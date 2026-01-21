Kehancuran Keuangan AS Lebih Parah dari 2008 Akan Datang

Ekonom dan advokat emas Peter Schiff — terkenal karena meramalkan kehancuran 2008 telah memperingatkan bahwa trajektori ekonomi AS saat ini dapat menyebabkan krisis yang lebih parah daripada Resesi Besar.

Komentarnya baru-baru ini menyoroti kekhawatiran tentang suku bunga rendah yang berkelanjutan, utang nasional yang melonjak, tekanan inflasi, dan melemahnya kepercayaan terhadap dolar AS sebagai mata uang cadangan.

Schiff berpendapat bahwa:

Suku bunga rendah yang berkepanjangan dan ketidakseimbangan fiskal telah menyiapkan panggung untuk stagflasi – pertumbuhan yang stagnan dikombinasikan dengan inflasi

Pelarian investor yang terus berlanjut dari aset AS dapat memicu penurunan tajam.

Dolar yang melemah dan biaya impor yang meningkat menunjuk pada "keruntuhan ekonomi bersejarah" daripada resesi biasa.

Sudut pandang kripto — apa artinya ini bagi aset digital

Schiff adalah skeptis Bitcoin yang terkenal. Dalam beberapa minggu terakhir ia telah mengaitkan peringatan keuangan yang lebih luas ke pasar kripto, mengatakan bahwa krisis dolar yang sedang berkembang dan pelarian ke aset keras (seperti emas dan perak) tidak positif untuk Bitcoin. Dia mencatat bahwa kekuatan logam mulia dapat menandakan tekanan keuangan yang lebih dalam, merusak narasi yang disebut "emas digital" untuk Bitcoin.

Terkait dengan itu, dia telah mengulangi panggilan bearish kripto — memperingatkan Bitcoin dapat berkinerja buruk sementara emas dan perak menarik modal dalam lingkungan risk-off.

Penting untuk dicatat rekam jejak Schiff: meskipun dia memang memprediksi krisis 2008 lebih awal, banyak analis menganggap perkiraan berkelanjutannya sebagai perma-bearish, terutama mengenai kripto (sering memprediksi keruntuhan yang tidak terjadi). Komunitas kripto sering mengejek prediksi bearish berulangnya.

Peringatan Schiff adalah satu perspektif di antara banyak suara makroekonomi. Beberapa berbagi kekhawatiran bahwa kondisi kredit, utang tinggi, dan inflasi dapat menyiapkan penurunan yang menyakitkan, tetapi apakah itu terungkap lebih buruk dari 2008, dan apa artinya itu bagi pasar seperti kripto, masih sangat diperdebatkan.