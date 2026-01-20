BursaDEX+
Rasio Staking Ethereum Melampaui 30%, Capai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/20 10:00
Jaringan inti Ethereum dan keamanan serta keyakinan pemegang jangka panjang semakin diperkuat pada bulan Januari, dengan penguncian ETH dalam staking mencapai rekor tertinggi sepanjang masa dan menembus level 30% dari total pasokan.

Staking Ethereum Mencapai Tonggak Bersejarah

Jaringan Ethereum secara resmi mencatat partisipasi staking tertinggi sepanjang masa, dengan lebih dari 30% ETH yang beredar kini terkunci dalam validator. Ini menandai tonggak on-chain utama bagi blockchain smart contract terbesar di dunia dan mencerminkan meningkatnya kepercayaan pada model proof-of-stake (PoS) Ethereum.

Sumber: Token Terminal

Pada valuasi saat ini, total nilai ETH yang di-staking diperkirakan sekitar $120 miliar, secara signifikan meningkatkan keamanan ekonomi jaringan.

Baca Juga: Struktur Bullish Ethereum Bertahan, Membidik Breakout $3,500 

Apa yang Mendorong Lonjakan ETH yang Di-staking?

Sejumlah faktor tampaknya berkontribusi terhadap tren peningkatan staking Ethereum:

Kepercayaan pasca-Merge: Pergeseran ETH ke konsensus proof-of-stake telah memastikan bahwa reward untuk validator proof-of-stake tetap konsisten.

Keterlibatan institusional: Munculnya solusi staking kustodian dan protokol liquid staking telah meningkatkan keterlibatan institusi dan pemegang token besar dalam staking.

Tekanan jual lebih rendah: Ketika ETH dikunci dalam staking, ETH tersebut dikeluarkan dari pasokan uang.

Data ini menunjukkan bahwa rasio staking telah meningkat secara stabil sejak 2021, dan tren ini menguat pada 2024 dan 2026.

Dampak pada Dinamika Pasokan Ethereum

Dengan hampir sepertiga dari total jumlah ETH kini di-staking, likuiditas di pasar Ethereum telah berkurang secara signifikan. Penurunan ketersediaan token ini telah dipandang positif oleh analis pasar, terutama dalam situasi di mana permintaan untuk jaringan Ethereum meningkat.

Pasokan yang lebih rendah dalam sirkulasi, ditambah dengan pembakaran ETH yang konsisten melalui transaksi, telah semakin memperkuat narasi bahwa ETH adalah aset deflasi atau dengan pasokan terbatas, terutama selama periode aktivitas tinggi.

Aksi Harga Tertinggal dari Kekuatan On-Chain

Meskipun metrik staking sangat kuat, harga ETH tetap bertahan di bawah puncak lokal terkini, terikat dalam kisaran di bawah level resistensi penting. Analis mencatat bahwa harga belum mengejar fundamental yang kuat tersebut.

Secara historis, divergensi semacam itu antara pertumbuhan berbasis staking dan pergerakan harga telah mendahului periode pergerakan harga naik yang diperbarui segera setelah sentimen pasar membaik.

Implikasi yang Lebih Luas untuk Keamanan Jaringan

Melewati ambang batas 30% dalam staking juga meningkatkan ketahanan jaringan ETH terhadap serangan. Peningkatan konsentrasi stake akan membuat biaya ekonomi tindakan jahat menjadi tinggi, sehingga meningkatkan kepercayaan pada jaringan ETH sebagai infrastruktur penyelesaian dalam DeFi, NFT, dan penggunaan institusional.

Baca Juga: Ethereum (ETH) Menunjukkan Potensi Kenaikan dengan Level Kunci Menuju Target $3,700

