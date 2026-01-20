BursaDEX+
Tinjauan investigasi China terhadap kasus suap ETH profil tinggi yang melibatkan mantan pejabat CSRC Yao Qian dan dampaknya terhadap regulasi dan anti-korupsi

Kasus Suap ETH China Ungkap Mantan Pejabat

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/20 01:33
Ethereum
ETH$3,181.66-4.40%
Poin-Poin Penting:
  • China menyelidiki kasus suap ETH profil tinggi yang berdampak pada regulasi.
  • Mantan pejabat CSRC Yao Qian dipecat karena suap.
  • Kasus menunjukkan peran blockchain dalam investigasi korupsi.
chinas-high-profile-eth-bribery-investigation Investigasi Suap ETH Profil Tinggi China

Yao Qian, mantan pejabat CSRC, terlibat dalam menerima suap 2.000 ETH pada tahun 2018 untuk mempromosikan proyek aset virtual di China, melibatkan korupsi signifikan yang dilacak melalui blockchain.

Kasus ini menyoroti peran blockchain dalam mengungkap korupsi dan menunjukkan pengawasan yang semakin ketat terhadap transaksi aset virtual.

Artikel terkait

Sementara Sui Menghadapi Resistensi dan Pepe Melambat, Lonjakan 300% ZKP Crypto Membuat Para Ahli Memprediksi Penembusan 5000x

19 Januari 2026

Dengan 100 Juta Dihabiskan Sebelum Presale, Analis Percaya ZKP Crypto Membangun Peluang Besar 300x hingga 10.000x!

19 Januari 2026

China sedang menyelidiki kasus suap ETH profil tinggi yang melibatkan Yao Qian, seorang mantan pejabat. Penyelidikan berfokus pada suap 2.000 ETH yang diterima pada tahun 2018 untuk mempromosikan proyek aset virtual, berdampak pada praktik pengawasan.

Yao Qian, mantan anggota Komisi Regulasi Sekuritas China, menghadapi tuduhan menerima 2.000 ETH untuk membantu proyek aset virtual Zhang. Tindakan tersebut telah menyebabkan pengawasan regulasi yang diperluas dalam pembiayaan terkait kripto.

Pengungkapan ini telah mengirimkan gelombang kejutan melalui pasar keuangan, menarik perhatian pada peran blockchain dalam upaya anti-korupsi. Pelaku industri memantau dengan cermat respons regulasi terhadap kasus signifikan ini. Cai Kunteng, Anggota Staf, Komisi Inspeksi Disiplin dan Pengawasan Kota Shanwei, Provinsi Guangdong, menyatakan, "Investigasi harus fokus pada dua hal: pertama, apakah ada dompet perangkat keras; kedua, apakah ada catatan dengan frasa mnemonik yang tidak memiliki pola yang dapat dikenali. Ini sangat penting selama pencarian."

Pengungkapan tindakan Yao menyoroti potensi penyalahgunaan cryptocurrency di ranah politik dan keuangan. Hal ini telah menarik pengawasan terhadap regulasi mata uang digital dan tindakan anti-korupsi.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya forensik blockchain dalam mengungkap aktivitas keuangan tersembunyi. Implementasi dapat mempengaruhi standar regulasi dan praktik anti-korupsi dalam industri kripto.

Seiring transparansi blockchain meningkat, otoritas mungkin meningkatkan ketergantungan pada teknologi ini untuk mengungkap jaringan korupsi tersembunyi. Insiden ini dapat berfungsi sebagai katalis untuk kerangka regulasi global yang lebih kuat.

