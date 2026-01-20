BursaDEX+
3 Altcoin yang Bisa Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di Minggu Ketiga Januari

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/20 06:36
Rain Protocol
RAIN$0.0090123+1.49%
Monero
XMR$607.14+0.02%
Bullish Degen
BULLISH$0.01596-6.99%

Pasar kripto saat ini tidak dalam kondisi keserakahan maupun ketakutan, melainkan netral, karena token belum menentukan arah yang jelas. Sementara beberapa masih berjuang untuk sekadar pulih, yang lain telah berhasil mendekati pembentukan rekor baru.

BeInCrypto telah menganalisis tiga altcoin yang berpotensi mencapai rekor tertinggi sepanjang masa baru dalam beberapa hari mendatang.

Monero (XMR)

XMR tetap menjadi salah satu kandidat utama untuk rekor tertinggi sepanjang masa baru minggu ini. Setelah melonjak 57% ke puncak baru-baru ini mendekati $800, aset tersebut terkoreksi tajam. Monero kini diperdagangkan sekitar $635, mencerminkan aksi ambil untung daripada kelemahan struktural di tengah minat berkelanjutan pada mata uang kripto yang berfokus pada privasi.

Meskipun terjadi pullback, XMR bertahan kuat di atas zona support $560. Chaikin Money Flow menunjukkan tidak ada arus keluar modal, hanya aliran masuk yang memudar selama 24 jam terakhir. Stabilisasi ini menunjukkan akumulasi mungkin akan berlanjut, menciptakan kondisi untuk potensi rebound 24% menuju rekor tertinggi sepanjang masa baru-baru ini.

Ingin wawasan token lebih banyak seperti ini? Daftar untuk Newsletter Kripto Harian Editor Harsh Notariya di sini.

Analisis Harga XMR. Sumber: TradingView

Risiko tetap ada jika sentimen pasar memburuk lebih lanjut. Penembusan tegas di bawah support $560 akan membatalkan pandangan bullish. Dalam skenario tersebut, XMR dapat turun menuju $500 atau lebih rendah, menandakan koreksi lebih dalam dan mengalihkan momentum sepenuhnya mendukung penjual.

Rain (RAIN)

Rain adalah salah satu altcoin yang diperdagangkan paling dekat dengan rekor tertinggi sepanjang masa. Token ini berada kurang dari 10% di bawah puncak $0,0100 yang dicapai awal bulan ini. Kinerja relatif yang kuat menyoroti minat berkelanjutan, memposisikan RAIN sebagai aset kunci yang perlu diperhatikan selama fase pasar saat ini.

Aksi harga RAIN bergantung pada mempertahankan level support $0,0090. Pantulan yang berhasil dari zona ini akan menandakan momentum pembelian yang diperbarui. Langkah seperti itu dapat mendorong harga kembali menuju $0,0100, di mana breakout akan menetapkan rekor tertinggi sepanjang masa baru untuk Rain.

Analisis Harga RAIN. Sumber: TradingView

Risiko penurunan tetap ada jika momentum bullish gagal terwujud. Penembusan di bawah support $0,0090 akan melemahkan struktur pasar. Dalam skenario tersebut, harga RAIN dapat turun menuju $0,00860, menunjukkan retracement yang lebih dalam dan peningkatan tekanan jual jangka pendek.

River (RIVER)

Harga RIVER tetap sekitar 75% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa $43, namun momentum terbaru mempersempit kesenjangan tersebut. Altcoin ini melonjak hampir 40% pada hari Minggu, menunjukkan kecepatan kenaikan yang kuat. Kemajuan tajam seperti itu menunjukkan minat spekulatif tetap aktif, menjaga prediksi harga RIVER tetap fokus pada volatilitas berkelanjutan dan kelanjutan tren.

Diperdagangkan di bawah resistance $30, RIVER menunjukkan tekanan jual terbatas dalam sesi terakhir. Volume yang stabil menunjukkan pemegang mempertahankan posisi daripada keluar. Jika struktur ini bertahan, momentum bullish dapat meluas sepanjang minggu, mendorong RIVER di atas $30 dan menetapkan jalur menuju pengujian ulang ATH $43.

Analisis Harga RIVER. Sumber: TradingView

Pandangan bullish melemah jika sentimen investor bergeser ke arah aksi ambil untung. Pullback dapat menyeret harga RIVER menuju level support $19. Kehilangan zona tersebut akan membatalkan tesis bullish, mengekspos altcoin pada penurunan lebih dalam menuju $11 dan menandakan pembalikan tegas dalam struktur pasar.

Sumber: https://beincrypto.com/altcoins-all-time-highs-in-january-third-week/

