Pertumbuhan Lintas-Chain Mendorong Momentum Solana; SOL Bisa Mencapai $145 Segera

Solana kini memproses lebih dari 30% dari seluruh transaksi yang didukung Wormhole, menekankan kepemimpinannya yang terus berkembang dalam transaksi lintas-blockchain. Dengan lebih dari 300.000 pengguna baru bergabung pada tahun 2025 saja, Solana terus menarik pengguna ke ekosistemnya karena transaksi yang cepat, biaya rendah, dan konektivitas yang mudah ke blockchain besar di ruang kripto.

Peningkatan adopsi ini juga memicu arus modal yang besar, karena jumlah kumulatif $12 miliar dalam nilai telah dijembatani ke Solana melalui Wormhole. Arus modal ini tidak hanya meningkatkan tingkat kepercayaan di antara massa dan investor institusional tetapi juga memperkuat pentingnya Solana sebagai tujuan utama dalam lanskap kripto multi-chain yang baru.

Whale SOL Menyetor $2,83 Juta ke Kraken Setelah Staking

Namun, data dari Lookonchain mengungkapkan bahwa whale Solana Ci8jH5 menarik 20.000 SOL dari exchange Kraken lima bulan lalu seharga $4,1 juta dan melakukan staking SOL untuk potensi yield. Langkah ini menghasilkan 466 SOL dalam reward staking bagi whale tersebut, meningkatkan kepemilikan SOL mereka dari 20.000 SOL menjadi 20.466 SOL meskipun terjadi volatilitas pasar dalam siklus pasar kripto.

Sumber: X

Meskipun ada staking, penurunan nilai SOL menghapus nilai dengan kecepatan lebih cepat daripada reward. 20.466 SOL saat ini bernilai $2,83 juta, menunjukkan kerugian sebesar $1,27 juta. Sekitar satu jam yang lalu, whale tersebut menyetorkan seluruh jumlah kembali ke Kraken, menunjukkan bahwa mungkin ada penjualan.

Solana Menyapu Likuiditas, Sinyal Potensi Pergerakan Relief

Selain itu, analis kripto BitGuru menunjukkan bahwa Solana baru-baru ini menyapu likuiditas sisi jual dan memasuki zona permintaan yang kuat setelah reset struktur pasar yang jelas. Ini adalah indikasi yang baik bahwa posisi pasar yang lebih lemah telah dibersihkan dan pembeli pasar yang lebih besar memiliki kesempatan untuk mengakumulasi dengan harga diskon. Ini adalah indikasi umum dari kehabisan momentum jual, dan pergeseran momentum mungkin sekarang mulai terjadi.

Sumber: X

Harga sekarang mencoba bergerak keluar dari area support utama, yang menempatkan SOL di persimpangan teknis yang signifikan. Jika support berhasil dipertahankan, maka rally relief dapat terjadi. Proyeksi teknis menunjukkan pantulan ke level tertinggi sebelumnya sekitar $145, di mana level support dan likuiditas sebelumnya saat ini terkonsentrasi.

