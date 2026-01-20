"Walkaway Test" Ethereum: Mengapa Kesiapan Kuantum Penting

Apa itu "walkaway test?" "Walkaway test" dari Vitalik Buterin adalah cara untuk menilai kredibilitas jangka panjang Ethereum. Jaringan ini dimaksudkan untuk tetap aman dan berfungsi bahkan jika pengembang intinya berhenti secara aktif meningkatkannya. Dalam analogi baru-baru ini, Buterin menyarankan bahwa sebuah protokol harus menyerupai alat yang Anda miliki, seperti palu, daripada layanan yang secara bertahap menurun jika "vendor" kehilangan minat atau dibatasi oleh tekanan eksternal. Keadaan akhir yang dia tunjuk adalah Ethereum yang bisa "mengeras jika kita mau," di mana proposisi nilainya tidak bergantung pada fitur yang dijanjikan namun belum terealisasi. Dalam postingan yang sama, Buterin menguraikan daftar periksa terperinci tentang "kotak" yang perlu dicentang Ethereum untuk membuat pengkerasan menjadi pilihan jangka panjang yang lebih masuk akal: Resistensi kuantum penuh (fokus artikel ini)

Arsitektur skalabilitas yang mampu berkembang hingga ribuan transaksi per detik (TPS), seperti validasi Ethereum Virtual Machine zero-knowledge yang dikombinasikan dengan PeerDAS, dengan skalabilitas tambahan yang dicapai melalui perubahan parameter

Arsitektur state yang dirancang untuk bertahan selama beberapa dekade, termasuk statelessness parsial, kedaluwarsa state, dan struktur penyimpanan yang tahan masa depan

Model akun tujuan umum, sering digambarkan sebagai abstraksi akun penuh, bergerak menjauh dari Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)

Jadwal gas yang diperkuat terhadap risiko denial-of-service, mencakup eksekusi dan pembuktian zero-knowledge

Ekonomi proof-of-stake yang terstruktur untuk tetap terdesentralisasi dalam jangka panjang, sambil menjaga Ether (ETH) tetap berguna sebagai jaminan tanpa kepercayaan

Mekanisme pembangunan blok yang menolak sentralisasi dan mempertahankan resistensi sensor dalam kondisi masa depan yang merugikan.

Apa yang diukur oleh walkaway test Walkaway test Buterin sederhana. Bisakah Ethereum terus memberikan janji intinya sebagai platform untuk aplikasi tanpa kepercayaan dan meminimalkan kepercayaan tanpa bergantung terutama pada perubahan protokol berisiko tinggi yang sedang berlangsung agar tetap layak? Dalam kerangkanya, protokol pada akhirnya harus berfungsi lebih seperti alat daripada layanan. Setelah "basis" selesai, Ethereum seharusnya bisa "mengeras jika kita mau," dengan sebagian besar kemajuan datang dari optimisasi klien dan penyetelan parameter yang lebih aman daripada desain ulang berulang. Inilah mengapa dia menarik garis yang jelas antara fitur yang sudah ada dan yang masih hanya dijanjikan. Tujuannya, seperti yang dia katakan, adalah mencapai titik di mana proposisi nilai Ethereum "tidak secara ketat bergantung pada fitur apa pun yang belum ada dalam protokol." Tahukah Anda? Pengkerasan protokol adalah istilah dari rekayasa jaringan. Ketika protokol diadopsi secara luas, mengoordinasikan perubahan yang berarti menjadi lebih sulit, dan evolusinya secara alami melambat, sering kali karena ekosistem di sekitarnya tumbuh lebih berat dan lebih sulit untuk bergerak.

Mengapa kuantum mengubah model risiko Ketika orang berbicara tentang risiko kuantum, ketidakpastian utama adalah waktu. Bahkan NIST menekankan bahwa tidak mungkin memprediksi secara tepat kapan, atau bahkan apakah, komputer kuantum akan dapat memecahkan kriptografi kunci publik yang digunakan secara luas saat ini dalam skala besar. Alasan risiko kuantum masih muncul dalam perencanaan keamanan horizon panjang adalah karena transisi kriptografi biasanya lambat. National Institute of Standards and Technology (NIST) mencatat bahwa berpindah dari algoritma standar ke penerapan dunia nyata yang luas dapat memakan waktu 10-20 tahun, karena produk dan infrastruktur harus didesain ulang dan diluncurkan. Ada juga risiko terpisah yang tidak bergantung pada terobosan jangka pendek: model "panen sekarang, dekripsi nanti," di mana data terenkripsi dikumpulkan hari ini untuk berjaga-jaga jika dapat dibaca di masa depan. Risiko tersebut adalah mengapa banyak badan standar telah mulai bergerak dari penelitian ke implementasi, dengan NIST menyelesaikan set standar kriptografi pasca-kuantum pertamanya pada tahun 2024 dan secara eksplisit mendorong upaya transisi awal. Tahukah Anda? National Cyber Security Centre (NCSC) Inggris sekarang memperlakukan migrasi kriptografi pasca-kuantum sebagai proyek yang didorong oleh tenggat waktu. Panduannya menetapkan tonggak yang jelas: 2028 untuk penemuan dan perencanaan, 2031 untuk migrasi prioritas, dan 2035 untuk migrasi lengkap.

Apa arti "kesiapan kuantum" untuk Ether dalam praktik Untuk Ethereum, kesiapan kuantum adalah tentang apakah jaringan dapat bermigrasi dari asumsi tanda tangan saat ini tanpa merusak kegunaan. Dalam thread walkaway test, Buterin secara eksplisit mencantumkan resistensi kuantum penuh sebagai tujuan dan menghubungkannya dengan kebutuhan untuk model akun tujuan umum yang lebih untuk validasi tanda tangan. Di situlah abstraksi akun masuk. Daripada Ethereum terkunci pada algoritma tanda tangan tunggal tanpa batas, model akun yang lebih fleksibel dapat memungkinkan akun untuk memvalidasi transaksi menggunakan aturan yang berbeda. Secara teori, ini memungkinkan adopsi bertahap dari tanda tangan pasca-kuantum tanpa memaksa migrasi "hari bendera" tunggal di seluruh jaringan. Diskusi penelitian telah mengeksplorasi seperti apa penggunaan skema pasca-kuantum seperti Falcon untuk tanda tangan transaksi gaya Ethereum, bersama dengan trade-off praktis yang terlibat, termasuk kompleksitas tambahan dan biaya kinerja. Yang penting, pekerjaan ini masih berlangsung. Roadmap Ethereum mencakup upaya resistensi kuantum, sering dikelompokkan di bawah Splurge, tetapi belum ada solusi yang diluncurkan sepenuhnya. Tahukah Anda? Abstraksi akun sudah aktif dalam skala besar di mainnet. Ethereum.org mencatat bahwa kontrak EntryPoint Ethereum Improvement Proposal 4337 diluncurkan pada 1 Maret 2023, dan, pada pembaruan Oktober 2025-nya, telah mengaktifkan lebih dari 26 juta smart wallet dan lebih dari 170 juta UserOperations.

Masalah permukaan protokol untuk Ethereum Cara yang lebih teknis untuk melihat walkaway test adalah bertanya apakah Ethereum dapat mengubah primitif kriptografisnya tanpa bergantung pada koordinasi darurat. Saat ini, Ethereum memiliki beberapa permukaan tanda tangan. Transaksi pengguna dari akun yang dimiliki secara eksternal bergantung pada ECDSA yang dapat dipulihkan melalui secp256k1 di lapisan eksekusi, sementara validator proof-of-stake menggunakan kunci dan tanda tangan BLS12-381 di lapisan konsensus. Dalam praktiknya, migrasi pasca-kuantum kemungkinan akan melibatkan: Memperkenalkan dan menstandarkan jalur verifikasi baru

Mengaktifkan rotasi skema kunci dan tanda tangan yang aman untuk akun dan validator

Melakukannya tanpa merusak asumsi pengalaman pengguna yang diandalkan oleh dompet dan infrastruktur. Sekali lagi, abstraksi akun adalah pusat untuk membuat validasi tanda tangan lebih fleksibel, seperti dengan mendelegasikan logika validasi. Ini dapat membuat kelincahan kriptografi kurang bergantung pada peningkatan penyelamatan sekali pakai.