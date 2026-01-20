Mengapa Harga Dogecoin Bisa Mengungguli Bitcoin Lagi

Pasar cryptocurrency telah menunjukkan momentum yang berombak dan tidak merata dalam seminggu terakhir. Harga Bitcoin baru-baru ini naik ke level tertinggi delapan minggu di atas $97.000, tetapi sejak itu telah turun kembali untuk diperdagangkan di sekitar level rendah $90.000-an.

Pergerakan Dogecoin telah mencerminkan suasana campuran ini. Reli singkat mengangkatnya mendekati resistance di sekitar $0,15 minggu lalu, tetapi koin meme tersebut sejak itu merosot kembali di bawah $0,13, dibebani oleh aksi ambil untung di kalangan investor.

Dengan latar belakang konsolidasi dan koreksi jangka pendek ini, analisis teknikal yang baru-baru ini dibagikan oleh seorang analis kripto di X menyoroti setup dalam grafik pasangan silang BTC/DOGE yang menunjukkan Dogecoin akan mengungguli Bitcoin jika pola teknikal saat ini terjadi seperti yang diharapkan.

BTC vs DOGE: Apa yang Ditunjukkan oleh Teknikal

Analisis teknikal grafik BTCUSDT/DOGEUSDT menunjukkan dua raksasa kripto ini diperdagangkan dalam saluran naik yang berulang kali menguji batas atasnya tanpa breakout yang meyakinkan, sebuah tanda bahwa tren naik mungkin melemah. Dalam kerangka perdagangan teknikal, kegagalan mempertahankan momentum di resistance sering kali mendahului pembalikan.

Dalam kasus ini, kemiringan menurun dari upaya terbaru untuk mendorong lebih tinggi dalam rasio BTC/DOGE menunjukkan bahwa Bitcoin mungkin kehilangan kekuatan relatif terhadap Dogecoin dalam jangka pendek. Saat ini, pasangan BTC/DOGE tampaknya sekarang menolak di batas atas saluran naik ini, dan pergerakan selanjutnya adalah dorongan ke bawah.

Interpretasi rasio ini tidak mengomentari harga absolut dari kedua cryptocurrency tetapi hanya perbandingan kinerja dari kedua aset tersebut. Jika rasio menembus di bawah garis tren bawah saluran, maka ini dapat diinterpretasikan sebagai sinyal bahwa Dogecoin mendapatkan kinerja relatif terhadap Bitcoin, dan ini dapat menyebabkan trader kripto mengalokasikan kembali modal ke aset yang relatif lebih kuat.

Seperti Apa Dogecoin Mengungguli Bitcoin

Aksi harga Bitcoin selama beberapa hari terakhir telah ditentukan oleh volatilitas di sekitar level menengah $90.000. Meredanya ketakutan inflasi dan Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak untuk memutuskan tarif perdagangan internasional membantu mengangkat BTC mendekati $97.000 minggu lalu. Namun, cryptocurrency terkemuka ini sekarang kembali diperdagangkan di sekitar $93.030 pada saat penulisan.

Sementara itu, lintasan Dogecoin telah sesuai dengan aksi harga Bitcoin dan tren pasar kripto yang lebih luas. DOGE menghadapi penolakan setelah lonjakan ke resistance di sekitar $0,15, yang memicu penurunan kembali ke $0,127, tepat di bawah level harga $0,13 yang telah bertindak sebagai support dalam beberapa bulan terakhir.

Jika prediksi teknikal pada rasio BTC/DOGE terjadi seperti yang diantisipasi, kinerja unggul Dogecoin terhadap Bitcoin dapat terjadi dalam berbagai cara. Kinerja unggul tersebut dapat muncul tidak harus sebagai DOGE yang meledak ke atas secara terisolasi, tetapi juga sebagai DOGE yang bertahan lebih kuat atau turun lebih sedikit daripada Bitcoin selama koreksi.