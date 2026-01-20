Everclear meluncurkan penyelesaian aset lintas rantai di Mantle, memungkinkan swap wETH-ke-mETH dalam 60 detik

Tukar wETH ke mETH Mantle dari chain utama dalam waktu kurang dari 60 detik.

Tidak memerlukan bridge tradisional, slippage, atau langkah onboarding yang rumit.

Netting + rebalancing mengurangi fragmentasi likuiditas dan biaya operasional.

Masalah fragmentasi likuiditas industri blockchain memiliki solusi baru.

Everclear, protokol interoperabilitas yang sebelumnya dikenal sebagai Connext, telah meluncurkan penyelesaian aset lintas chain di Mantle Network.

Kemitraan ini akan memungkinkan pengguna untuk mengonversi wrapped Ethereum (wETH) dari chain utama termasuk Ethereum, Arbitrum, Base, dan Polygon langsung ke token mETH Mantle dalam waktu kurang dari 60 detik.

Integrasi ini sepenuhnya melewati bridging tradisional, menandai terobosan infrastruktur signifikan untuk adopsi keuangan terdesentralisasi.​

Kemitraan ini mengatasi salah satu tantangan paling sulit DeFi: fragmentasi likuiditas.

Seiring berkembangnya ekosistem blockchain, aset identik kini ada dalam berbagai representasi di berbagai jaringan.

Fragmentasi ini menciptakan inefisiensi, biaya lebih tinggi, dan hambatan yang menghalangi partisipasi ritel maupun institusional.

Infrastruktur clearing Everclear memecahkan masalah ini dengan netting aliran lintas chain dan secara otomatis menyeimbangkan kembali inventaris, secara dramatis mengurangi likuiditas redundan dan biaya operasional.​

Cara kerja lapisan penyelesaian

Mekanismenya elegan dalam kesederhanaannya. Pengguna yang memegang wETH di chain yang didukung memilih Mantle sebagai tujuan mereka.

Jaringan solver Everclear memenuhi intent dengan segera, mengirimkan mETH ke dompet pengguna sambil mengelola operasi penyelesaian dan rebalancing di balik layar dengan harga optimal.

Hasilnya adalah nol slippage, eksekusi cepat, dan efisiensi modal yang tidak dapat ditandingi oleh bridge tradisional.​

Nikita Bulgakov dari Everclear Foundation menjelaskan visinya:

Mempercepat adopsi institusional Mantle

Mantle telah muncul sebagai pesaing serius di ruang infrastruktur likuiditas, menambatkan lebih dari $4 miliar aset milik komunitas dan memposisikan diri sebagai gerbang utama bagi institusi yang terhubung dengan likuiditas on-chain dan aset dunia nyata.

Protokol mETH, solusi liquid staking unggulan Mantle, mencapai puncak total value locked sebesar $2,19 miliar dan kini terintegrasi di lebih dari 40 platform utama termasuk Bybit, Ethena, dan penyedia kustodian terkemuka seperti P2P dan Copper.

"Kegunaan dunia nyata dari aset on-chain bergantung pada penyelesaian yang efisien di seluruh chain," kata Emily Bao, Key Advisor Mantle.

Kemitraan Everclear menghilangkan hambatan kritis untuk pertumbuhan.

Sebelumnya, pengguna yang menavigasi berbagai chain menghadapi risiko bridge, biaya slippage, dan kompleksitas yang menghalangi partisipasi. Sekarang, onboarding menjadi tanpa hambatan.

Memperluas lapisan penyelesaian

Everclear sudah memproses sekitar $400 juta volume bulanan di seluruh aset blue-chip dan stablecoin, melayani pengguna profesional termasuk market maker, solver, bridge, dan exchange.

Peluncuran Mantle menandai awal dari kemampuan penyelesaian lintas aset yang diperluas, dengan rencana untuk mendukung aset berbasis ETH tambahan, stablecoin, dan jaringan blockchain yang sedang berkembang.​

Perkembangan ini menggarisbawahi evolusi industri menuju keuangan yang diabstraksi chain, di mana pengguna dan institusi berinteraksi dengan infrastruktur blockchain tanpa mengelola kompleksitas yang mendasarinya.

Untuk ekosistem DeFi, ini mewakili langkah bermakna menuju adopsi arus utama.

Postingan Everclear meluncurkan penyelesaian aset lintas chain di Mantle, memungkinkan swap wETH-ke-mETH 60 detik pertama kali muncul di CoinJournal.