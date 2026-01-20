Pasar Kripto Anjlok saat Ketegangan Perdagangan UE Meningkat karena Sengketa Greenland

Pasar kripto saat ini menghadapi ketidakpastian seiring meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ketegangan dimulai pada hari Sabtu setelah Presiden Trump mengumumkan rencananya untuk memberlakukan tarif pada barang-barang dari beberapa negara Eropa utama karena sengketa mengenai Greenland.

Beberapa jam setelah pengumuman tersebut, investor mulai menjual aset berisiko mereka, dengan cryptocurrency menjadi yang paling terpukul. Sebelum pengumuman dibuat, harga Bitcoin diperdagangkan mendekati $95.000 tetapi turun menjadi sekitar $91.000 dan, pada saat penulisan ini, telah mengalami sedikit pemulihan karena diperdagangkan di $92.991.

Tarif 10% Trump pada Barang Eropa Menyebabkan Ketegangan Pasar Kripto

Menurut postingan Truth Social yang dibagikan Presiden Trump, tarif baru akan sebesar 10% pada barang dari delapan negara Eropa, termasuk Jerman, Prancis, dan Inggris, mulai dari tanggal 1 Februari. Presiden Trump juga menambahkan bahwa tarif tersebut bisa naik menjadi 25% pada bulan Juni jika tidak ada kesepakatan yang dicapai mengenai Greenland.

Menanggapi pengumuman tersebut, para pemimpin Eropa mengkritik langkah tersebut, menyebutnya tidak adil dan merugikan hubungan jangka panjang mereka dengan AS. Selain itu, mereka membuat rencana baru untuk melakukan langkah balasan, menunjukkan bahwa sengketa ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan.

Pasar kripto bereaksi sangat kuat terhadap berita tersebut, karena Coinglass mencatat likuidasi 24 jam lebih dari $874 juta. Bitcoin memimpin likuidasi, karena $223,55 juta terhapus dalam posisi long dan $9,71 juta dalam posisi short.

Sumber: Coinglass

Ethereum, Solana, XRP, DOGE, dan altcoin lainnya juga mengalami likuidasi di atas $20 juta. Sejauh ini, ASTER telah mengalami penurunan harga tertinggi dengan penurunan 24 jam sebesar 11,93%. Secara keseluruhan, penurunan harga ini, seperti yang terjadi pada November 2025, telah menunjukkan betapa sensitifnya cryptocurrency terhadap peristiwa politik dan ekonomi.



Kesimpulannya, delapan negara Eropa yang terkena dampak tarif telah mengirim personel militer ke Greenland untuk melindungi kepentingan mereka, menunjukkan bahwa konflik ini memiliki implikasi strategis maupun ekonomi.

Investor sekarang sangat menantikan perkembangan baru dari Brussels dan Washington karena para pemimpin Eropa merencanakan pertemuan darurat minggu ini untuk memutuskan langkah selanjutnya, yang bisa termasuk memberlakukan tarif balasan atau membatasi layanan perdagangan.

