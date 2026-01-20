Prakiraan Pertumbuhan AS Di Bawah Pengawasan Meski Sedikit Meningkat, Pasar Kripto Bereaksi Sedikit

IMF memperkirakan tingkat pertumbuhan AS sebesar 2,4% pada tahun 2026.

Pasar kripto global hampir tidak berubah dalam 24 jam terakhir.

Tarif Trump terhadap negara-negara Eropa mungkin menjadi faktor krusial.

Dana Moneter Internasional (IMF) telah menerbitkan prakiraan pertumbuhan terbarunya untuk tahun 2026, menampilkan beberapa ekonomi maju dan berkembang. Namun, prakiraan pertumbuhan AS yang menjadi sorotan meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2026 dibandingkan 2025. Pasar kripto tetap dalam kondisi tidak menentu, kemungkinan mempertahankan volatilitasnya dari awal minggu ini. Tarif Trump terhadap negara-negara Eropa mungkin telah memainkan peran penting di sini, setidaknya untuk pasar kripto global.

Prakiraan Pertumbuhan AS 2026-2027

Laporan yang diterbitkan oleh IMF menyatakan bahwa AS diproyeksikan tumbuh sebesar 2,4% pada tahun 2026. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2025, ketika estimasinya adalah 2,1%. Namun, yang menjadi sorotan adalah proyeksi pertumbuhan untuk tahun 2027, yaitu 2%. Itu merupakan penurunan tidak hanya dari 2026 tetapi juga dari 2025.

Untuk menempatkan prakiraan tersebut dalam konteks, Nigeria, yang masuk dalam daftar 'Pasar Berkembang & Ekonomi Berkembang,' memiliki tingkat pertumbuhan yang diperkirakan sebesar 4,4% dan 4,1% untuk tahun 2026 dan 2027. Arab Saudi juga diproyeksikan mengungguli AS, dengan tingkat 4,5% dan 3,6%, berlaku dalam urutan yang sama.

India dipandang memimpin dengan tingkat pertumbuhan yang diperkirakan sebesar 6,4% untuk kedua tahun tersebut, yaitu 2026 dan 2027.

Reaksi Pasar Kripto

Pasar kripto global sebagian besar tetap tidak berubah dalam 24 jam terakhir, meskipun telah terjadi fluktuasi pada grafik harga. Kapitalisasi pasar telah menurun sebesar 0,29% selama periode ini, dan FGI lebih condong ke titik rating 42.

Token-token teratas, seperti BTC dan ETH, turun masing-masing sebesar 1,09% dan 1,08%. Ted Pillows, seorang analis kripto terkemuka, menyebut penurunan kemarin sebagai faktor Bloody Monday, dengan menyebutkan bahwa pasar kehilangan hampir $100 miliar hanya dalam 12 jam. Menariknya, investor terlihat mengalihkan dana mereka ke Emas dan Perak di tengah ketidakpastian yang meningkat terkait perdagangan internasional.

Apakah Tarif AS Mempengaruhi Prakiraan Pertumbuhan?

Tarif 10% terhadap delapan negara Eropa yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump mungkin mempengaruhi perdagangan internasional, setidaknya antara AS dan negara-negara yang terdampak. Ada kemungkinan AS akan menaikkan tarif menjadi 25% jika kesepakatan tidak tercapai mengenai Greenland. Tarif 10% dijadwalkan berlaku pada 01 Februari 2026. Tarif yang ditingkatkan menjadi 25% dapat berlaku pada 01 Juni 2026.

Mahkamah Agung AS belum memberikan putusan mengenai legalitas tarif Trump saat ini. Sebelumnya dia menyetujui tarif hingga 500% berdasarkan RUU sanksi bipartisan terhadap negara-negara yang membeli produk energi Rusia, termasuk minyak.

Berita Kripto yang Disorot Hari Ini:

