Hyperliquid Merebut Kembali Mahkota DEX Perpetual

Hyperliquid sekali lagi memimpin pasar bursa terdesentralisasi perpetual yang sangat kompetitif, merebut kembali posisi teratas berdasarkan volume perdagangan dan open interest.

Data terbaru dari CryptoRank menunjukkan bahwa seiring memudarnya aktivitas pasca-airdrop di platform pesaing, likuiditas dan perhatian trader kembali terkonsolidasi di sekitar platform dengan order book yang lebih dalam dan partisipasi yang lebih stabil.

Pergeseran ini mengikuti penurunan tajam aktivitas di Lighter setelah distribusi airdrop yang sangat dinanti-nantikan. Meskipun kampanye insentif awalnya mendorong volume ke rekor tertinggi, momentum tersebut tidak bertahan. Sebaliknya, Hyperliquid telah menyerap trader yang kembali, memperkuat posisinya sebagai platform dominan untuk perdagangan perpetual dalam siklus pasar saat ini.

Pelaku pasar sekali lagi memprioritaskan kualitas eksekusi, kedalaman likuiditas, dan open interest yang andal dibandingkan insentif jangka pendek, dinamika yang secara historis telah menentukan kepemimpinan di sektor perps.

Volume Pasca-Airdrop Lighter Turun Hampir Tiga Kali Lipat

Menurut data CryptoRank, volume perdagangan perpetual Lighter telah turun tajam setelah fase airdrop-nya berakhir. Volume perdagangan mingguan telah menurun hampir tiga kali lipat dari puncaknya, menandakan pendinginan cepat dalam aktivitas spekulatif setelah insentif sepenuhnya didistribusikan.

Selama periode airdrop, Lighter mendapat manfaat dari keterlibatan yang meningkat karena trader memposisikan diri untuk memenuhi syarat mendapatkan hadiah token. Namun, seiring distribusi selesai, aktivitas melambat, mengungkapkan seberapa banyak volume platform yang didorong oleh partisipasi jangka pendek daripada permintaan likuiditas yang berkelanjutan.

Dalam tujuh hari terakhir, Lighter mencatat sekitar $25,3 miliar dalam volume perdagangan. Meskipun masih signifikan, angka ini menempatkannya di belakang beberapa pesaing dan menyoroti seberapa cepat volume dapat normal kembali setelah struktur insentif berubah.

Pola ini bukanlah hal baru dalam DeFi. Airdrop sering menghasilkan lonjakan aktivitas, tetapi mempertahankan volume setelahnya memerlukan keunggulan struktural yang lebih dalam, seperti likuiditas yang konsisten, spread yang ketat, dan basis perdagangan yang loyal.

Hyperliquid Memimpin Volume Mingguan Dan Open Interest

Saat aktivitas Lighter mendingin, Hyperliquid secara tegas kembali memimpin. Selama tujuh hari terakhir, volume perdagangan Hyperliquid mencapai sekitar $40,7 miliar, melampaui Aster dan Lighter dengan margin yang lebar.

Dataset lain melaporkan angka serupa, menempatkan volume tujuh hari Hyperliquid mendekati $46 miliar, memperkuat posisi dominan platform di berbagai sumber pelacakan. Kebangkitan ini mengonfirmasi bahwa likuiditas telah mengalir kembali ke platform yang menawarkan kedalaman dan stabilitas paling besar.

Keunggulan ini bahkan lebih jelas ketika melihat open interest, metrik kunci untuk mengukur posisi aktif dan keyakinan trader. Selama 24 jam terakhir, Hyperliquid mencatat sekitar $9,57 miliar dalam open interest. Sebagai perbandingan, semua platform perpetual lain yang dilacak digabungkan, termasuk Aster, Lighter, Variational, edgeX, dan Paradex, memegang sekitar $7,34 miliar.

Kesenjangan ini menggarisbawahi peran Hyperliquid sebagai pusat utama untuk aktivitas perdagangan leverage. Open interest yang tinggi mencerminkan keterlibatan yang berkelanjutan daripada lonjakan volume sementara, menunjukkan trader berkomitmen modal dengan periode holding yang lebih lama.

Aster Dan Variational Tetap Menjadi Pesaing Kuat

Sementara Hyperliquid memimpin pasar, persaingan di antara platform sekunder tetap intens. Aster saat ini memegang posisi kedua berdasarkan volume perdagangan mingguan, mencatat sekitar $31,7 miliar selama tujuh hari terakhir. Platform ini terus menarik aktivitas yang konsisten, mendapat manfaat dari basis pengguna yang berkembang dan kondisi likuiditas yang membaik.

Lighter, meskipun mengalami penurunan pasca-airdrop, tetap di posisi ketiga dengan volume mingguan $25,3 miliar. Ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi spekulatif telah mereda, platform ini telah mempertahankan tingkat penggunaan organik yang berarti.

Peserta penting lainnya adalah Variational, yang telah naik ke lima besar DEX perpetual. Platform ini saat ini mencatat sekitar $1 miliar dalam volume perdagangan harian, menandakan adopsi yang meningkat dan kepercayaan trader yang bertambah.

Papan peringkat yang lebih luas menyoroti struktur pasar yang semakin matang. Alih-alih satu bursa dominan menyerap semua aktivitas, beberapa platform mengukir pangsa yang berarti. Namun, kesenjangan antara tempat pertama dan sisanya tetap substansial.

Likuiditas Kembali Ke Order Book Terdalam

Salah satu kesimpulan paling jelas dari data terbaru adalah seberapa cepat likuiditas kembali ke platform dengan order book terdalam setelah aktivitas yang didorong insentif memudar. Setelah airdrop Lighter, trader tertarik kembali ke Hyperliquid, di mana spread tetap ketat dan posisi besar dapat dieksekusi dengan slippage minimal.

Migrasi ini mencerminkan kebenaran inti dari pasar perpetual: insentif dapat menarik perhatian, tetapi likuiditas mempertahankan dominasi. Kemampuan Hyperliquid untuk mempertahankan open interest yang stabil selama rotasi pasar telah memperkuat reputasinya sebagai platform yang andal untuk trader volume tinggi.

Data CryptoRank mengonfirmasi tren ini, mencatat bahwa setelah fase airdrop berakhir, likuiditas dan aktivitas trader dengan cepat kembali ke platform dengan fondasi struktural terkuat. Kebangkitan Hyperliquid sejalan dengan pengamatan ini dan menyoroti batasan strategi pertumbuhan jangka pendek.

Dinamika ini dibahas lebih lanjut dalam pembaruan pasar terbaru yang dibagikan di X, di mana analis menyoroti kembalinya Hyperliquid ke posisi pertama berdasarkan volume dan open interest.

Pasar DEX Perpetual Memasuki Fase Baru

Perombakan terbaru di puncak peringkat DEX perpetual menandakan transisi yang lebih luas di pasar. Saat peluncuran yang berat insentif memberi jalan untuk persaingan yang lebih berkelanjutan, trader semakin menyukai platform yang menawarkan konsistensi, kedalaman, dan keandalan.

Kembalinya Hyperliquid ke puncak menunjukkan bahwa pasar memasuki fase di mana fundamental lebih penting daripada hadiah sementara. Open interest yang tinggi, volume yang stabil, dan likuiditas yang tangguh muncul sebagai faktor penentu kepemimpinan.

Pada saat yang sama, platform yang sedang naik seperti Aster dan Variational menunjukkan bahwa persaingan tetap sehat. Pendatang baru terus mendapatkan daya tarik, mendorong inovasi dan memaksa petahana untuk menyempurnakan penawaran mereka.

Untuk saat ini, Hyperliquid berdiri jelas di depan. Tetapi saat lanskap DEX perpetual berkembang, pertempuran untuk likuiditas dan loyalitas trader masih jauh dari selesai. Fase berikutnya kemungkinan akan dibentuk bukan oleh siapa yang menawarkan airdrop terbesar, tetapi oleh siapa yang membangun infrastruktur perdagangan paling tahan lama.

