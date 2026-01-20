BursaDEX+
NYSE Bergerak Menuju Pasar 24/7 dengan Venue Perdagangan Blockchain untuk Ekuitas Tertoken

Penulis: ThenewscryptoSumber: Thenewscrypto
2026/01/20 17:06
  • NYSE berencana membuat platform blockchain 24/7 untuk memperdagangkan saham dan ETF tertoken 
  • NYSE masih dalam pembahasan dengan SEC dan belum menerima persetujuan.

New York Stock Exchange sedang mengembangkan platform berbasis blockchain yang memungkinkan saham dan ETF tertoken diperdagangkan 24/7. Inisiatif ini dipimpin oleh perusahaan induk NYSE, Intercontinental Exchange. Proyek ini perlu mendapatkan persetujuan dari U.S. Securities and Exchange Commission. 

Eksekutif NYSE menyatakan bahwa proyek ini terutama dirancang untuk mengatasi masalah utama yang mempengaruhi investor. Investor mengharapkan perdagangan 24/7 dan penyelesaian instan yang mirip dengan perdagangan cryptocurrency. Jadi, NYSE percaya bahwa infrastruktur blockchain dapat mendukung penyelesaian yang lebih cepat dan perdagangan 24/7. Bursa lain, seperti Nasdaq, sudah mendekati regulator untuk mengizinkan saham tertoken di bursa. Jadi NYSE tidak ingin tertinggal.

Persetujuan SEC Masih Tertunda

Proyek NYSE bekerja dengan menggunakan teknologi pencocokan pesanan yang ada dengan bantuan blockchain yang menangani pencatatan, penyelesaian, dan pendanaan, dan uang akan bergerak menggunakan stablecoin dan deposit bank tertoken. NYSE saat ini sedang dalam pembahasan dengan U.S. Securities and Exchange Commission untuk menyetujui struktur perdagangannya. Regulator diharapkan akan memeriksa bagaimana perlindungan investor, pengungkapan, dan sekuritas tertoken didefinisikan di bawah Hukum AS dalam perdagangan 24/7.

Saham Tertoken adalah bentuk versi digital dari saham nyata, yang disimpan di blockchain. Alih-alih catatan kertas dan penyelesaian melalui broker, kepemilikan dilacak on-chain. Di bawah model yang diusulkan, perdagangan dapat diselesaikan dan didanai secara real time menggunakan deposit tertoken atau pembayaran berbasis stablecoin. Transaksi ini dapat terjadi di luar jam perbankan standar. 

Jika Disetujui maka inisiatif ini akan memungkinkan perdagangan sepanjang waktu dengan potensi untuk mengurangi waktu dan biaya penyelesaian. Perkembangan ini akan menandakan integrasi yang lebih dalam dari teknologi blockchain ke dalam keuangan tradisional. 

Berita Crypto yang Disorot:

‌Prediksi Harga Immutable (IMX) 2026, 2027-2030

