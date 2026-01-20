BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Solana kini memproses lebih dari 30% dari semua transaksi berbasis Wormhole, menekankan kepemimpinannya yang terus berkembang dalam transaksi lintas-blockchain. Dengan lebih dari 300Solana kini memproses lebih dari 30% dari semua transaksi berbasis Wormhole, menekankan kepemimpinannya yang terus berkembang dalam transaksi lintas-blockchain. Dengan lebih dari 300

Pertumbuhan Lintas-Chain Mendorong Momentum Solana; SOL Bisa Mencapai $145 Segera

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/20 03:00
CROSS
CROSS$0.13168+0.64%
Solana
SOL$133.19-6.13%
SOON
SOON$0.3215-3.77%

Solana kini memproses lebih dari 30% dari seluruh transaksi yang didukung Wormhole, menekankan kepemimpinannya yang terus berkembang dalam transaksi lintas-blockchain. Dengan lebih dari 300.000 pengguna baru bergabung pada tahun 2025 saja, Solana terus menarik pengguna ke ekosistemnya karena transaksi yang cepat, biaya rendah, dan konektivitas yang mudah ke blockchain besar di ruang kripto.

Peningkatan adopsi ini juga memicu arus modal yang besar, karena jumlah kumulatif $12 miliar dalam nilai telah dijembatani ke Solana melalui Wormhole. Arus modal ini tidak hanya meningkatkan tingkat kepercayaan di antara massa dan investor institusional tetapi juga memperkuat pentingnya Solana sebagai tujuan utama dalam lanskap kripto multi-chain yang baru.

Baca juga: Prediksi Harga Solana (SOL): Bisakah Bulls Bertahan di $143 Saat Metrik Menguat?

Whale SOL Menyetor $2,83 Juta ke Kraken Setelah Staking

Namun, data dari Lookonchain mengungkapkan bahwa whale Solana Ci8jH5 menarik 20.000 SOL dari exchange Kraken lima bulan lalu seharga $4,1 juta dan melakukan staking SOL untuk potensi yield. Langkah ini menghasilkan 466 SOL dalam reward staking bagi whale tersebut, meningkatkan kepemilikan SOL mereka dari 20.000 SOL menjadi 20.466 SOL meskipun terjadi volatilitas pasar dalam siklus pasar kripto.

Sumber: X

Meskipun ada staking, penurunan nilai SOL menghapus nilai dengan kecepatan lebih cepat daripada reward. 20.466 SOL saat ini bernilai $2,83 juta, menunjukkan kerugian sebesar $1,27 juta. Sekitar satu jam yang lalu, whale tersebut menyetorkan seluruh jumlah kembali ke Kraken, menunjukkan bahwa mungkin ada penjualan.

Solana Menyapu Likuiditas, Sinyal Potensi Pergerakan Relief

Selain itu, analis kripto BitGuru menunjukkan bahwa Solana baru-baru ini menyapu likuiditas sisi jual dan memasuki zona permintaan yang kuat setelah reset struktur pasar yang jelas. Ini adalah indikasi yang baik bahwa posisi pasar yang lebih lemah telah dibersihkan dan pembeli pasar yang lebih besar memiliki kesempatan untuk mengakumulasi dengan harga diskon. Ini adalah indikasi umum dari kehabisan momentum jual, dan pergeseran momentum mungkin sekarang mulai terjadi.

Sumber: X

Harga sekarang mencoba bergerak keluar dari area support utama, yang menempatkan SOL di persimpangan teknis yang signifikan. Jika support berhasil dipertahankan, maka rally relief dapat terjadi. Proyeksi teknis menunjukkan pantulan ke level tertinggi sebelumnya sekitar $145, di mana level support dan likuiditas sebelumnya saat ini terkonsentrasi.

Baca Juga: EMA 200 Minggu Solana (SOL) Bertindak sebagai Pembagi Tren Jangka Panjang yang Kritis

Peluang Pasar
Logo CROSS
Harga CROSS(CROSS)
$0.13168
$0.13168$0.13168
-0.35%
USD
Grafik Harga Live CROSS (CROSS)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Magic Eden berencana menyisihkan hingga 15% dari pendapatan platform untuk buyback dan yield

Magic Eden berencana menyisihkan hingga 15% dari pendapatan platform untuk buyback dan yield

Menurut postingan resmi yang dibagikan melalui halaman X-nya, Magic Eden, bintang dari era booming NFT, kini akan mengalokasikan 15% dari seluruh pendapatan platform untuk buyback dan
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/20 04:20
Bagaimana Permintaan Whale Dapat Melikuidasi Long XRP Minggu Ini

Bagaimana Permintaan Whale Dapat Melikuidasi Long XRP Minggu Ini

Postingan How Whale Demand Could Liquidate XRP Longs This Week muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pada awal minggu ketiga Januari, total di seluruh pasar
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/20 05:21
Mengapa Harga Dogecoin Bisa Mengungguli Bitcoin Lagi

Mengapa Harga Dogecoin Bisa Mengungguli Bitcoin Lagi

Pasar mata uang kripto menunjukkan momentum yang berombak dan tidak merata dalam seminggu terakhir. Harga Bitcoin baru-baru ini naik ke level tertinggi delapan minggu di atas $97,000, tetapi
Bagikan
NewsBTC2026/01/20 04:30