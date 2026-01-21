Grayscale telah mengajukan permohonan untuk mencatatkan NEAR spot ETF di AS, yang mungkin diberi nama "Grayscale Near Trust ETF".

PANews melaporkan pada 21 Januari bahwa, menurut pengajuan SEC, Grayscale telah mengajukan pernyataan registrasi S-1 untuk meluncurkan produk ETF spot, "Grayscale Near Trust," berdasarkan aset blockchain NEAR. Trust ini berencana untuk listing di NYSE Arca dengan simbol ticker "GSNR." Produk ini akan langsung memegang token NEAR dan mendukung subscription serta redemption dalam NEAR atau uang tunai. Coinbase akan bertindak sebagai kustodian dan prime broker.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.