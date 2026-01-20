Dukungan $100 Juta+ untuk Kripto ZKP Menarik Minat Retail di Januari; Lebih Lanjut tentang Harga AAVE & Penarikan ZEC

Pengungkapan: Konten ini bersifat promosi dan disediakan oleh sponsor pihak ketiga. Ini bukan bagian dari output editorial situs atau nasihat keuangan profesional.

Pasar jarang memberi penghargaan pada cerita yang paling lantang; mereka memberi penghargaan pada pengaturan yang paling bersih. Harga Aave berada di dekat $177 karena pembeli mempertahankan zona $168–$170, area yang telah membalikkan sentimen sebelumnya. Jika basis tersebut bertahan, Aave mendapat waktu untuk membangun kembali momentum, tetapi masih diperdagangkan dalam narasi DeFi matang yang bergerak dengan selera risiko yang lebih luas.

Harga Zcash menceritakan kisah yang berbeda. Harga mundur setelah gagal di resistance, dan ketidakpastian seputar kepemimpinan pengembangan menambah gesekan meskipun jaringan terus berjalan. Kemudian ada Zero Knowledge Proof (ZKP), yang tidak memerlukan candle breakout untuk penting. ZKP telah membangun sistem, mendanainya dengan lebih dari $100 juta, dan membuka lelang presale langsung di mana alokasi bergantung pada matematika, bukan waktu. Ketika pasokan diperketat berdasarkan desain, kripto terbaik untuk dibeli sering kali adalah yang belum dihargai ulang oleh pasar

Aave di $177: Apakah Ini Ketenangan Sebelum Pergerakan Berikutnya?

Aave diperdagangkan di dekat level $177 setelah pembeli mempertahankan zona support $168–$170, level yang telah diperhatikan dengan cermat oleh banyak trader. Harga telah stabil setelah volatilitas baru-baru ini, dan volume perdagangan sedikit meningkat, menunjukkan perhatian pasar yang baru daripada penjualan panik. Rentang ini penting karena telah bertindak sebagai titik balik di masa lalu, di mana harga baik membangun kekuatan atau berbalik.

Bagi investor, Aave tetap menjadi salah satu nama yang lebih mapan dalam keuangan terdesentralisasi, dengan penggunaan nyata yang terkait dengan aktivitas pinjam meminjam daripada hype jangka pendek. Bertahan di atas level saat ini dapat menandakan bahwa penjual kehilangan kontrol, sementara penurunan di bawah support akan mengubah prospek jangka pendek.

Zcash Mundur — Apakah Ini Zona Masuk yang Cerdas?

Zcash telah mundur setelah pergerakan naik baru-baru ini, diperdagangkan lebih rendah saat momentum pembelian melambat dan volume menurun. Penarikan ini terjadi setelah ZEC gagal menembus resistance terdekat, mendorong trader untuk mengunci keuntungan jangka pendek dan menilai kembali arah. Meskipun penurunan mungkin terlihat negatif pada pandangan pertama, ini telah mendorong harga ke zona yang sering menarik perhatian dari pembeli jangka panjang.

Pengamat pasar mencatat bahwa Zcash terus bertahan di atas level support kunci, yang menjaga struktur yang lebih luas tetap utuh meskipun ada jeda. Perubahan internal baru-baru ini seputar kepemimpinan pengembangan telah menambah ketidakpastian, tetapi jaringan itu sendiri tetap operasional dan aktif, yang lebih penting bagi investor yang fokus pada fundamental.

Bagi pembaca yang mempertimbangkan entri, penarikan ini menawarkan pengaturan risiko yang lebih jelas daripada mengejar kekuatan. Jika support bertahan, ZEC dapat stabil dan mencoba pergerakan lebih tinggi lagi. Jika gagal, risiko penurunan menjadi lebih mudah dikelola. Di pasar yang volatile, zona harga yang terdefinisi seperti ini sering lebih penting daripada berita jangka pendek.

Zero Knowledge Proof Masih Terasa Awal — Dan Itulah Mengapa Menarik Perhatian

Zero Knowledge Proof terlihat tenang dibandingkan dengan nama kripto yang lebih lantang, tetapi keheningan itu sering kali di mana peluang dimulai. Perbedaan utama di sini adalah waktu. ZKP masih awal dalam kesadaran pasar, bukan awal dalam pengembangan. Pekerjaan berat sudah selesai. Lebih dari $100 juta telah dikomitmenkan sebelum partisipasi publik dibuka, mendanai infrastruktur, perangkat keras, dan testnet langsung.

Itu mengubah profil risiko yang biasa, karena ini bukan konsep yang menunggu untuk dibangun — ini adalah sistem yang mengundang orang masuk setelah fondasi ditetapkan. Lelang presale sedang berlangsung sekarang, dan di sinilah matematika penting. ZKP merilis token setiap hari melalui jendela lelang tetap, dengan pasokan yang diperketat di fase selanjutnya. Jendela awal menawarkan akses yang lebih luas dan alokasi yang lebih baik karena kompetisi masih terbentuk.

Saat fase berlangsung, pasokan harian turun, token yang tidak dialokasikan dihapus, dan partisipasi menjadi lebih sulit berdasarkan desain. Itulah mengapa banyak yang melihat fase saat ini sebagai jendela positioning daripada permainan spekulasi.

Membeli lebih awal bukan tentang mengejar momentum; ini tentang memahami bagaimana mekanika pasokan memberi penghargaan pada partisipasi lebih awal. Proyek seperti ini jarang terlihat jelas di awal. Mereka biasanya menjadi jelas setelah angka berubah.

Kripto Terbaik untuk Dibeli di Januari

Aave tetap dapat diinvestasikan ketika harga Aave bertahan di atas support, karena berlabuh pada penggunaan DeFi nyata dan memberi trader level invalidasi yang terdefinisi di bawah $168–$170. Zcash menawarkan peta entri yang lebih bersih setelah penarikannya, tetapi harga Zcash sekarang membawa variabel tambahan—kebisingan tata kelola dapat mengatasi struktur teknis dengan cepat.

ZKP menonjol karena mengubah keputusan dari "prediksi chart" menjadi "pahami distribusi." Lelang presale langsungnya merilis token dalam jendela harian, kemudian memperketat pasokan di seluruh fase sambil menghapus token yang tidak dialokasikan.

Mekanisme itu menciptakan keuntungan struktural untuk partisipasi lebih awal, bukan karena hype, tetapi karena matematika berubah nanti. Jika Anda memilih kripto terbaik untuk dibeli dari ketiga ini, Aave dan Zcash menawarkan perdagangan. ZKP menawarkan positioning sebelum pasar membuatnya jelas.

