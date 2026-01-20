BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Mendorong efisiensi dengan mengotomatiskan pengambilan keputusan kompleks yang melibatkan trade-off TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) mengumumkan hari iniMendorong efisiensi dengan mengotomatiskan pengambilan keputusan kompleks yang melibatkan trade-off TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) mengumumkan hari ini

Mitsubishi Electric Mengembangkan AI Multi-agen untuk Keputusan Tingkat Ahli melalui Debat Adversarial

Penulis: AI JournalSumber: AI Journal
2026/01/20 11:15
Polytrade
TRADE$0.05355-2.90%

Mendorong efisiensi dengan mengotomatiskan pengambilan keputusan kompleks yang melibatkan pertukaran

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) mengumumkan hari ini bahwa perusahaan telah mengembangkan teknologi AI multi-agen pertama di industri manufaktur yang memanfaatkan kerangka argumentasi untuk secara otomatis menghasilkan debat adversarial di antara agen AI ahli, memungkinkan pengambilan keputusan tingkat ahli yang cepat dengan penalaran yang transparan. Teknologi ini merupakan hasil dari program AI Maisart® perusahaan dan dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan tingkat ahli yang kompleks.

Bisnis menghadapi pengambilan keputusan yang semakin kompleks yang melibatkan pertukaran, seperti penilaian risiko keamanan dan perencanaan produksi. Namun, operasi ini memerlukan keahlian tingkat lanjut dan rentan terhadap ketergantungan pada individu tertentu, yang menyebabkan potensi kesulitan dalam mengambil keputusan ketika personel kunci tidak hadir dan memakan waktu lama dalam membangun konsensus untuk solusi kompromi. Selain itu, kekhawatiran tentang ketidaktransparan penalaran AI telah menyebabkan resistensi dalam menerapkan AI dalam pengambilan keputusan kritis. Adopsi AI sangat terbatas khususnya dalam keputusan terkait keamanan dan keselamatan, di mana penalaran transparan dan bukti sangat penting.

Untuk mengatasi tantangan ini, Mitsubishi Electric telah mengembangkan teknologi baru yang menerapkan konsep "generasi adversarial," seperti yang terlihat dalam Generative Adversarial Networks (GANs), pada debat AI multi-agen, memungkinkan agen AI ahli untuk bersaing satu sama lain untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih baik. Teknologi ini memungkinkan wawasan mendalam melalui debat adversarial dan pengambilan keputusan berbasis bukti, yang sulit dilakukan dengan sistem AI multi-agen kooperatif konvensional. Solusi Mitsubishi Electric memungkinkan AI untuk diterapkan dalam pengambilan keputusan yang sangat terspesialisasi yang melibatkan pertukaran kompleks, seperti analisis keamanan, perencanaan produksi, dan penilaian risiko, yang berkontribusi pada efisiensi operasional.

Untuk teks lengkap, silakan kunjungi: www.MitsubishiElectric.com/news/

Kontak

Pertanyaan Pelanggan
Information Technology R&D Center

Mitsubishi Electric Corporation

www.MitsubishiElectric.com/ssl/contact/company/rd/form.html

Pertanyaan Media
Takeyoshi Komatsu

Public Relations Division

Mitsubishi Electric Corporation

Tel: +81-3-3218-2332

[email protected]
www.MitsubishiElectric.com/en/pr

Peluang Pasar
Logo Polytrade
Harga Polytrade(TRADE)
$0.05355
$0.05355$0.05355
-0.64%
USD
Grafik Harga Live Polytrade (TRADE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Zcash (ZEC) Menguji Zona Kunci $375 saat Struktur yang Mengencang Menyoroti Resistensi $440

Zcash (ZEC) Menguji Zona Kunci $375 saat Struktur yang Mengencang Menyoroti Resistensi $440

Zcash (ZEC) mengalami tekanan jangka pendek karena harga mendekati zona support kunci, menarik perhatian dari pasar. ZEC telah terpisah dari tren yang lebih luas
Bagikan
Tronweekly2026/01/20 14:00
Pengadilan Belanda blokir pemungutan suara kesepakatan OCI-Orascom yang dipersengketakan

Pengadilan Belanda blokir pemungutan suara kesepakatan OCI-Orascom yang dipersengketakan

Sebuah pengadilan Belanda memblokir pemungutan suara pada hari Senin mengenai usulan merger antara produsen pupuk yang terdaftar di Amsterdam, OCI, dan Orascom Construction Mesir. Pengadilan di Amsterdam
Bagikan
Agbi2026/01/20 14:23
Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking

Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking

BitcoinWorld Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking Dalam evolusi signifikan untuk keuangan terdesentralisasi,
Bagikan
bitcoinworld2026/01/20 14:25