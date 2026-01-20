Mitsubishi Electric Mengembangkan AI Multi-agen untuk Keputusan Tingkat Ahli melalui Debat Adversarial

Mendorong efisiensi dengan mengotomatiskan pengambilan keputusan kompleks yang melibatkan pertukaran

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) mengumumkan hari ini bahwa perusahaan telah mengembangkan teknologi AI multi-agen pertama di industri manufaktur yang memanfaatkan kerangka argumentasi untuk secara otomatis menghasilkan debat adversarial di antara agen AI ahli, memungkinkan pengambilan keputusan tingkat ahli yang cepat dengan penalaran yang transparan. Teknologi ini merupakan hasil dari program AI Maisart® perusahaan dan dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan tingkat ahli yang kompleks.

Bisnis menghadapi pengambilan keputusan yang semakin kompleks yang melibatkan pertukaran, seperti penilaian risiko keamanan dan perencanaan produksi. Namun, operasi ini memerlukan keahlian tingkat lanjut dan rentan terhadap ketergantungan pada individu tertentu, yang menyebabkan potensi kesulitan dalam mengambil keputusan ketika personel kunci tidak hadir dan memakan waktu lama dalam membangun konsensus untuk solusi kompromi. Selain itu, kekhawatiran tentang ketidaktransparan penalaran AI telah menyebabkan resistensi dalam menerapkan AI dalam pengambilan keputusan kritis. Adopsi AI sangat terbatas khususnya dalam keputusan terkait keamanan dan keselamatan, di mana penalaran transparan dan bukti sangat penting.

Untuk mengatasi tantangan ini, Mitsubishi Electric telah mengembangkan teknologi baru yang menerapkan konsep "generasi adversarial," seperti yang terlihat dalam Generative Adversarial Networks (GANs), pada debat AI multi-agen, memungkinkan agen AI ahli untuk bersaing satu sama lain untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih baik. Teknologi ini memungkinkan wawasan mendalam melalui debat adversarial dan pengambilan keputusan berbasis bukti, yang sulit dilakukan dengan sistem AI multi-agen kooperatif konvensional. Solusi Mitsubishi Electric memungkinkan AI untuk diterapkan dalam pengambilan keputusan yang sangat terspesialisasi yang melibatkan pertukaran kompleks, seperti analisis keamanan, perencanaan produksi, dan penilaian risiko, yang berkontribusi pada efisiensi operasional.

