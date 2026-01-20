Biaya listrik rendah memicu ledakan penambangan kripto di Georgia

Georgia melaporkan lonjakan penambangan cryptocurrency yang dipicu oleh harga listrik terjangkau dan legalisasi industri ini.

Menurut statistik resmi, perusahaan penambangan kini menggunakan sekitar 5% dari energi listrik yang dihasilkan di negara Kaukasus Selatan tersebut.

Peternakan penambangan Georgia hampir menggandakan penggunaan daya mereka

Penambangan cryptocurrency di Georgia mengalami pertumbuhan rekor yang dibuktikan dengan peningkatan signifikan dalam konsumsi listrik di sektor ini, ungkap media lokal.

Penggunaan daya oleh pusat pemrosesan data besar tumbuh pesat, menurut laporan oleh portal Business Georgia.

Fasilitas komputasi, yang terletak terutama di zona ekonomi bebas Tbilisi dan Kutaisi, terutama terlibat dalam pencetakan mata uang digital.

Output perusahaan yang terlibat dalam aktivitas kripto telah meningkat tiga kali lipat tahun lalu, ungkap outlet berita ekonomi pada hari Selasa.

Dengan 675 juta kWh listrik yang terbakar antara Januari dan November 2025, mereka kini menyumbang 5% dari total konsumsi negara, tunjukkan angka yang disediakan Komisi Regulasi Energi dan Pasokan Air Nasional Georgia (GNERC).

Surat kabar online berbahasa Rusia regional Vesti Kavkaza memperkirakan ini hampir 80% lebih banyak dari daya yang mereka gunakan tahun sebelumnya.

Analis mengaitkan tren naik ini dengan beberapa faktor, termasuk peningkatan nilai aset digital pada tahun 2025, tarif listrik yang relatif rendah di bekas republik Soviet dan upaya pemerintah Georgia untuk melegalkan dan mengatur sektor ini.

Harga Bitcoin (BTC), cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar terbesar, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa lebih dari $126.000 pada bulan Oktober, sementara energi murah Georgia dan regulasi yang ramah meyakinkan raksasa penambangan Bitfury untuk mendirikan operasi di sana.

Siapa konsumen listrik terbesar di antara penambang?

Setelah menggunakan 403 juta kWh listrik, AITEC Solution adalah konsumen terbesar di antara operator pusat data. Perusahaan menjalankan fasilitas Gldani di ibu kota Georgia Tbilisi, di mana Bitfury pernah menambang sebelumnya.

Texprint Corporation, yang beroperasi dari Zona Ekonomi Bebas Kutaisi, adalah konsumen listrik terbesar kedua. Perusahaan ini menggunakan 135 juta kWh antara Januari dan September.

Dengan 104 juta kWh, TFZ Service LLC berada di peringkat ketiga. Meskipun perusahaan khusus ini tidak terlibat langsung dalam penambangan cryptocurrency, perusahaan ini memasok listrik ke perusahaan penambangan yang bekerja di Zona Industri Bebas Tbilisi.

Dua perusahaan lain melengkapi lima besar – ITLab, yang mengonsumsi 24,6 juta kWh, dan Data Hub, yang menyumbang 7,2 juta kWh, rinci Business Georgia.

Penggunaan daya yang meningkat untuk penambangan menimbulkan tantangan bagi negara-negara di kawasan

Baik perusahaan maupun individu bebas menambang cryptocurrency di Georgia, yang mempertahankan rezim pajak yang menguntungkan sejak 2019, meskipun undang-undang yang diadopsi pada 2023 meningkatkan pengawasan di ruang tersebut.

Negara ini memproduksi sebagian besar listriknya dengan memanfaatkan tenaga air, dengan hingga 80% listrik yang dihasilkan dalam negeri berasal dari stasiun pembangkit listrik tenaga air, dan masih mengatasi permintaan.

Namun, ledakan pencetakan koin di sisa wilayah bekas Soviet telah menyebabkan sakit kepala bagi otoritas lokal dan nasional, dengan konsumsi listrik yang meningkat mengakibatkan kekurangan energi.

Federasi Rusia, yang melegalkan penambangan cryptocurrency pada akhir 2024, sejak itu telah melarang bisnis ini di sekitar selusin wilayahnya.

Negara ini bermaksud menghukum aktivitas ilegal, yang sering melibatkan penambangan dengan daya curian, dengan denda besar dan bahkan hukuman penjara. Rancangan undang-undang yang memperkenalkan langkah-langkah baru baru saja diajukan di parlemen.

Di tempat lain, Tajikistan mengancam penambang kripto nakal dengan hukuman serupa yang diberlakukan melalui amandemen yang disetujui oleh legislatifnya akhir tahun lalu.

Pada November, Kyrgyzstan menutup semua peternakan penambangan kripto yang beroperasi di wilayahnya, dengan mengutip defisit daya yang meningkat selama bulan-bulan musim dingin yang dingin sebagai alasan utama untuk langkah tersebut.

Sementara itu, Kazakhstan sebagian besar berhasil mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan tarif listrik yang lebih tinggi untuk peternakan cryptocurrency dan regulasi yang lebih ketat untuk industri ini.

Tajamkan strategi Anda dengan bimbingan + ide harian - akses gratis 30 hari ke program trading kami