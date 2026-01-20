Solana Berisiko Breakdown Setelah Penolakan Kunci – Apakah $100 Selanjutnya?

Setahun setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa (ATH), Solana (SOL) diperdagangkan 54,3% di bawah tonggak $293 tahun 2025, berupaya mempertahankan zona krusial sebagai support. Beberapa analis memperingatkan bahwa altcoin ini dapat berisiko mengalami koreksi yang lebih dalam jika harga gagal memulihkan posisi yang baru saja hilang.

Solana Menembus di Bawah Support Kunci

Pada hari Minggu, Solana mencatat pullback 8% dan mencapai level terendah dua minggu di $130. Sejak kehilangan penghalang psikologis $200 pada akhir Oktober, cryptocurrency ini kesulitan mempertahankan momentum bullish, bergerak di antara level $115-$145 selama tiga bulan terakhir.

Reli awal tahun menyaksikan SOL keluar dari downtrend multi-bulan, merebut kembali zona atas dari range lokalnya, dan sempat menembus di atas resistance kunci $145 minggu lalu. Namun, pullback pasar hari Minggu telah mengirim Solana kembali di bawah area kunci.

Di tengah kinerja ini, pengamat pasar BitGuru menegaskan dalam analisis X bahwa cryptocurrency tersebut "baru saja menyapu likuiditas ke zona permintaan yang kuat setelah struktur breakdown yang bersih."

Dia menjelaskan bahwa harga berupaya rebound dari area support lokalnya, yang dapat memicu "pergerakan relief tajam menuju level tertinggi sebelumnya" jika harga dapat mempertahankan level saat ini.

Sementara itu, analis Man of Bitcoin mencatat bahwa harga altcoin tersebut menembus di bawah trendline naik dua minggu, yang telah mendukung lonjakan 17% dari pembukaan tahunannya. Selain itu, harga juga turun di bawah level $136, di mana harga secara konsisten memantul setelah breakout baru-baru ini.

Pengamat pasar menunjukkan bahwa support jangka pendek Solana berada di antara area $129-$136, menambahkan bahwa penembusan dan breakdown berkelanjutan dari area ini akan menimbulkan masalah bagi cryptocurrency tersebut.

Menurut grafik, jika tekanan jual berlanjut dan Solana gagal merebut kembali posisi yang baru saja hilang, harga dapat melihat skenario di mana harga retrace lebih dalam dan berpotensi jatuh hingga 25% untuk menantang area $100.

Analis Memperingatkan Pola Head And Shoulder

Pengamat pasar lainnya menyoroti pola makro pada grafik Solana, menunjukkan bahwa breakdown ke level terendah baru mungkin akan datang. Khususnya, altcoin tersebut menampilkan formasi Head and Shoulders dua tahun dalam kerangka waktu mingguan.

Menurut grafik, pola bearish ini telah terbentuk sejak 2024, dengan shoulder kiri berkembang selama reli Q1-Q2 2024 dan neckline berada di sekitar area $120.

Sementara itu, head pola terbentuk selama bullish run akhir 2024 dan awal 2025, yang mengarah pada ATH-nya di $293 setahun yang lalu. Terakhir, shoulder kanan berkembang setelah reli Q3 2025 dan koreksi Q4.

Berdasarkan kinerja ini, trader Slashology menegaskan bahwa Solana "benar-benar terlihat buruk di sini," memperingatkan bahwa investor harus "bersiap untuk yang terburuk" karena harga diperdagangkan di dekat neckline pola tersebut.

Dia memperkirakan bahwa breakdown dari level kunci ini dapat menyebabkan "pertumpahan darah" 35%-40% menuju level $75-$80. Sebaliknya, pengamat pasar Crypto Curb menyarankan hasil yang berbeda mungkin terjadi.

Dalam posting X, dia membandingkan kinerja terbaru SOL dengan aksi harga S&P 500 (SPX) antara 2009 dan 2011. Menurut posting tersebut, SPX menampilkan pola yang sama dengan Solana, tetapi akhirnya membatalkan pola tersebut setelah memantul dari neckline dan menembus di atas puncak shoulder kanan, akhirnya mencapai level tertinggi baru.

Bagi analis tersebut, altcoin tersebut dapat menampilkan kinerja serupa jika rebound dari level saat ini dan mulai naik lebih tinggi.

Pada saat artikel ini ditulis, Solana diperdagangkan di $134, penurunan 5,6% dalam kerangka waktu harian.