ETF spot Solana AS mencatat total arus masuk bersih sebesar $3,08 juta dalam satu hari.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/21 11:39
PANews melaporkan pada 21 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Solana mencatat total arus masuk bersih sebesar $3,08 juta kemarin (20 Januari, Waktu Bagian Timur).

Kemarin (20 Januari, Waktu Bagian Timur), Fidelity SOL ETF (FSOL) mencatat arus masuk bersih dana SOL spot terbesar, dengan arus masuk bersih harian sebesar $2,25 juta dan total arus masuk bersih historis sebesar $145 juta.

Arus masuk bersih terbesar kedua adalah Franklin SOL ETF SOEZ, dengan arus masuk bersih harian sebesar $1,09 juta dan total arus masuk bersih historis sebesar $3,33 juta.

Hingga saat berita ini diturunkan, ETF spot Solana memiliki total nilai aset bersih sebesar $1,07 miliar, rasio nilai aset bersih sebesar 1,49%, dan arus masuk bersih kumulatif sebesar $867 juta.

