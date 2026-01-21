BursaDEX+
Chainlink menawarkan data pasar berkelanjutan di luar jam perdagangan standar. Streaming ini menyediakan harga real-time, termasuk bid/ask

Chainlink Meluncurkan Streaming Ekuitas AS 24/5 untuk Akses Data Pasar Berkelanjutan

Penulis: BlockonomiSumber: Blockonomi
2026/01/21 04:06
TLDR

  • Chainlink's 24/5 U.S. Equities Streams menawarkan data pasar berkelanjutan di luar jam perdagangan standar.
  • Stream ini menyediakan harga real-time, termasuk harga bid/ask, flag status pasar, dan harga terakhir yang diperdagangkan.
  • Stream ini memungkinkan pasar ekuitas onchain untuk mendukung kontrak perpetual, pasar prediksi, dan ekuitas sintetis.
  • Solusi Chainlink meningkatkan protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) dengan likuidasi yang lebih aman dan penetapan harga yang presisi.
  • Platform seperti Lighter dan BitMEX telah mengintegrasikan Chainlink's 24/5 U.S. Equities Streams untuk data pasar yang lebih baik.

Chainlink telah memperkenalkan 24/5 U.S. Equities Streams-nya, sebuah terobosan dalam menyediakan data pasar ekuitas dan ETF AS yang andal. Penawaran baru ini akan menyediakan data harga yang berkelanjutan dan aman untuk pasar saham AS di semua sesi perdagangan.

Chainlink's 24/5 U.S. Equities Streams bertujuan untuk mengatasi masalah data yang terfragmentasi di pasar tradisional. Stream ini menawarkan data harga real-time tidak hanya selama jam perdagangan reguler, tetapi juga untuk sesi pra-pasar, pasca-pasar, dan semalam.

Dengan menyediakan data berkelanjutan ini, Chainlink memastikan bahwa pasar onchain dapat beroperasi 24/7, menghilangkan titik buta data yang sebelumnya meningkatkan risiko pasar. 24/5 Streams menyediakan data penting seperti harga bid/ask, flag status pasar, dan harga terakhir yang diperdagangkan.

Fitur-fitur ini menawarkan pandangan pasar yang lebih lengkap, sangat penting untuk aplikasi seperti derivatif ekuitas, pasar prediksi, dan ekuitas sintetis. Kemampuan untuk mengakses informasi ini sepanjang waktu menandai kemajuan untuk pasar ekuitas onchain dan adopsi RWA.

Bagaimana Data 24/5 Meningkatkan Pasar Ekuitas dan Protokol DeFi

Pengenalan Chainlink's 24/5 U.S. Equities Streams memungkinkan pasar onchain untuk membangun produk seperti kontrak perpetual dan pasar prediksi. Data real-time yang berkelanjutan memungkinkan penetapan harga yang lebih baik dan likuidasi yang lebih akurat, menciptakan produk keuangan terdesentralisasi yang lebih aman dan efisien.

Akses data yang diperluas membuka pintu untuk menciptakan ekuitas sintetis dan margin dinamis untuk pasar pinjaman. Cakupan tambahan dan akurasi data yang disediakan oleh 24/5 U.S. Equities Streams memungkinkan dukungan untuk berbagai instrumen keuangan yang lebih luas.

Ini termasuk produk terstruktur dan vault, menawarkan peluang baru untuk generasi yield dan eksposur ekuitas AS. Infrastruktur Chainlink menyediakan keandalan, memungkinkan protokol untuk beroperasi di luar jam pasar reguler.

Platform terkemuka seperti Lighter dan BitMEX telah mengintegrasikan Chainlink's 24/5 U.S. Equities Streams ke dalam sistem mereka. Kemitraan Lighter dengan Chainlink telah memungkinkan platform untuk menawarkan eksekusi perp latensi rendah selama jam di luar pasar.

BitMEX juga mengandalkan Chainlink untuk menyediakan data harga penting untuk pasar derivatif ekuitasnya, memastikan integritas data dalam lingkungan keuangan tingkat profesional.

Adopsi awal Chainlink's 24/5 U.S. Equities Streams oleh pemain terkemuka di ruang DeFi mencerminkan minat yang berkembang dalam data pasar berkelanjutan. Dengan memanfaatkan solusi oracle Chainlink yang aman dan teruji, platform ini dapat mempertahankan akses real-time yang kuat ke data harga ekuitas AS.

Postingan Chainlink Launches 24/5 U.S. Equities Streams for Continuous Market Data Access pertama kali muncul di Blockonomi.

