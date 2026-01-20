BursaDEX+
Otoritas bea cukai Korea Selatan mengungkap operasi pencucian uang cryptocurrency internasional besar. Korea Customs Service (KCS) melaporkan bahwa sindikat tersebut memindahkan

Kasus Pencucian Uang Kripto Senilai $101 Juta Mengguncang Sistem Keuangan Korea Selatan

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/20 08:00
Otoritas bea cukai Korea Selatan mengungkapkan operasi pencucian uang cryptocurrency internasional besar. Korea Customs Service (KCS) melaporkan bahwa sindikat tersebut memindahkan sekitar 150 miliar won, setara dengan $101,7 juta, melalui skema valuta asing yang tidak sah. Penyidik mengatakan para tersangka mengeksploitasi celah dalam sistem keuangan domestik dan luar negeri untuk menyembunyikan aliran dana ilegal.

Operasi ini dilaporkan berlangsung dari September 2021 hingga Juni tahun lalu. Selama periode ini, kelompok tersebut diduga menggunakan dompet kripto lintas batas dan rekening bank untuk menyalurkan dana. Otoritas menekankan kecanggihan skema tersebut, menyoroti upaya untuk menyamarkan asal dan tujuan transfer.

Metode yang Digunakan untuk Menyembunyikan Transfer Kripto

Seperti yang dijelaskan oleh penyidik, para penjahat menyembunyikan transaksi mereka dengan menggunakan pembayaran untuk operasi bedah kosmetik bagi orang asing dan biaya studi ke luar negeri sebagai kedok. Menurut pejabat, para penjahat membeli cryptocurrency di sejumlah negara dan kemudian mentransfernya ke dompet digital di Korea Selatan.

Menurut laporan, sindikat tersebut menggunakan cryptocurrency yang dibeli di berbagai negara dalam upaya menghindari deteksi. Langkah selanjutnya melibatkan transfer mata uang digital ke dompet Korea Selatan untuk dikonversi menjadi mata uang lokal. Bagian terakhir dari operasi melibatkan penyebaran uang tunai ke berbagai rekening domestik.

Tiga Warga Negara China Menghadapi Jaksa Hari Ini

Tiga warga negara China yang terlibat dalam skandal ini telah dirujuk ke jaksa karena kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing. Insiden ini menyoroti kebutuhan akan peningkatan regulasi aset digital, terutama ketika melintasi batas negara.

Otoritas bea cukai akan segera meningkatkan pemantauan transaksi cryptocurrency dan meningkatkan koordinasi internasional dengan regulator lainnya. Analis percaya bahwa operasi ini akan menjadi peringatan bagi organisasi ilegal lainnya yang mencoba memanfaatkan celah dalam regulasi keuangan Korea Selatan. Operasi ini telah menimbulkan beberapa pertanyaan tentang apakah regulasi saat ini mampu mengidentifikasi pencucian uang canggih dalam cryptocurrency.

