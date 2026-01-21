Mantan Bankir Julius Baer Tyron Birkmeir Dituduh Menyalahgunakan £1 Juta dalam Skandal Investasi Hexagon Cup

Bagikan

Investor menuduh perantara mengubah saham ekuitas mereka menjadi kepemilikan saham pribadi menjelang peluncuran turnamen Madrid

Madrid/London, 20 Januari 2026 – Tyron Birkmeir, mantan bankir di bank swasta Swiss bergengsi Julius Baer, menghadapi tuduhan serius penipuan investasi terkait turnamen padel Hexagon Cup yang sangat diperhatikan, yang akan diluncurkan di Madrid pada 28 Januari 2026.

Dua investor telah maju mengklaim bahwa Birkmeir, yang beroperasi melalui kendaraannya Lurra Capital, menyalahgunakan dana £1 juta yang mereka berikan untuk partisipasi ekuitas dalam acara olahraga yang didukung selebriti tersebut.

TUDUHAN

Menurut para investor – manajer investasi Portugis Paul Coelho dan Wellington Investments Ltd yang berbasis di Siprus – mereka masing-masing menyumbang £500.000 pada November 2023 dengan pemahaman bahwa mereka akan menerima saham ekuitas dalam usaha Hexagon Cup, berpotensi melalui struktur gaya SAFE.

Dana tersebut disalurkan melalui Birkmeir, yang memposisikan dirinya sebagai perantara dan manajer investasi yang memfasilitasi masuknya mereka ke dalam struktur kepemilikan turnamen.

Namun, ketika para investor mencari konfirmasi langsung dari manajemen Hexagon Cup pada tahun 2025, mereka membuat penemuan yang mengkhawatirkan: nama mereka tidak muncul di mana pun dalam daftar perusahaan. Satu-satunya investor yang tercantum adalah Tyron Birkmeir sendiri.

DARI EKUITAS KE PINJAMAN: DUGAAN PENIPUAN

Ketika dikonfrontasi dengan ketidaksesuaian tersebut, perwakilan Birkmeir diduga mengklaim bahwa pengaturan tersebut selalu terstruktur sebagai "pinjaman partisipasi laba" daripada investasi ekuitas.

Dalam rekarakterisasi ini, Birkmeir dilaporkan hanya menawarkan untuk mengembalikan pokok £1 juta asli – tanpa saham, tanpa partisipasi laba, dan tanpa saham dalam pertumbuhan masa depan turnamen.

Para investor dengan keras membantah versi peristiwa ini. Mereka mengklaim:

Perjanjian asli secara eksplisit menjanjikan partisipasi ekuitas, berpotensi melalui SAFE (Simple Agreement for Future Equity) atau struktur serupa

Reklasifikasi tersebut merupakan upaya untuk menghapus hak kepemilikan mereka dan mengubah investasi mereka menjadi saham pribadi Birkmeir

Inkonsistensi ada antara dokumen keuangan sebelumnya yang diberikan kepada mereka dan catatan perusahaan publik saat ini

DIMENSI PRIBADI

Menambah lapisan kompleksitas pada kontroversi ini, salah satu investor (Coelho) dan Birkmeir adalah teman sekolah lama – koneksi pribadi yang memfasilitasi kepercayaan awal yang mengarah pada pengaturan investasi.

LATAR BELAKANG BIRKMEIR

Tyron Birkmeir sebelumnya bekerja sebagai bankir di Julius Baer, salah satu institusi perbankan swasta terkemuka Swiss yang dikenal untuk manajemen kekayaan dan layanan investasi untuk klien dengan kekayaan tinggi.

Setelah kepergiannya dari Julius Baer, Birkmeir mendirikan Lurra Capital, melalui mana ia memposisikan dirinya sebagai fasilitator untuk investasi di olahraga, hiburan, dan usaha yang sedang berkembang.

TIDAK ADA KOMENTAR DARI BIRKMEIR

Hingga rilis ini, Tyron Birkmeir dan Lurra Capital belum menanggapi permintaan untuk komentar rinci tentang tuduhan spesifik, di luar pernyataan yang dilaporkan bahwa pengaturan tersebut selalu merupakan struktur pinjaman.

Manajemen Hexagon Cup belum mengeluarkan pernyataan publik mengenai sengketa investasi.

APA SELANJUTNYA

Kontroversi ini mengancam untuk membayangi apa yang dimaksudkan sebagai peluncuran perayaan untuk salah satu konsep turnamen padel yang paling ambisius, menyoroti risiko yang dapat muncul ketika perantara investasi beroperasi tanpa transparansi dan pengawasan yang cukup.

TENTANG HEXAGON CUP

Hexagon Cup adalah turnamen padel yang didukung selebriti yang menampilkan tim yang dipimpin oleh ikon global termasuk Lionel Messi, Sergio Agüero, Eva Longoria, dan Andy Murray. Acara perdana dijadwalkan pada 28 Januari – 1 Februari 2026, di Caja Mágica di Madrid, Spanyol.

KONTAK MEDIA

David Luxembourg

