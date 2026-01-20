Prediksi Harga Solana: Analis Menilai Ulang Potensi Kenaikan SOL Setelah Rebound Kuat dari Support Kunci – Apa Selanjutnya untuk Remittix?

Pasar kripto perlahan mulai stabil setelah beberapa bulan yang sulit. Sepertinya, investor tidak lagi mengejar setiap berita utama. Mereka melihat apa yang sebenarnya dihasilkan oleh proyek-proyek. Solana (SOL) adalah salah satu koin yang mendapat perhatian. Jaringannya cepat, aktivitas DeFi tinggi dan adopsi meningkat serta pembicaraan tentang prediksi harga Solana menyebar dengan cepat.

Pada saat yang sama, proyek-proyek baru bermunculan yang fokus pada utilitas. Remittix (RTX) adalah salah satunya. Ini bukan hanya omong kosong. Dompet Remittix sudah tersedia di Apple App Store, dan rilis Google Play akan segera hadir.

Prediksi Harga Solana dan Sinyal Pasar

SOL diperdagangkan sekitar $143,85. Itu naik sekitar 1,44% hari ini. Kapitalisasi pasarnya adalah $81,3 miliar dan volume perdagangan melonjak lebih dari 20% menjadi $6,86 miliar. Itu memberitahu kita bahwa orang-orang kembali masuk. Analis mencatat bahwa SOL bertahan di atas support kunci. Higher lows membuat skenario bullish tetap hidup.

Sumber: TradingView

Ini bukan hanya tentang harga. Solana masih menarik pengembang ke proyek DeFi, NFT dan Web3. Bergerak menuju $200 akan membutuhkan permintaan yang stabil. Tapi untuk saat ini, prospeknya optimis dengan hati-hati.

Remittix Menempatkan Utilitas Dunia Nyata Sebagai Fokus

Dengan prediksi harga Solana yang menghadapi penurunan saat ini, Remittix mencatat pertumbuhan yang signifikan. Ini adalah proyek PayFi baru yang telah mengumpulkan lebih dari $28,8 juta dalam pendanaan awal.

Selain itu, Remittix sudah memiliki dompet kripto yang berfungsi penuh di Apple App Store, dengan versi Google Play diharapkan segera hadir. Selain aplikasi dompet, tim telah mengonfirmasi 9 Februari 2026, sebagai tanggal peluncuran untuk platform PayFi crypto-to-fiat lengkapnya. Itu, sekali lagi, merupakan katalis untuk pertumbuhan karena pasar sekarang memiliki timeline konkret untuk diharapkan.

Keamanan dan transparansi juga patut diperhatikan. Remittix menyelesaikan audit CertiK dan verifikasi tim, dan telah mendapatkan listing di BitMart dan LBank, dengan bursa ketiga sedang dalam proses. Pencapaian ini menyoroti fokus pada infrastruktur, adopsi dan kepercayaan. Ini adalah area di mana pertumbuhan Solana mungkin dibatasi oleh ketergantungan masa lalu pada narasi dan positioning institusional saja.

Solana dan Remittix: Peran yang Saling Melengkapi

Dalam pasar yang telah menjadi hati-hati, kredibilitas penting. Remittix telah menyelesaikan audit CertiK penuh dan verifikasi tim, mendapatkan peringkat teratas di antara token pra-peluncuran. Itu saja memisahkannya dari banyak proyek tahap awal yang bersaing untuk mendapatkan perhatian.

Akses bursa juga sedang terbentuk. Listing di BitMart dan LBank telah dikonfirmasi, dengan pengumuman bursa terpusat besar lainnya diharapkan setelah target pendanaan $30 juta tercapai. Bagi sebagian investor, pencapaian itu kurang tentang harga dan lebih tentang visibilitas.

Perbandingan dengan Solana bukan tentang ukuran. Ini tentang waktu. Solana mendapat manfaat lebih awal dari dapat digunakan ketika permintaan tiba. Remittix mencoba sesuatu yang serupa tetapi dalam pembayaran daripada kontrak pintar.

Investor yang mengawasi Prediksi Harga Solana harus mempertimbangkan kedua jenis peluang untuk memahami di mana nilai dan adopsi terbentuk dalam lanskap kripto yang berkembang.

FAQ

Apa yang mendorong pergerakan harga Solana saat ini?

Prospek SOL didukung oleh volume perdagangan yang meningkat, aktivitas on-chain yang aktif dan jaringan yang bertahan di atas zona support kunci.

Apakah Solana masih merupakan altcoin yang bagus untuk diperhatikan?

Ya. Aktivitas pengembang yang kuat, kehadiran DeFi yang kokoh dan penggunaan yang konsisten menjadikannya pilihan utama bagi banyak investor.

Bagaimana Remittix berhubungan dengan narasi pasar Solana?

Remittix menawarkan solusi pembayaran praktis dan fungsionalitas crypto-to-fiat, melengkapi infrastruktur berkecepatan tinggi Solana dengan kasus penggunaan dunia nyata.