Bank sentral India mengusulkan untuk menghubungkan CBDC negara-negara BRICS guna mengurangi ketergantungan blok tersebut pada dolar AS

India bergabung dengan daftar panjang negara yang berupaya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap AS menyusul strategi perdagangan agresif Presiden Donald Trump.

Bank sentral India, Reserve Bank of India, telah mengusulkan untuk menghubungkan mata uang digital negara-negara anggota aliansi BRICS guna mempermudah pembayaran lintas batas.

Bagaimana penghubungan mata uang digital akan mengubah perdagangan internasional?

Reserve Bank of India (RBI) telah menyarankan agar KTT BRICS 2026, yang akan diselenggarakan di negara tersebut, memasukkan proposal formal untuk menghubungkan mata uang digital bank sentral (CBDC) para anggotanya. Kelompok BRICS saat ini mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Iran, dan Indonesia.

Menghubungkan mata uang digital bank sentral (CBDC) akan membuat "pembayaran perdagangan lintas batas dan pariwisata lebih mudah." Dalam sistem saat ini, sebagian besar perdagangan internasional diselesaikan menggunakan dolar AS. Ini sering kali memerlukan penggunaan sistem yang dipimpin Barat seperti SWIFT. Dengan CBDC yang terhubung, negara-negara BRICS dapat menyelesaikan perdagangan secara langsung satu sama lain.

Proposal RBI dibangun berdasarkan kesepakatan yang dibuat di Rio de Janeiro, 2025, yang berfokus pada membuat sistem pembayaran "interoperabel."

Meskipun tidak ada anggota BRICS yang sepenuhnya meluncurkan CBDC publik, semua lima anggota asli menjalankan program uji coba lanjutan seperti "e-rupee" India, yang telah mencapai 7 juta pengguna ritel. Tiongkok juga secara agresif mendukung penggunaan internasional yuan digitalnya.

Agar penghubungan berhasil, negara-negara yang terlibat harus menyepakati "teknologi interoperabel" dan aturan tata kelola.

Untuk memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan, seperti ketika Rusia sebelumnya berakhir dengan surplus besar rupee India yang tidak dapat dengan mudah dibelanjakan, RBI sedang menjajaki "pengaturan pertukaran valuta asing bilateral" yang akan memungkinkan bank sentral menukar mata uang dengan kurs tetap untuk menyelesaikan utang setiap minggu atau bulan.

Mengapa aliansi BRICS beralih dari dolar AS?

Presiden AS Donald Trump baru-baru ini menyebut aliansi BRICS sebagai "anti-Amerika" dan berulang kali mengancam akan memberlakukan tarif 100% pada negara-negara yang mencoba beralih dari dolar. Ancaman ini telah menciptakan gesekan perdagangan antara AS dan beberapa anggota BRICS, termasuk India.

RBI telah menyatakan bahwa upayanya untuk mempromosikan rupee tidak dimaksudkan untuk "anti-dolar," tetapi lebih untuk melindungi kepentingan ekonominya sendiri. India baru-baru ini mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan Rusia dan Tiongkok dalam masalah perdagangan untuk menghindari dampak perang dagang AS.

Wakil Gubernur RBI T. Rabi Sankar baru-baru ini memperingatkan bahwa stablecoin menimbulkan risiko terhadap "stabilitas moneter" dan "intermediasi perbankan," sehingga negara tersebut mempromosikan rupee digital yang didukung negara untuk mencegah warga menggunakan stablecoin yang dipatok dolar untuk pembayaran sehari-hari.

Dengan penambahan produsen minyak besar seperti UEA dan Iran, serta ekonomi besar seperti Indonesia, ke dalam aliansi BRICS, kini memiliki lebih banyak kekuatan untuk menciptakan jaringan keuangannya sendiri. Pada akhir 2025, laporan menunjukkan bahwa platform multi-CBDC yang melibatkan Tiongkok dan UEA, yang dikenal sebagai proyek "mBridge," secara teknis dimungkinkan.

