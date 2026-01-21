BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
PANews melaporkan pada 21 Januari bahwa, menurut pengajuan SEC, Grayscale telah mengajukan pernyataan registrasi S-1 untuk meluncurkan produk ETF spot, "Grayscale NearPANews melaporkan pada 21 Januari bahwa, menurut pengajuan SEC, Grayscale telah mengajukan pernyataan registrasi S-1 untuk meluncurkan produk ETF spot, "Grayscale Near

Grayscale telah mengajukan permohonan untuk mencatatkan NEAR spot ETF di AS, yang mungkin diberi nama "Grayscale Near Trust ETF".

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/21 09:14
NEAR
NEAR$1.544-2.40%
Intuition
TRUST$0.09304-6.20%
Ucan fix life in1day
1$0.012253-2.83%

PANews melaporkan pada 21 Januari bahwa, menurut pengajuan SEC, Grayscale telah mengajukan pernyataan registrasi S-1 untuk meluncurkan produk ETF spot, "Grayscale Near Trust," berdasarkan aset blockchain NEAR. Trust ini berencana untuk listing di NYSE Arca dengan simbol ticker "GSNR." Produk ini akan langsung memegang token NEAR dan mendukung subscription serta redemption dalam NEAR atau uang tunai. Coinbase akan bertindak sebagai kustodian dan prime broker.

Peluang Pasar
Logo NEAR
Harga NEAR(NEAR)
$1.544
$1.544$1.544
+1.04%
USD
Grafik Harga Live NEAR (NEAR)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga Pi Network Menghadapi Tren Penurunan di Tengah Laporan yang Belum Terverifikasi

Harga Pi Network Menghadapi Tren Penurunan di Tengah Laporan yang Belum Terverifikasi

Pi Network mengalami penurunan harga yang berkelanjutan di tengah laporan yang belum dikonfirmasi tentang pembukaan token besar-besaran dan potensi rebound.
Bagikan
CoinLive2026/01/21 09:50
Noble meninggalkan Cosmos untuk layer 1 EVM mandiri

Noble meninggalkan Cosmos untuk layer 1 EVM mandiri

Postingan Noble meninggalkan Cosmos untuk layer 1 EVM mandiri muncul di BitcoinEthereumNews.com. Noble, sebuah appchain stablecoin yang memfasilitasi transfer aset dunia nyata
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/21 10:27
SEC mengkaji pencabutan moratorium untuk platform pinjaman online baru

SEC mengkaji pencabutan moratorium untuk platform pinjaman online baru

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengatakan sedang mempelajari kemungkinan pencabutan moratorium pendaftaran platform pinjaman online baru. "The
Bagikan
Bworldonline2026/01/21 09:54