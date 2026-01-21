BursaDEX+
Harga Ethereum memulai penurunan baru dari resistensi $3,200. ETH kini mengkonsolidasikan kerugian dan berisiko mengalami lebih banyak kerugian di bawah $2,880.

Harga Ethereum Turun di Bawah $3K, Grafik Menunjukkan Peringatan Baru

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2026/01/21 11:18
Harga Ethereum mulai mengalami penurunan baru dari resistance $3,200. ETH sekarang mengkonsolidasikan kerugian dan berisiko mengalami lebih banyak kerugian di bawah $2,880.

  • Ethereum memulai koreksi penurunan tajam di bawah $3,000.
  • Harga diperdagangkan di bawah $3,000 dan Simple Moving Average 100 jam.
  • Ada garis tren bearish kunci yang terbentuk dengan resistance di $3,020 pada grafik per jam ETH/USD (data feed melalui Kraken).
  • Pasangan ini dapat memulai kenaikan baru jika tetap di atas zona $2,880.

Harga Ethereum Turun Lebih dari 5%

Harga Ethereum gagal bertahan stabil di atas $3,200 dan memulai penurunan baru, seperti Bitcoin. Harga ETH turun di bawah $3,150 dan $3,120 untuk memasuki zona bearish.

Para bear bahkan mendorong harga di bawah $3,000. Harga akhirnya menguji $2,910 dan saat ini mengkonsolidasikan kerugian di bawah level retracement Fib 23,6% dari pergerakan turun baru-baru ini dari swing high $3,367 ke swing low $2,910. Ada juga garis tren bearish kunci yang terbentuk dengan resistance di $3,020 pada grafik per jam ETH/USD.

Harga Ethereum sekarang diperdagangkan di bawah $3,000 dan Simple Moving Average 100 jam. Jika para bull dapat melindungi lebih banyak kerugian di bawah $2,880, harga dapat mencoba kenaikan lagi.

Resistance langsung terlihat di dekat level $3,020. Resistance kunci pertama berada di dekat level $3,080. Resistance utama berikutnya berada di dekat level $3,120. Pergerakan jelas di atas resistance $3,120 mungkin mengirim harga menuju resistance $3,150 atau level retracement Fib 50% dari pergerakan turun baru-baru ini dari swing high $3,367 ke swing low $2,910.

Ethereum Price

Penembusan ke atas di atas wilayah $3,150 mungkin memerlukan lebih banyak keuntungan di hari-hari mendatang. Dalam kasus tersebut, Ether dapat naik menuju zona resistance $3,220 atau bahkan $3,300 dalam waktu dekat.

Kelanjutan Penurunan di ETH?

Jika Ethereum gagal menembus resistance $3,020, ini dapat memulai penurunan baru. Support awal di sisi bawah berada di dekat level $2,920. Support utama pertama berada di dekat zona $2,880.

Pergerakan jelas di bawah support $2,880 mungkin mendorong harga menuju support $2,800. Kerugian lebih lanjut mungkin mengirim harga menuju wilayah $2,750. Support utama dapat berada di $2,650.

Indikator Teknikal

MACD Per JamMACD untuk ETH/USD mendapatkan momentum di zona bearish.

RSI Per JamRSI untuk ETH/USD sekarang di bawah zona 50.

Level Support Utama – $2,880

Level Resistance Utama – $3,020

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

