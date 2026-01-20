Binance Convert: Apa Itu, Cara Menggunakan & FAQ di 2026

Binance Convert adalah fitur konversi bawaan yang memungkinkan Anda memperdagangkan kripto-ke-kripto (atau kripto-ke-fiat) dalam hitungan detik tanpa berurusan dengan buku pesanan atau langkah-langkah rumit. Fitur utama Binance Convert adalah nol biaya perdagangan, nol slippage (meskipun ada sedikit spread), likuiditas yang dalam, dan hanya ukuran pesanan minimum $0,01 untuk sebagian besar aset.

Dalam panduan ini, Anda akan mempelajari dengan tepat apa itu Binance Convert, cara kerjanya, berbagai jenis mode, dan jumlah aset yang didukung untuk fitur ini. Kami juga akan membahas cara menggunakannya secara efektif dan siapa yang sebaiknya menggunakannya.

Apa Itu Binance Convert?

Binance Convert adalah alat perdagangan sederhana yang memungkinkan Anda menukar satu cryptocurrency dengan yang lain secara instan tanpa berurusan dengan buku pesanan yang kompleks. Pada dasarnya, ini berfungsi sebagai platform "Request for Quote (RFQ)" di mana sistem terutama menyediakan harga terjamin yang tetap berlaku untuk jangka waktu tertentu.

Anda hanya perlu meminta penawaran, dan jika Anda menyukai harganya, Anda dapat mengonfirmasi perdagangan, dan penyelesaian terjadi segera di dompet spot Anda. Tidak ada waktu tunggu untuk pembeli atau penjual yang cocok dengan pesanan Anda, dan sistem juga menangani likuiditas untuk Anda.

Bagaimana Cara Kerja Binance Convert?

Binance Convert bekerja dengan memberi Anda penawaran harga real-time untuk pasangan yang ingin Anda perdagangkan dan mengunci tarif tersebut untuk waktu singkat. Lihat, segera setelah Anda memasukkan jumlah yang akan dikonversi, sistem mengambil harga pasar saat ini dan kemudian menunjukkan dengan tepat berapa banyak aset target yang akan Anda dapatkan.

Biasanya ada hitungan mundur beberapa detik untuk Anda mengonfirmasi perdagangan pada tarif tersebut. Sekarang, selama Anda mengklik "Convert" sebelum timer berakhir, perdagangan dieksekusi secara instan pada harga yang terkunci itu saja. Anda akan mendapatkan koin baru atau uang tunai di dompet Anda segera, tanpa perubahan harga yang mengejutkan. Pada dasarnya, ini seperti melakukan swap langsung pada harga yang diketahui, dan Binance menangani semua pencocokan di balik layar untuk Anda. Anda juga dapat melihat ulasan Binance lengkap kami untuk info lebih lanjut tentang exchange tersebut.

Fitur Utama Binance Convert

Fitur utama Binance Convert adalah biaya perdagangan 0%, perdagangan bebas slippage, ukuran pesanan minimum $0,01, dan likuiditas yang dalam untuk pesanan besar.

Nol Biaya Perdagangan

Anda membayar benar-benar nol biaya perdagangan pada jumlah transaksi saat menggunakan fitur "Convert". Sistem terutama menutupi biayanya melalui spread kecil. Nah, spread adalah selisih antara harga beli dan jual, bukan membebankan biaya komisi terpisah. Jadi, sejujurnya, menghemat biaya spot standar 0,1% pada setiap perdagangan benar-benar bertambah seiring waktu.

Perdagangan Bebas Slippage

Slippage sepenuhnya dihilangkan saat menggunakan fitur Binance Convert karena harga yang Anda lihat di layar adalah harga pasti yang Anda dapatkan. Lihat, dalam perdagangan spot standar, harga akhir Anda mungkin berubah jika pasar bergerak saat pesanan Anda diisi, tetapi Convert mengunci tarif sebelumnya. Oleh karena itu, ini memberi Anda ketenangan pikiran total selama pump atau dump pasar yang gila ketika harga bergerak terlalu cepat untuk ditangkap.

Ukuran Pesanan Minimum Rendah

Anda dapat memulai konversi di Binance Convert dengan jumlah yang sangat kecil, serendah $0,01 (satu sen) kripto dalam banyak kasus. Ukuran perdagangan minimum sangat rendah dibandingkan dengan perdagangan biasa. Lihat, perdagangan spot biasa seringkali memiliki minimum yang lebih tinggi, dan ini karena aturan ukuran lot atau persyaratan nilai nosional.

Likuiditas Dalam & Pesanan Besar

Binance Convert dapat menangani pesanan besar tanpa masalah, berkat pool likuiditas yang dalam dan sumber daya OTC Binance. Anda dapat mengonversi jumlah yang sangat besar pada harga tetap tanpa menggerakkan pasar.

Bahkan jika Anda menukar puluhan ribu dolar (atau bahkan jutaan) dalam kripto, alat ini pada dasarnya akan memberi Anda satu harga tetap dan mengeksekusinya sepenuhnya. Nah, ini adalah keuntungan besar bagi investor yang ingin menghindari dampak pasar dan pengisian parsial yang mungkin terjadi jika mereka menempatkan pesanan besar di exchange terbuka. Oleh karena itu, dengan Convert, perdagangan besar diselesaikan dalam satu kali pada harga yang dapat diprediksi. Umumnya, whale dan institusi sering menggunakan ini untuk memindahkan ukuran tanpa memberi sinyal niat mereka ke pasar publik.

Binance Convert vs. Spot Trading

Perbedaan utama antara Binance Convert dan spot trading terletak pada mekanisme pencocokan pesanan dan model penetapan harga. Mari kita bandingkan mereka secara berdampingan sehingga Anda dapat memutuskan.

Aspek Binance Convert Spot Trading (Exchange) Antarmuka Pengguna Sederhana, formulir konversi satu-klik Antarmuka canggih dengan grafik dan buku pesanan Biaya Nol biaya langsung (tanpa komisi pada perdagangan) Biaya perdagangan berlaku (~0,1% khas) Pesanan Minimum Sangat rendah (sekecil ~$0,01) Biasanya minimum lebih tinggi (mulai sekitar $5-$10 Risiko Slippage Tidak ada (tetapi sedikit spread) Kemungkinan slippage pada pesanan besar atau pasangan likuiditas rendah Kecepatan Eksekusi Eksekusi instan setelah konfirmasi Tergantung pada pasar; pesanan besar mungkin memerlukan waktu untuk diisi Terbaik Untuk Swap cepat, pemula, perdagangan besar satu kali Trader aktif menggunakan alat canggih

Aset yang Didukung & Pasangan Perdagangan

Binance Convert mendukung lebih dari 350 cryptocurrency yang berbeda untuk konversi langsung di platform. Jadi, tidak hanya terbatas pada Bitcoin dan Ethereum.

Stablecoin: Anda memiliki akses penuh ke stablecoin tingkat atas seperti USDT, USDC, dan FDUSD untuk menjaga modal Anda selama periode pasar yang volatile.

Altcoin Utama: Platform ini mendukung aset volume tinggi, termasuk Ethereum (ETH), BNB, XRP, dan Solana (SOL), sehingga Anda dapat dengan mudah merotasi portofolio Anda ke proyek-proyek terkemuka.

Meme Coin: Anda dapat memperdagangkan aset spekulatif populer seperti DOGE, SHIB, dan PEPE secara langsung tanpa perlu merutekan melalui mata uang perantara.

Token DeFi : Juga, sebagian besar token keuangan terdesentralisasi terkemuka, seperti UNI, AAVE, dan CAKE, tersedia untuk swap langsung untuk membantu Anda mengakses sektor DeFi dengan cepat.

Jadi, Anda dapat menukar hampir semua koin dengan koin lain dalam satu langkah, dan bahkan jika pasangan perdagangan langsung tidak ada di exchange, Binance Convert umumnya akan menemukan rute di balik layar untuk mendapatkan aset yang Anda inginkan.

Mode Binance Convert Dijelaskan

Binance Convert menawarkan tiga mode: Mode instan (pasar), mode limit, dan mode berulang (DCA).

Mode Instan (Pasar)

Mode Instan mengeksekusi perdagangan Anda segera pada harga pasar saat ini yang disediakan oleh sistem. Pada dasarnya, ini adalah opsi yang tepat ketika kecepatan adalah prioritas Anda, dan Anda perlu masuk atau keluar dari posisi sekarang juga.

Ini adalah mode default yang digunakan kebanyakan orang. Anda harus memasukkan koin dan jumlah yang ingin Anda tukar, dan kemudian Binance akan memberi Anda harga langsung, dan jika Anda menerima penawaran itu dan mengonfirmasi, konversi terjadi segera.

Mode Limit

Mode Limit memungkinkan Anda untuk menetapkan harga limit spesifik di mana Anda bersedia membeli atau menjual aset. Sistem memantau pasar untuk Anda dan hanya mengeksekusi konversi jika harga mencapai harga limit yang Anda tentukan atau lebih baik. Nah, di sini, bagian terbaiknya adalah Anda masih membayar nol biaya perdagangan pada pesanan limit ini dibandingkan dengan pasar spot.

Mode Berulang (DCA)

Mode Berulang (mode Dollar-Cost Averaging) terutama memungkinkan Anda untuk mengatur konversi otomatis pada jadwal reguler. Jadi, ini sempurna untuk rencana investasi "atur dan lupakan". Anda dapat dengan mudah memilih berapa banyak yang akan dibeli (atau dijual) dan seberapa sering. Jadi, misalnya, Anda dapat mengonversi kripto senilai $100 ke Bitcoin setiap minggu, dan Binance Convert kemudian akan mengeksekusi konversi tersebut secara otomatis pada interval yang ditetapkan, dan itu juga dengan nol biaya.

Cara Menggunakan Binance Convert (Langkah-demi-Langkah)

Langkah 1: Akses Binance Convert: Anda perlu masuk ke akun Binance Anda di aplikasi atau situs web, dan kemudian buka menu Trade dan pilih "Convert & Block Trade." Juga, jika Anda baru di Binance, Anda dapat menggunakan kode referral Binance kami untuk mendaftar dan mendapatkan bonus sambutan $100.

Langkah 2: Pilih Mode: Sekarang, di bagian atas halaman Convert, Anda harus memilih mode yang ingin Anda gunakan: Instant, Limit, atau Recurring.

Langkah 3: Pilih Mata Uang dan Jumlah: Sekarang, Anda harus memilih cryptocurrency atau mata uang fiat yang ingin Anda konversi (aset yang Anda miliki) dan mata uang yang ingin Anda konversi (aset yang ingin Anda terima). Anda dapat mengetik berapa banyak aset sumber yang ingin Anda konversi, dan jika Anda ingin menggunakan semua yang Anda miliki, sering ada tombol Max untuk mengisi saldo total Anda.

Langkah 4: Pratinjau Konversi: Anda perlu mengklik tombol Preview Conversion, dan sistem akan mengambil penawaran langsung. Anda akan melihat berapa banyak aset target yang akan Anda dapatkan jika Anda mengonversi sekarang, bersama dengan timer hitung mundur (untuk mode Instant) atau detail lain untuk limit/berulang.

Langkah 5: Konfirmasi Perdagangan: Sekarang, Anda dapat meninjau harga konversi dan kemudian klik "Convert" untuk mengonfirmasi perdagangan saat tarif masih terkunci. (Juga, untuk mode Instant, pastikan untuk menekan convert sebelum timer hitung mundur berakhir.)

Langkah 6: Lihat Hasilnya: Setelah mengonfirmasi, proses konversi segera. Anda akan melihat konfirmasi, dan aset baru akan muncul di saldo dompet spot Anda. Anda juga dapat menemukan catatan transaksi di riwayat Convert Anda.

Dompet yang Digunakan untuk Binance Convert

Binance Convert menggunakan dana yang disimpan dalam Spot Wallet dan Funding Wallet Anda. Juga, secara default, ini akan menggunakan Spot Wallet Anda (karena di situlah aset perdagangan Anda biasanya berada). Sekarang, setelah konversi selesai, aset yang dikonversi segera didistribusikan ke dompet yang dipilih (baik Spot atau Funding).

Kapan Sebaiknya Anda Menggunakan Binance Convert?

Anda sebaiknya menggunakan Binance Convert jika Anda ingin menggunakannya untuk perdagangan cepat, pesanan besar tanpa slippage, mengonversi satu koin ke koin lain, rencana DCA, dan nol biaya perdagangan.

Perdagangan Cepat dan Mudah: Dalam kasus di mana pengguna hanya ingin melakukan perdagangan cepat aset mereka tanpa melalui proses perdagangan yang kompleks, fitur "Convert" sangat ideal. Ini cocok setiap kali seseorang ingin sekadar menyeimbangkan kembali dan mencairkan koin tertentu.

Pesanan Besar Tanpa Slippage: Convert sangat bagus untuk perdagangan besar karena menghilangkan kemungkinan slippage harga. Anda hanya memiliki satu harga tetap untuk seluruh pesanan, dan karenanya, Anda tidak menggerakkan pasar dengan pesanan spot besar Anda.

Koin Apa Pun ke Koin Apa Pun: Layanan Binance Convert memungkinkan Anda mengubah koin apa pun menjadi koin apa pun dalam satu transaksi. Anda tidak perlu melakukannya dalam langkah-langkah, seperti mengubah ke BTC dan kemudian ke koin lain; ini menunjukkan cara yang paling nyaman.

Dollar-Cost Averaging (DCA): Mode terbaik untuk proses ini pada Convert adalah "mode Recurring." Anda dapat mengatur rutinitas pembelian di mana Anda membeli sejumlah koin yang telah ditentukan pada interval yang ditetapkan (harian, mingguan, dll.).

Tanpa Biaya Perdagangan: Anda tahu, dengan Convert, Anda tidak membayar komisi perdagangan sama sekali. Jadi, untuk swap yang sering atau kecil, ini dapat menghemat uang Anda dibandingkan dengan menggunakan exchange biasa, di mana biaya akan berlaku.

Biaya, Harga & Penyelesaian

Tidak ada biaya perdagangan yang perlu Anda bayar di Convert. Penawaran harga sudah memperhitungkan semua faktor, jadi jika menunjukkan bahwa Anda akan menerima 0,5 ETH untuk 1500 USDT, maka Anda akan menerima persis itu, 0,5 ETH. Binance mengambil bagiannya melalui spread kecil pada harga, tetapi tidak ada biaya untuk Anda.

Harga yang dikutip mungkin sedikit berbeda dari harga pasar yang ditampilkan, dan itu normal karena diperbarui dengan kondisi pasar saat ini. Sekarang, mengklik "Preview Conversion" akan menahan tarif pasar selama beberapa detik sehingga Anda dapat melihat konversi. Juga, pastikan untuk mengonfirmasi sebelum berakhir; jika tidak, Anda perlu menyegarkan untuk penawaran baru pada harga yang diperbarui.

Dalam hal penyelesaian, Binance Convert memprosesnya dengan sangat cepat. Dalam sebagian besar kasus, Anda akan menerima aset yang dikonversi dalam hitungan detik, jika bukan saat, setelah Anda mengonfirmasi transaksi. Tidak ada waktu tunggu, karena ini pada dasarnya adalah transaksi instan, kecuali melibatkan jumlah yang cukup besar, dalam hal ini Binance Convert menanganinya sebagai sejumlah transaksi, jadi Anda mungkin harus menunggu. Ini jarang terjadi, meskipun untuk sebagian besar perdagangan, semuanya selesai sekaligus, dan Anda akan melihat aset baru Anda di dompet Anda segera.

FAQ Binance Convert

Siapa yang Dapat Menggunakan Binance Convert? Anda harus memiliki akun Binance yang terverifikasi untuk mengakses fitur ini. Ini tersedia untuk hampir semua orang yang menyelesaikan Verifikasi Identitas (KYC). Umumnya, Anda hanya perlu tinggal di wilayah yang didukung. Apa Jumlah Perdagangan Minimum & Maksimum? Jumlah minimum dan maksimum untuk perdagangan Convert tergantung pada pasangan koin spesifik yang Anda perdagangkan. Platform Binance terutama akan menunjukkan batas yang tepat pada layar konversi hanya ketika Anda memasukkan jumlah. Umumnya, minimumnya sangat rendah (seringkali sekitar $0,01), jadi Anda dapat memperdagangkan bahkan jumlah kecil. Maksimum bisa sangat tinggi, dan biasanya hanya dibatasi oleh likuiditas yang tersedia untuk pasangan tersebut. Mengapa Muncul "Insufficient Funds"? Dana Anda kemungkinan berada di dompet yang salah. Anda tahu, Binance Convert menarik uang secara khusus dari Spot Wallet atau Funding Wallet Anda, dan tidak dapat menyentuh aset yang terkunci di Earn, Futures, atau pesanan limit terbuka. Oleh karena itu, Anda perlu memastikan Anda memiliki jumlah yang diperlukan di dompet yang dipilih (Spot atau Funding). Di Mana Memeriksa Riwayat Perdagangan Convert? Anda dapat meninjau semua transaksi konversi masa lalu Anda di halaman Binance Trade History. Jadi, Anda cukup masuk dan pergi ke Orders (atau Trade History) dan cari Convert History. Oleh karena itu, di sana Anda akan menemukan semua perdagangan "convert" yang telah selesai dengan detail (jumlah, harga, timestamp). Apakah Perdagangan Convert Dihitung untuk Volume VIP? Ya, setiap perdagangan yang Anda lakukan di Convert dihitung untuk status VIP Anda. Binance secara eksplisit memasukkan volume Convert dalam perhitungan volume perdagangan Spot-nya. Jadi, Anda mendapatkan kredit seperti yang Anda lakukan di pasar spot biasa, dan ini membantu Anda meningkatkan tingkat VIP Anda lebih cepat untuk membuka biaya yang lebih rendah.

Kesimpulan: Apakah Binance Convert Layak Digunakan pada 2026?

Singkatnya, Binance Convert sangat layak digunakan jika Anda menghargai kenyamanan dan menginginkan konversi kripto-ke-kripto atau fiat-ke-kripto secara instan. Ini menyediakan swap kripto yang cepat, bebas biaya, dan bebas repot. Alat ini dimulai sebagai fitur swap dasar, tetapi sekarang bahkan mencakup opsi canggih seperti perdagangan Limit dan Recurring juga.

Jadi, intinya adalah Binance Convert memungkinkan Anda berdagang dengan ketentuan Anda sendiri hanya dengan beberapa klik, tanpa biaya tambahan, dan benar-benar menghilangkan stres dari menukar kripto. Secara keseluruhan, ini adalah salah satu fitur Binance terbaik untuk transaksi kripto yang cepat dan mudah.

