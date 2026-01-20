BursaDEX+
Bybit meluncurkan promosi investasi ELSA dengan imbal hasil tahunan hingga 450%.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/20 17:39
HeyElsa
ELSA$0.1281+220.25%
Mantle
MNT$0.9203-0.57%
Ucan fix life in1day
1$0.013122+54.10%

PANews melaporkan pada 20 Januari bahwa Bybit meluncurkan acara investasi token ELSA spesial pada 20 Januari, yang akan berlangsung hingga 19 Februari 2026.

Pengguna baru dan yang sudah ada dapat memilih dari tiga paket yang ditawarkan oleh Bybit Finance untuk berpartisipasi dalam kegiatan dengan mendepositkan USDT, ELSA, atau MNT. Semua imbal hasil didistribusikan dalam bentuk token ELSA.

1. Penawaran eksklusif untuk pengguna baru: Depositkan 100 atau lebih USDT dan dapatkan imbal hasil tahunan sebesar 450%;

2. Depositkan 1000 atau lebih ELSA untuk mendapatkan imbal hasil tahunan sebesar 400%;

3. Depositkan 100 atau lebih MNT untuk mendapatkan imbal hasil tahunan sebesar 100%.

