PANews melaporkan pada 20 Januari bahwa Nikita Bier, manajer produk X dan konsultan Solana, menyatakan bahwa X terus mengoptimalkan pencocokan minat pengguna baru

Manajer Produk X: X terus mengoptimalkan mekanisme pencocokan minat pengguna baru.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/20 08:44
PANews melaporkan pada 20 Januari bahwa Nikita Bier, manajer produk X dan konsultan Solana, menyatakan bahwa X terus mengoptimalkan mekanisme pencocokan minat pengguna baru selama enam bulan terakhir, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat memasuki area minat mereka dan melampaui timeline berita politik mainstream. Grafik menunjukkan bahwa dari Juli 2025 hingga Januari 2026, waktu penggunaan harian rata-rata pengguna baru meningkat secara signifikan dari sekitar 19 menit menjadi lebih dari 33 menit. Bier menunjukkan bahwa peningkatan ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah "cold start akun" yang sudah lama dialami X, memberikan terobosan kunci untuk pertumbuhan.

