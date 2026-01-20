China Memperluas Tindakan Keras Kripto dengan Larangan Baru pada Kepemilikan Pribadi

China memperjelas aturan kripto saat pengadilan Shanghai mengizinkan kepemilikan pribadi tetapi tetap mempertahankan larangan ketat terhadap perdagangan, penambangan, dan bisnis kripto.

Dalam perkembangan hukum terkini, China telah memperkuat kontrolnya atas mata uang kripto. Pengadilan Rakyat Songjiang Shanghai telah memperjelas sikapnya mengenai kepemilikan kripto pribadi.

Langkah ini menambah kompleksitas lebih lanjut pada upaya China yang sedang berlangsung untuk mengatur mata uang digital.

Putusan Pengadilan tentang Kepemilikan Kripto

Pengadilan Rakyat Songjiang Shanghai telah menyatakan bahwa individu dapat secara sah memiliki mata uang kripto seperti Bitcoin.

Putusan ini mengizinkan kepemilikan pribadi tetapi menekankan perlunya kehati-hatian. Pengadilan memperjelas bahwa, meskipun memiliki mata uang kripto diperbolehkan, terlibat dalam aktivitas bisnis tertentu tetap ilegal.

Menurut Hakim Sun Jie, mata uang kripto dianggap sebagai komoditas virtual dengan hak properti.

Oleh karena itu, individu dapat memiliki aset digital, tetapi penggunaan bisnis masih dilarang tanpa otorisasi pemerintah yang tepat.

Pernyataan pengadilan memperkuat cengkeraman ketat China terhadap usaha bisnis terkait kripto.

Meskipun kepemilikan pribadi legal, pihak berwenang telah menyatakan keprihatinan atas perdagangan spekulatif.

Entitas bisnis masih dilarang menerbitkan token atau melakukan investasi kripto. Prioritas pemerintah tetap mengendalikan risiko keuangan yang terkait dengan mata uang kripto.

Sejarah Panjang Regulasi Kripto Ketat China

China selalu berhati-hati tentang peran mata uang kripto dalam ekonominya. Pada tahun 2017, pemerintah melarang penawaran koin awal (ICO) dan menutup bursa kripto.

Ini adalah sinyal jelas dari sikap restriktif China terhadap aset digital.

Penindakan mengintensif pada tahun 2021, ketika pihak berwenang melarang penambangan Bitcoin dan menyatakan aktivitas bisnis terkait kripto ilegal.

Tindakan ini didasarkan pada kekhawatiran atas stabilitas keuangan dan aktivitas ilegal seperti pencucian uang.

Kebijakan ketat China bertujuan untuk membatasi perdagangan spekulatif dan melindungi sistem keuangannya.

Meskipun regulasi ini, investor individu terus terlibat dengan mata uang kripto.

Pendekatan ketat pemerintah terhadap bisnis yang terlibat dalam kripto tetap tidak berubah.

Jelas bahwa China masih ingin memastikan mata uang digital tidak merusak tatanan ekonominya.

Bacaan Terkait: Arsitek Yuan Digital China Dihukum dalam Skandal Suap Kripto $37 Juta

Dampak dari Pembaruan Crypto Guru

Baru-baru ini, analis kripto Crypto Guru men-tweet: "JUST IN: CHINA BANS OWNERSHIP OF #BITCOIN & CRYPTO AGAIN."

Tweet ini menciptakan kebingungan tentang status hukum kepemilikan kripto pribadi.

Namun, tampaknya klaim ini tidak sepenuhnya akurat, karena putusan pengadilan mengizinkan individu untuk memegang aset digital.

Meskipun pembaruan Crypto Guru mungkin menimbulkan kekhawatiran, situasinya lebih bernuansa.

Pengadilan Shanghai secara khusus telah mengizinkan kepemilikan pribadi mata uang kripto, asalkan tidak ada aktivitas ilegal yang terlibat.

Sikap pemerintah tetap fokus pada pencegahan operasi bisnis terkait kripto tanpa otorisasi yang tepat.

Saat lanskap regulasi terus berkembang, individu dan bisnis harus tetap terinformasi.

Langkah-langkah ketat China tidak mungkin berubah dalam waktu dekat, dan pengguna mata uang kripto harus bersiap untuk pembatasan lebih lanjut.

Bagaimanapun, kepemilikan kripto pribadi masih diizinkan secara hukum di bawah kerangka kerja saat ini.

Postingan China Expands Crypto Crackdown with New Ban on Personal Holdings muncul pertama kali di Live Bitcoin News.