BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
China memperjelas aturan kripto saat pengadilan Shanghai mengizinkan kepemilikan pribadi tetapi mempertahankan larangan ketat terhadap perdagangan, penambangan, dan bisnis kripto. Dalam perkembangan hukum terbaruChina memperjelas aturan kripto saat pengadilan Shanghai mengizinkan kepemilikan pribadi tetapi mempertahankan larangan ketat terhadap perdagangan, penambangan, dan bisnis kripto. Dalam perkembangan hukum terbaru

China Memperluas Tindakan Keras Kripto dengan Larangan Baru pada Kepemilikan Pribadi

Penulis: LiveBitcoinNewsSumber: LiveBitcoinNews
2026/01/20 02:30
Comedian
BAN$0.0782+4.82%
Movement
MOVE$0.03563-12.43%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.009593-9.52%

China memperjelas aturan kripto saat pengadilan Shanghai mengizinkan kepemilikan pribadi tetapi tetap mempertahankan larangan ketat terhadap perdagangan, penambangan, dan bisnis kripto.

Dalam perkembangan hukum terkini, China telah memperkuat kontrolnya atas mata uang kripto. Pengadilan Rakyat Songjiang Shanghai telah memperjelas sikapnya mengenai kepemilikan kripto pribadi.

Langkah ini menambah kompleksitas lebih lanjut pada upaya China yang sedang berlangsung untuk mengatur mata uang digital.

Putusan Pengadilan tentang Kepemilikan Kripto

Pengadilan Rakyat Songjiang Shanghai telah menyatakan bahwa individu dapat secara sah memiliki mata uang kripto seperti Bitcoin.

Putusan ini mengizinkan kepemilikan pribadi tetapi menekankan perlunya kehati-hatian. Pengadilan memperjelas bahwa, meskipun memiliki mata uang kripto diperbolehkan, terlibat dalam aktivitas bisnis tertentu tetap ilegal.

Menurut Hakim Sun Jie, mata uang kripto dianggap sebagai komoditas virtual dengan hak properti.

Oleh karena itu, individu dapat memiliki aset digital, tetapi penggunaan bisnis masih dilarang tanpa otorisasi pemerintah yang tepat.

Pernyataan pengadilan memperkuat cengkeraman ketat China terhadap usaha bisnis terkait kripto.

Meskipun kepemilikan pribadi legal, pihak berwenang telah menyatakan keprihatinan atas perdagangan spekulatif.

Entitas bisnis masih dilarang menerbitkan token atau melakukan investasi kripto. Prioritas pemerintah tetap mengendalikan risiko keuangan yang terkait dengan mata uang kripto.

Sejarah Panjang Regulasi Kripto Ketat China

China selalu berhati-hati tentang peran mata uang kripto dalam ekonominya. Pada tahun 2017, pemerintah melarang penawaran koin awal (ICO) dan menutup bursa kripto.

Ini adalah sinyal jelas dari sikap restriktif China terhadap aset digital.

Penindakan mengintensif pada tahun 2021, ketika pihak berwenang melarang penambangan Bitcoin dan menyatakan aktivitas bisnis terkait kripto ilegal.

Tindakan ini didasarkan pada kekhawatiran atas stabilitas keuangan dan aktivitas ilegal seperti pencucian uang.

Kebijakan ketat China bertujuan untuk membatasi perdagangan spekulatif dan melindungi sistem keuangannya.

Meskipun regulasi ini, investor individu terus terlibat dengan mata uang kripto.

Pendekatan ketat pemerintah terhadap bisnis yang terlibat dalam kripto tetap tidak berubah.

Jelas bahwa China masih ingin memastikan mata uang digital tidak merusak tatanan ekonominya.

Bacaan Terkait: Arsitek Yuan Digital China Dihukum dalam Skandal Suap Kripto $37 Juta

Dampak dari Pembaruan Crypto Guru

Baru-baru ini, analis kripto Crypto Guru men-tweet: "JUST IN: CHINA BANS OWNERSHIP OF #BITCOIN & CRYPTO AGAIN."

Tweet ini menciptakan kebingungan tentang status hukum kepemilikan kripto pribadi.

Namun, tampaknya klaim ini tidak sepenuhnya akurat, karena putusan pengadilan mengizinkan individu untuk memegang aset digital.

Meskipun pembaruan Crypto Guru mungkin menimbulkan kekhawatiran, situasinya lebih bernuansa.

Pengadilan Shanghai secara khusus telah mengizinkan kepemilikan pribadi mata uang kripto, asalkan tidak ada aktivitas ilegal yang terlibat.

Sikap pemerintah tetap fokus pada pencegahan operasi bisnis terkait kripto tanpa otorisasi yang tepat.

Saat lanskap regulasi terus berkembang, individu dan bisnis harus tetap terinformasi.

Langkah-langkah ketat China tidak mungkin berubah dalam waktu dekat, dan pengguna mata uang kripto harus bersiap untuk pembatasan lebih lanjut.

Bagaimanapun, kepemilikan kripto pribadi masih diizinkan secara hukum di bawah kerangka kerja saat ini.

Postingan China Expands Crypto Crackdown with New Ban on Personal Holdings muncul pertama kali di Live Bitcoin News.

Peluang Pasar
Logo Comedian
Harga Comedian(BAN)
$0.0782
$0.0782$0.0782
-3.88%
USD
Grafik Harga Live Comedian (BAN)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Magic Eden berencana menyisihkan hingga 15% dari pendapatan platform untuk buyback dan yield

Magic Eden berencana menyisihkan hingga 15% dari pendapatan platform untuk buyback dan yield

Menurut postingan resmi yang dibagikan melalui halaman X-nya, Magic Eden, bintang dari era booming NFT, kini akan mengalokasikan 15% dari seluruh pendapatan platform untuk buyback dan
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/20 04:20
Bagaimana Permintaan Whale Dapat Melikuidasi Long XRP Minggu Ini

Bagaimana Permintaan Whale Dapat Melikuidasi Long XRP Minggu Ini

Postingan How Whale Demand Could Liquidate XRP Longs This Week muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pada awal minggu ketiga Januari, total di seluruh pasar
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/20 05:21
Mengapa Harga Dogecoin Bisa Mengungguli Bitcoin Lagi

Mengapa Harga Dogecoin Bisa Mengungguli Bitcoin Lagi

Pasar mata uang kripto menunjukkan momentum yang berombak dan tidak merata dalam seminggu terakhir. Harga Bitcoin baru-baru ini naik ke level tertinggi delapan minggu di atas $97,000, tetapi
Bagikan
NewsBTC2026/01/20 04:30