Saham Netflix, Inc. (NFLX): Beralih ke Kesepakatan Tunai Penuh Senilai $82,7 miliar dengan Warner Bros saat Pertarungan Merger Semakin Intens

Netflix beralih ke tawaran tunai senilai $82,7 miliar untuk Warner Bros Discovery.

Dewan direksi Warner secara bulat mendukung penawaran Netflix sebesar $27,75 per saham.

Langkah ini bertujuan untuk mempercepat persetujuan dan melawan tawaran hostile Paramount.

Regulator dan kelompok perdagangan memperingatkan risiko antimonopoli dan industri.

Investor fokus pada pendapatan dan kejelasan pembiayaan kesepakatan.

Netflix, Inc. (NasdaqGS: NFLX) diperdagangkan pada $88,18 selama jam pasar, naik 0,20%, saat investor mencerna berita pergeseran besar dalam akuisisi yang diusulkan untuk Warner Bros Discovery.

Netflix, Inc., NFLX



Pemimpin streaming ini telah beralih ke penawaran tunai senilai $82,7 miliar, menggantikan proposal tunai-dan-saham sebelumnya dalam upaya untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham dan menangkis tantangan rival dari Paramount-Skydance.

Kesepakatan yang direvisi menilai saham Warner Bros pada $27,75 per lembar dan didukung secara bulat oleh dewan Warner. Netflix mengatakan struktur tunai penuh menawarkan kepastian finansial yang lebih besar dan mempercepat jalur menuju pemungutan suara pemegang saham, yang diharapkan pada awal April.

Mengapa Netflix Mengubah Arah

Netflix mengubah struktur setelah sahamnya sendiri turun hampir 15% setelah pengumuman kesepakatan awal pada bulan Desember. Dengan menghapus ekuitas dari transaksi, Netflix bertujuan untuk mengurangi kekhawatiran volatilitas bagi pemegang saham Warner sambil menstabilkan sentimen sekitar sahamnya sendiri.

Penawaran yang direvisi juga membantu Warner mengurangi utang Discovery Global sekitar $260 juta. Pemegang saham Warner akan tetap menerima saham Discovery Global, yang akan menjadi perusahaan publik terpisah setelah pemisahan korporat yang diumumkan sebelumnya.

CEO Warner David Zaslav mengatakan perjanjian yang diperbarui membawa perusahaan lebih dekat untuk menggabungkan "dua perusahaan pencerita terhebat di dunia," memperkuat preferensi manajemen untuk Netflix dibanding tawaran kompetitif.

Tantangan Hostile Paramount

Paramount-Skydance terus menekan pemegang saham Warner dengan penawaran tunai $30 per saham, dengan alasan tawarannya memiliki nilai nominal yang lebih tinggi. Proposal tersebut menilai perusahaan penuh, termasuk jaringan seperti CNN dan Discovery, pada nilai perusahaan sekitar $108 miliar termasuk utang.

Dewan Warner telah menolak, dengan mengutip kekuatan neraca dan leverage. Mereka berpendapat merger dengan Netflix akan menjaga utang di bawah empat kali keuntungan, dibandingkan dengan sekitar tujuh kali keuntungan di bawah kombinasi Paramount. Paramount telah langsung mendekati pemegang saham, meluncurkan penawaran tender, dan mengancam pertarungan proxy dengan menominasikan daftar direkturnya sendiri.

Ketegangan hukum pun mengikuti. Paramount mengajukan gugatan di Delaware untuk mencari pengungkapan lebih lanjut tentang valuasi kesepakatan, meskipun hakim menolak untuk mempercepat kasus tersebut. Warner menyebut gugatan itu sebagai gangguan, sementara Paramount mengatakan pemegang saham pantas mendapat transparansi.

Bayang-bayang Regulasi dan Politik

Setiap penjualan Warner Bros Discovery diperkirakan akan menarik pengawasan antimonopoli yang ketat. Kelompok perdagangan media telah memperingatkan bahwa konsolidasi lebih lanjut dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan dan mengurangi keragaman konten. Regulator di AS dan luar negeri kemungkinan akan memeriksa dampak kompetitif pada streaming, distribusi film, dan pasar televisi.

Politik juga bisa berperan. Presiden Donald Trump telah membuat komentar tidak biasa tentang potensi keterlibatan pribadi dalam keputusan merger besar, menambah ketidakpastian pada jadwal persetujuan. Netflix dan Warner mempertahankan bahwa mereka mengharapkan transaksi akan selesai dalam 12 hingga 18 bulan sejak perjanjian Desember, meskipun tindakan Paramount dapat memperumit jadwal tersebut.

Pendapatan Menambah Lapisan Lain

Pembaruan kesepakatan datang saat Netflix bersiap melaporkan pendapatan kuartalan setelah penutupan perdagangan. Analis memperkirakan pendapatan $11,97 miliar, naik 17% year over year, dengan laba per saham naik menjadi $0,55 dari $0,43.

Investor kemungkinan akan menekan manajemen tentang pembiayaan kesepakatan, strategi regulasi, dan perencanaan integrasi selama panggilan pendapatan. Pasar opsi menunjukkan volatilitas yang meningkat seputar laporan tersebut, mencerminkan ketidakpastian yang terkait dengan hasil keuangan dan perkembangan merger.

Konteks Kinerja Saham

Saham Netflix tertinggal dari pasar yang lebih luas dalam jangka pendek. Year to date, NFLX turun 5,99%, dibandingkan dengan kenaikan 0,52% untuk S&P 500. Return satu tahun berada di 2,72%, jauh di bawah 13,56% indeks. Kinerja jangka panjang tetap kuat, dengan kenaikan 157,34% selama tiga tahun, mengalahkan 71,42% S&P 500.

Saat pertarungan merger berlangsung, investor Netflix sedang mempertimbangkan keuntungan strategis dari kombinasi Warner terhadap risiko regulasi, dampak neraca, dan tantangan eksekusi. Pergeseran tunai penuh menandakan tekad, tetapi jalan ke depan tetap kompleks dan dipantau dengan ketat.

