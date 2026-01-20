TokensCloud Bergerak untuk Memperluas Operasi Cloud Mining Bitcoin AS di 2026

TokensCloud, platform cloud mining global yang telah beroperasi sejak 2019, mengumumkan hari ini bahwa mereka sedang mempersiapkan fase berikutnya dari ekspansi AS mereka karena permintaan untuk cloud mining bitcoin terkelola terus berkembang di 2026.

Langkah ini mengikuti pembangunan infrastruktur yang stabil selama beberapa tahun terakhir. TokensCloud saat ini mengelola lebih dari 42 EH/s hashrate, mengoperasikan lebih dari 50.000 unit mining, dan menjalankan fasilitas di seluruh Amerika Serikat, Kanada, Islandia, dan Eropa Utara. Platform ini melayani lebih dari 350.000 pengguna aktif, banyak di antaranya menggunakan cloud mining sebagai alternatif untuk memiliki dan memelihara perangkat keras sendiri.

Daripada mengumumkan satu akuisisi besar, perusahaan mengatakan ekspansi akan terjadi secara bertahap. Kapasitas tambahan AS diharapkan akan online secara bertahap, dengan fokus pada wilayah yang menawarkan harga listrik yang stabil, kondisi iklim yang menguntungkan, dan keandalan operasional jangka panjang.

Permintaan cloud mining terus bergeser selama setahun terakhir. Biaya peralatan yang meningkat, margin yang lebih ketat setelah halving, dan kompleksitas operasi mining skala besar yang terus berkembang telah mendorong lebih banyak peserta menuju layanan terkelola. Bagi banyak pengguna, cloud mining bitcoin menawarkan eksposur terhadap ekonomi mining tanpa risiko operasional yang tinggi.

Platform TokensCloud sangat bergantung pada otomasi dan pemantauan berbasis AI untuk mengelola kinerja di seluruh jaringannya. Alokasi hashrate, pelacakan efisiensi, dan perhitungan hasil ditangani secara real time, sementara pengguna menerima pembaruan pendapatan harian melalui dashboard web dan aplikasi mobile. Kontrak mining berkisar dari paket masuk jangka pendek hingga opsi kapasitas lebih tinggi, semuanya dengan pelaporan transparan dan pengembalian pokok di akhir setiap periode.

"Pendekatan kami selalu praktis," kata Juru Bicara TokensCloud. "Kami tidak terburu-buru dalam penerapan hanya untuk mengejar berita utama. Kami menambahkan kapasitas di mana angka-angkanya masuk akal dan di mana kami dapat mempertahankan kinerja yang konsisten untuk pengguna."

Perusahaan juga mencatat pertumbuhan berkelanjutan dalam program afiliasi dan bounty mereka, yang telah membantu mendorong adopsi internasional tanpa terlalu bergantung pada pemasaran berbayar. Menurut TokensCloud, sebagian besar pertumbuhan pengguna mereka datang secara organik melalui rujukan dan promosi berbasis komunitas.

Rincian tambahan seputar jadwal penerapan, ekspansi fasilitas AS, dan pembaruan platform diharapkan akan dibagikan saat pencapaian tercapai melalui saluran resmi TokensCloud. Pengguna baru menerima bonus pendaftaran $100.

