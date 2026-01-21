Huawei melawan balik saat UE menargetkan pemasok 'berisiko tinggi'

Huawei telah merespons rencana Uni Eropa untuk menghapus teknologinya, menyebut keputusan tersebut sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip uni.

Uni Eropa sebelumnya telah mengusulkan rencana baru untuk menghapus pemasok yang dianggap "berisiko tinggi" oleh para pembuat keputusan blok tersebut dari sektor-sektor kritis.

Huawei menuduh UE melanggar prinsip-prinsipnya sendiri

Komisi Eropa meluncurkan proposal yang bertujuan untuk menghapus teknologi dari pemasok "berisiko tinggi" di seluruh industri paling sensitif Uni Eropa.

Draf tersebut tidak menyebutkan perusahaan tertentu, tetapi secara luas dipahami menargetkan raksasa Tiongkok Huawei dan ZTE. Cryptopolitan sebelumnya melaporkan bahwa Eropa berupaya menghilangkan teknologi Barat untuk mencapai "kedaulatan teknologi" dan melindungi infrastrukturnya dari campur tangan asing.

Kepala teknologi UE Henna Virkkunen, Wakil Presiden Eksekutif untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan dan Demokrasi, menyatakan bahwa proposal tersebut menyediakan sarana untuk "melindungi rantai pasokan kritis kami dengan lebih baik" dan memerangi ancaman siber secara tegas.

Dikutip oleh Reuters, juru bicara Huawei menyatakan bahwa proposal tersebut melanggar prinsip keadilan dan non-diskriminasi UE sendiri, dengan berargumen bahwa badan perwakilan Eropa membuat keputusan berdasarkan "negara asal" daripada standar teknis atau bukti faktual.

Huawei juga mengingatkan bahwa pihaknya memiliki hak untuk meningkatkan pengecualian melalui jalur hukum berdasarkan apa yang dianggapnya sebagai potensi pelanggaran kewajiban Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pembatasan yang diusulkan akan berlaku untuk 18 sektor kunci termasuk jaringan 5G dan satelit, semikonduktor, sistem pasokan listrik dan air, dan bahkan kendaraan terhubung dan drone. Operator seluler akan memiliki waktu 36 bulan untuk menghapus komponen utama dari pemasok berisiko tinggi setelah daftar vendor tersebut resmi dipublikasikan.

Akankah undang-undang keamanan baru ini menyebabkan biaya lebih tinggi bagi pengguna internet?

Connect Europe, kelompok yang mewakili penyedia telekomunikasi besar, memperkirakan bahwa biaya penggantian peralatan dan pemenuhan standar baru dapat mencapai miliaran euro.

Biaya-biaya ini merupakan alasan utama mengapa beberapa negara UE lambat dalam menghapus peralatan Huawei dari jaringan 5G mereka saat ini.

Jika perusahaan harus menghabiskan miliaran untuk peralatan baru, ada risiko bahwa biaya-biaya ini dapat diteruskan kepada konsumen melalui tagihan internet dan seluler bulanan yang lebih tinggi. Beberapa operator juga khawatir bahwa penghapusan paksa akan memperlambat peluncuran teknologi baru di seluruh benua.

Sebagai tanggapan, proposal UE menyatakan bahwa pembatasan hanya berlaku setelah penilaian risiko formal yang dapat dimulai oleh Komisi atau oleh setidaknya tiga negara anggota. Keputusan akhir secara teoretis akan didasarkan pada analisis pasar untuk memahami bagaimana hal itu mempengaruhi ekonomi.

Kanselir Jerman Friedrich Merz baru-baru ini mengumumkan bahwa Jerman akan sepenuhnya melarang komponen Tiongkok dari jaringan 6G masa depannya. Negara ini juga telah memulai proses penghapusan peralatan Huawei dari jaringan inti 5G-nya, dengan rencana pengecualian penuh pada akhir tahun 2026.

Dapatkan perhatian di tempat yang penting. Beriklan di Cryptopolitan Research dan jangkau investor dan pembuat kripto paling tajam.