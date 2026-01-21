Solana (SOL) Stabil Setelah Penjualan Massal Dengan Skenario Pemulihan $150

Solana sekali lagi berada di titik krusial saat aksi harga mengencang di sekitar area support kunci. Aktivitas pasar terkini menunjukkan bahwa trader memperhatikan zona ini dengan seksama, dengan sinyal campuran yang datang dari grafik timeframe lebih tinggi dan indikator momentum jangka pendek. Sementara beberapa suara pasar menunjukkan kemungkinan pergerakan naik, struktur yang lebih luas masih memerlukan kehati-hatian.

Solana Mempertahankan Support Kunci saat Pembeli Masuk

Butterfly menunjukkan bahwa SOL sedang menguji bagian bawah segitiga naik pada grafik dua minggu. Segitiga ini telah terbentuk dalam waktu yang sangat lama, dan pergerakan ini sangat signifikan.

Sumber: X

Harga berhasil bertahan di atas garis tren bawah sejauh ini, dan responsnya positif. Para pembeli masuk dengan sangat agresif pada titik ini, dan mereka mencegah penurunan lebih lanjut.

Analis RAO memberikan pandangan serupa, mengatakan Solana mencapai level resistance dan support dengan tepat. Setelah ditolak dari area resistance, SOL turun ke area permintaan yang kuat dan saat ini sedang stabil.

RAO menunjukkan bahwa area $128 hingga $125 adalah titik berkualitas tinggi untuk akumulasi. Selama area ini bertahan, probabilitas rebound tetap tinggi.

Pergerakan bersih dari level ini dapat mendorong harga menuju wilayah $150 dengan sangat cepat, selama support dipertahankan melalui pembelian konstan. Wilayah ini adalah titik di mana harga akan mengalami penurunan yang lebih besar jika tertembus. Jika kita melihat tanda kuat pembalikan dengan candle yang kuat, itu akan menunjukkan bahwa pembeli mengambil kendali kembali.

Sumber: X

Tren yang Lebih Luas Masih Menghadapi Resistance Berat

Meskipun demikian, pembeli muncul di level support, data TradingView menunjukkan bahwa Solana masih berada di bawah tekanan dalam timeframe yang lebih tinggi.

Pada grafik dua hari, SOL diperdagangkan di sekitar $127 setelah penurunan tajam, dan masih berada di bawah semua exponential moving average utama. EMA 20, 50, 100, dan 200 bearish antara $136 dan $162.

Bollinger Bands menunjukkan harga menyempit di sekitar band bawah, yang mengindikasikan bahwa tekanan jual telah mereda tetapi tidak berbalik. Penyempitan ini dapat menyebabkan rebound sementara, tetapi volume bullish yang lemah membuat sulit untuk menentukan sejauh mana kenaikan tersebut.

Sumber: Tradingview

Band tengah, antara $131 dan $133, telah menjadi level jangka pendek yang penting. Jika harga gagal merebut kembali wilayah ini, ancaman aksi penurunan lebih lanjut tetap ada.

Indikator momentum mencerminkan pendekatan yang hati-hati. RSI telah rebound dari level oversold tetapi tetap di bawah 50, yang merupakan indikasi khas untuk berhati-hati terhadap downtrend. MACD membaik, dengan momentum bearish melemah, tetapi tetap di bawah nol, yang mencerminkan bahwa setiap kenaikan masih lemah.

Baca Juga: SOL Membidik $1.000 Jangka Panjang saat Solana Staking Mencapai Rekor Tertinggi