek selama tahap awal. Diluncurkan pada harga yang sangat rendah $0,01, MUTM saat ini berada di $0,04 pada Fase 7, peningkatan 4x lipat, dan diperkirakan akan terdaftar di pasar pada $0,06. Ini berarti investasi $5.000 pada Fase 7 akan meningkat menjadi $6.250 pada Fase 8, menghasilkan return $1.250 bahkan sebelum token terdaftar di pasar. Saat peluncuran, nilainya akan melonjak sebesar $2.500 mencapai $7.500. Lebih dari 18.830 orang telah berpartisipasi dalam presale, menghasilkan hampir $19,85 juta untuk proyek ini.

MUTM Liquidity Mining dan Manajemen Risiko

Kunci platform lending dan borrowing Mutuum Finance adalah likuiditasnya, yang didorong platform melalui penyediaan reward token MUTM. Misalnya, pengguna yang menyetor $5.000 USDC ke dalam pool lending P2C yang menghasilkan 7% APY dapat memperoleh tambahan 5% APY token MUTM. Ini meningkatkan total APY menjadi 12% APY. Peminjam juga mendapat reward. Misalnya, pengguna yang meminjam $6.000 USDC pada 9% APY dapat memperoleh rebate 3% APY pada bunga yang dibayarkan dalam bentuk token MUTM. Untuk mewujudkannya, proyek ini menguji dua cara berbeda untuk memberi reward kepada pengguna. Satu melibatkan pemberian reward kepada pengguna berdasarkan blok per blok. Ini memungkinkan pengguna mendapatkan token segera. Yang lainnya melibatkan reward mingguan. Ini membantu proyek menghemat biaya gas. Secara total, proyek ini menyisihkan 10% dari total pasokan tokennya untuk tujuan ini.

Manajemen risiko juga merupakan bagian penting dari desain platform MUTM, di mana rasio Loan-to-Value dan level likuidasi disesuaikan menurut tingkat volatilitas aset. Aset yang kurang volatil seperti ETH dan USDT memungkinkan LTV hingga 75% dengan level likuidasi 80%, memungkinkan pengguna yang memiliki total 3 ETH atau $10.000 untuk mengambil pinjaman hingga $7.500 dalam USDC tanpa harus melepaskan ETH-nya. Aset yang lebih volatil memungkinkan rasio LTV lebih rendah, dan sistem likuidasi otomatis memastikan stabilitas sistem dan keamanan aset pengguna.

Versi 1 platform akan diuji pada Sepolia Testnet sebelum peluncuran mainnet platform, di mana akan memungkinkan pengguna untuk terlibat dengan liquidity pool, menyetor mtTokens, mengelola debt token, dan berinteraksi dengan bot liquidator. Dengan mekanisme seperti itu, platform MUTM telah mendapatkan reputasi sebagai kripto terbaik untuk dibeli bagi individu yang mencari cara viable menuju kripto besar berikutnya.

Bagaimana MUTM Berpotensi Mengungguli Memecoin

Meskipun Shiba Inu (SHIB) dan Dogecoin (DOGE) menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan potensi, Mutuum Finance menghadirkan peluang investor awal dan fungsionalitas DeFi dengan penerimaan komunitas yang tinggi. Saat ini dalam Fase 7 pada $0,04, setelah mengamankan hampir $19,85 juta, MUTM siap menjadi kripto besar berikutnya.

