Saham Nvidia (NVDA): Chip H200 Tertahan di Bea Cukai China Setelah Persetujuan AS – Apa Selanjutnya?

A.S. menyetujui chip AI H200 Nvidia untuk ekspor ke China minggu lalu dengan syarat tertentu, tetapi bea cukai China telah memberi tahu agen bahwa chip tersebut tidak diizinkan masuk ke negara itu.

Pembuat server Taiwan Inventec, yang membangun server AI menggunakan chip Nvidia untuk klien China di pabrik Shanghai-nya, mengatakan keputusan sekarang "tampaknya terhambat di pihak China."

H200 adalah chip AI paling kuat kedua Nvidia dan mewakili titik api utama dalam hubungan A.S.-China saat ini.

Masih belum jelas apakah China ingin melarang chip tersebut secara langsung untuk mendukung produsen chip domestik atau menggunakan masalah ini sebagai daya tawar dalam negosiasi perdagangan yang lebih luas dengan Washington.

Presiden Inventec Jack Tsai menyatakan perusahaan akan menunggu keputusan China dan tidak dapat melanggar peraturan, membiarkan pesanan terhenti meskipun ada permintaan kuat dari perusahaan China.

Situasi bolak-balik mengenai chip AI canggih baru saja mengambil giliran yang tidak terduga. Nvidia menerima persetujuan A.S. minggu lalu untuk mengekspor chip AI H200-nya ke China dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi chip tersebut masih belum bisa masuk ke negara itu.





Otoritas bea cukai China telah memberi tahu agen bea cukai bahwa H200 tidak diizinkan masuk ke China. Ini menciptakan kebuntuan yang berbeda dari perselisihan ekspor chip di masa lalu. Biasanya, kontrol ekspor A.S. adalah hambatan utama. Kali ini, penundaan tampaknya berada di pihak Beijing.

Inventec Corporation mengamati dengan saksama. Produsen server Taiwan ini membangun server AI yang menggunakan chip Nvidia untuk pelanggan China. Sebagian besar server ini berasal dari pabrik Inventec di Shanghai.

Permintaan Kuat Menghadapi Ketidakpastian Politik

H200 mewakili chip AI paling kuat kedua Nvidia. Chip ini dirancang untuk pemrosesan data skala besar dan tugas pelatihan AI. Perusahaan teknologi China telah menunjukkan minat kuat untuk memperoleh chip tersebut guna meningkatkan kemampuan AI mereka.

Tetapi permintaan saja tidak akan menentukan hasilnya. Tsai memperjelas bahwa keputusan bergantung pada politik. "Itu tergantung pada arah politik, karena masalah ini pada akhirnya bergantung pada apakah China mengizinkannya," katanya.

Chip tersebut telah menjadi titik api dalam hubungan A.S.-China. Beijing menghadapi pilihan. Mengizinkan H200 dapat membantu perusahaan China menutup kesenjangan pengembangan AI lebih cepat. Memblokir chip tersebut dapat menciptakan lebih banyak ruang bagi produsen chip domestik untuk tumbuh karena China mengejar kemandirian teknologi.

Motivasi China Masih Belum Jelas

Tidak ada yang tahu persis apa yang direncanakan Beijing. Ada tiga kemungkinan di meja. China mungkin menerapkan larangan langsung untuk melindungi dan mempromosikan produsen chip domestik. Pemerintah mungkin masih meninjau pembatasan A.S. sebelum membuat keputusan akhir. Atau Beijing mungkin menggunakan masalah H200 sebagai alat tawar dalam negosiasi perdagangan yang lebih luas dengan Washington.

Untuk Nvidia, ini menambah lapisan ketidakpastian lain di sekitar penjualan China. Perusahaan mengamankan persetujuan A.S., yang biasanya menjadi hambatan utama. Sekarang keputusan akhir ada di tangan otoritas China. Saham Nvidia ditutup pada $186,23 pada hari Jumat, turun 0,44%.

Analis tetap optimis terhadap saham secara keseluruhan. Peringkat konsensus adalah Strong Buy dengan target harga rata-rata $263,44. Itu mewakili kenaikan 41,46% dari level saat ini.

Situasi ini menciptakan dinamika yang tidak biasa bagi investor untuk dilacak. Kontrol ekspor biasanya berasal dari pihak A.S. Pembalikan ini menempatkan sorotan pada keputusan kebijakan China. Sampai Beijing mengklarifikasi posisinya, Inventec dan produsen lainnya akan menahan pesanan sementara pelanggan China menunggu.

