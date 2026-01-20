Eksekutif Beralih ke AI dan Akuisisi Perusahaan untuk Ekspansi Meskipun Tekanan Ekonomi Meningkat

Eksekutif perusahaan di seluruh dunia beralih ke kecerdasan buatan dan akuisisi perusahaan untuk mendorong ekspansi meskipun tekanan ekonomi meningkat, demikian hasil penelitian baru.

Survei oleh EY-Parthenon yang dirilis Selasa menemukan bahwa para pemimpin bisnis berencana untuk mempercepat daripada mengurangi investasi bahkan ketika ketegangan geopolitik dan sengketa perdagangan menciptakan hambatan. Jajak pendapat, yang dilakukan bersamaan dengan pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, mengungkapkan pergeseran strategi di puncak perdagangan global.

Penelitian EY mencakup 1.200 chief executive dari perusahaan besar di 21 negara antara November dan Desember 2025. Hampir setiap perusahaan yang disurvei telah memulai atau berniat meluncurkan program perubahan besar tahun ini.

Di antara yang dijajak pendapat, 58% percaya bahwa kecerdasan buatan akan mendorong pertumbuhan mereka selama dua tahun ke depan. Sekitar sepertiga berpikir teknologi tersebut akan sepenuhnya mengubah cara mereka menjalankan operasi.

"CEO paling sukses saat ini percaya diri dengan kemampuan mereka untuk beroperasi dalam ketidakpastian, bertindak berani untuk merangkul teknologi baru dengan cepat dan mendorong kolaborasi yang percaya diri untuk mendapatkan keunggulan kompetitif," kata Janet Truncale, yang memimpin EY secara global.

"Para pemimpin bisnis perlu mengeksekusi secara tegas dan disengaja dengan meningkatkan inovasi, berinvestasi dalam talenta dan bekerja sama erat dalam organisasi mereka dan lintas industri untuk menciptakan nilai baru."

Temuan tersebut muncul selama hari pembukaan pertemuan penuh di Davos, menurut Bloomberg. Temuan itu muncul tak lama setelah Dana Moneter Internasional menaikkan prediksinya untuk ekspansi ekonomi di seluruh dunia.

IMF menunjuk pada peningkatan pengeluaran AI, terutama di Amerika Utara dan Asia, sebagai faktor utama di balik prospek yang membaik. Namun dana tersebut memperingatkan bahwa pasar bisa menghadapi penurunan mendadak jika peningkatan produktivitas yang dijanjikan dari teknologi baru gagal terwujud.

Dua pertiga berencana mempertahankan atau menambah tenaga kerja

Para pemimpin perusahaan semakin melihat AI sebagai alat yang dapat diandalkan untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, menurut EY. Lebih dari dua pertiga mengharapkan untuk mempertahankan tingkat kepegawaian saat ini atau menambah pekerja tambahan selama tahun mendatang saat mereka menuangkan uang ke dalam sistem AI.

Banyak eksekutif juga mengejar pembelian perusahaan untuk mempercepat transformasi digital mereka, meningkatkan cara hal-hal dilakukan, dan memajukan adopsi teknologi.

Meskipun pemerintah mengawasi kesepakatan lebih dekat dan mengubah cara mereka disusun, selera untuk investasi tetap kuat. Sekitar 79% dari yang disurvei merencanakan inisiatif pada tahun 2026.

Kesenjangan kepercayaan menghambat penerapan AI

Namun keraguan serius tetap ada tentang sejauh mana perusahaan akan membiarkan sistem AI beroperasi sendiri. Penelitian terpisah dari Harvard Business Review Analytic Services, yang didukung oleh Workato dan Amazon Web Services, menemukan bahwa hanya 6% perusahaan sepenuhnya mempercayai AI untuk menjalankan operasi bisnis terpenting mereka tanpa pengawasan.

Studi Harvard mengumpulkan tanggapan dari 603 pemimpin bisnis dan teknologi di seluruh dunia pada Juli 2025. Ini menunjukkan kesenjangan tajam antara kegembiraan tentang AI dan kesediaan untuk menerapkannya untuk pekerjaan kritis.

Di antara yang disurvei, 43% mengatakan mereka mempercayai sistem AI hanya untuk tugas dasar atau berulang. 39% lainnya membatasinya pada situasi yang dipantau atau proses yang kurang penting. Perusahaan tampaknya bersedia menguji hal-hal tetapi ragu untuk menyerahkan keputusan yang mempengaruhi uang, pelanggan, atau karyawan.

Namun, adopsi bergerak cepat. 9% organisasi melaporkan penerapan penuh sistem AI yang dapat bertindak sendiri, dan setengahnya sedang menguji atau menjelajahi penggunaan potensial. Hanya 10% memutuskan untuk tidak melanjutkan setelah tinjauan awal. Ke depan, 86% mengharapkan untuk meningkatkan pengeluaran pada sistem AI semacam itu selama dua tahun ke depan.

Perusahaan mengakui kesenjangan dalam persiapan. Hanya 20% mengatakan pengaturan teknologi mereka sepenuhnya mendukung AI untuk pekerjaan inti. Hanya 15% melaporkan data dan sistem yang siap, dan hanya 12% merasa kontrol risiko mereka memadai. Menggunakan ukuran gabungan infrastruktur, data, keamanan siber, dan pengawasan, peneliti mengklasifikasikan 27% organisasi sebagai pemimpin, 50% sebagai pengikut, dan 24% sebagai yang tertinggal.