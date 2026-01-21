BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Kehancuran Finansial AS Lebih Buruk dari 2008 Akan Datang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ekonom dan pendukung emas Peter Schiff — terkenal karena meramalkan 2008Postingan Kehancuran Finansial AS Lebih Buruk dari 2008 Akan Datang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ekonom dan pendukung emas Peter Schiff — terkenal karena meramalkan 2008

Kehancuran Keuangan AS Lebih Parah dari 2008 Akan Datang

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/21 09:32
Union
U$0.002383-3.60%
SILVER
SILVER$0.000000000000159-6.47%
hadtotakeprofits sir
HTTPS$0.00009428-27.56%

Ekonom dan advokat emas Peter Schiff — terkenal karena meramalkan kehancuran 2008 telah memperingatkan bahwa trajektori ekonomi AS saat ini dapat menyebabkan krisis yang lebih parah daripada Resesi Besar.

Komentarnya baru-baru ini menyoroti kekhawatiran tentang suku bunga rendah yang berkelanjutan, utang nasional yang melonjak, tekanan inflasi, dan melemahnya kepercayaan terhadap dolar AS sebagai mata uang cadangan.

Schiff berpendapat bahwa:

  • Suku bunga rendah yang berkepanjangan dan ketidakseimbangan fiskal telah menyiapkan panggung untuk stagflasi – pertumbuhan yang stagnan dikombinasikan dengan inflasi
  • Pelarian investor yang terus berlanjut dari aset AS dapat memicu penurunan tajam.
  • Dolar yang melemah dan biaya impor yang meningkat menunjuk pada "keruntuhan ekonomi bersejarah" daripada resesi biasa.

Sudut pandang kripto — apa artinya ini bagi aset digital

Schiff adalah skeptis Bitcoin yang terkenal. Dalam beberapa minggu terakhir ia telah mengaitkan peringatan keuangan yang lebih luas ke pasar kripto, mengatakan bahwa krisis dolar yang sedang berkembang dan pelarian ke aset keras (seperti emas dan perak) tidak positif untuk Bitcoin. Dia mencatat bahwa kekuatan logam mulia dapat menandakan tekanan keuangan yang lebih dalam, merusak narasi yang disebut "emas digital" untuk Bitcoin.

Terkait dengan itu, dia telah mengulangi panggilan bearish kripto — memperingatkan Bitcoin dapat berkinerja buruk sementara emas dan perak menarik modal dalam lingkungan risk-off.

Penting untuk dicatat rekam jejak Schiff: meskipun dia memang memprediksi krisis 2008 lebih awal, banyak analis menganggap perkiraan berkelanjutannya sebagai perma-bearish, terutama mengenai kripto (sering memprediksi keruntuhan yang tidak terjadi). Komunitas kripto sering mengejek prediksi bearish berulangnya.

Peringatan Schiff adalah satu perspektif di antara banyak suara makroekonomi. Beberapa berbagi kekhawatiran bahwa kondisi kredit, utang tinggi, dan inflasi dapat menyiapkan penurunan yang menyakitkan, tetapi apakah itu terungkap lebih buruk dari 2008, dan apa artinya itu bagi pasar seperti kripto, masih sangat diperdebatkan.

Sumber: https://coinpaper.com/13916/breaking-peter-schiff-predicts-massive-u-s-financial-crash-worse-than-2008

Peluang Pasar
Logo Union
Harga Union(U)
$0.002383
$0.002383$0.002383
-6.43%
USD
Grafik Harga Live Union (U)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga Pi Network Menghadapi Tren Penurunan di Tengah Laporan yang Belum Terverifikasi

Harga Pi Network Menghadapi Tren Penurunan di Tengah Laporan yang Belum Terverifikasi

Pi Network mengalami penurunan harga yang berkelanjutan di tengah laporan yang belum dikonfirmasi tentang pembukaan token besar-besaran dan potensi rebound.
Bagikan
CoinLive2026/01/21 09:50
Noble meninggalkan Cosmos untuk layer 1 EVM mandiri

Noble meninggalkan Cosmos untuk layer 1 EVM mandiri

Postingan Noble meninggalkan Cosmos untuk layer 1 EVM mandiri muncul di BitcoinEthereumNews.com. Noble, sebuah appchain stablecoin yang memfasilitasi transfer aset dunia nyata
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/21 10:27
SEC mengkaji pencabutan moratorium untuk platform pinjaman online baru

SEC mengkaji pencabutan moratorium untuk platform pinjaman online baru

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengatakan sedang mempelajari kemungkinan pencabutan moratorium pendaftaran platform pinjaman online baru. "The
Bagikan
Bworldonline2026/01/21 09:54