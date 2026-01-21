Harga Ethereum Turun di Bawah $3K, Grafik Menunjukkan Peringatan Baru

Harga Ethereum mulai mengalami penurunan baru dari resistance $3,200. ETH sekarang mengkonsolidasikan kerugian dan berisiko mengalami lebih banyak kerugian di bawah $2,880.

Ethereum memulai koreksi penurunan tajam di bawah $3,000.

Harga diperdagangkan di bawah $3,000 dan Simple Moving Average 100 jam.

Ada garis tren bearish kunci yang terbentuk dengan resistance di $3,020 pada grafik per jam ETH/USD (data feed melalui Kraken).

Pasangan ini dapat memulai kenaikan baru jika tetap di atas zona $2,880.

Harga Ethereum Turun Lebih dari 5%

Harga Ethereum gagal bertahan stabil di atas $3,200 dan memulai penurunan baru, seperti Bitcoin. Harga ETH turun di bawah $3,150 dan $3,120 untuk memasuki zona bearish.

Para bear bahkan mendorong harga di bawah $3,000. Harga akhirnya menguji $2,910 dan saat ini mengkonsolidasikan kerugian di bawah level retracement Fib 23,6% dari pergerakan turun baru-baru ini dari swing high $3,367 ke swing low $2,910. Ada juga garis tren bearish kunci yang terbentuk dengan resistance di $3,020 pada grafik per jam ETH/USD.

Harga Ethereum sekarang diperdagangkan di bawah $3,000 dan Simple Moving Average 100 jam. Jika para bull dapat melindungi lebih banyak kerugian di bawah $2,880, harga dapat mencoba kenaikan lagi.

Resistance langsung terlihat di dekat level $3,020. Resistance kunci pertama berada di dekat level $3,080. Resistance utama berikutnya berada di dekat level $3,120. Pergerakan jelas di atas resistance $3,120 mungkin mengirim harga menuju resistance $3,150 atau level retracement Fib 50% dari pergerakan turun baru-baru ini dari swing high $3,367 ke swing low $2,910.

Penembusan ke atas di atas wilayah $3,150 mungkin memerlukan lebih banyak keuntungan di hari-hari mendatang. Dalam kasus tersebut, Ether dapat naik menuju zona resistance $3,220 atau bahkan $3,300 dalam waktu dekat.

Kelanjutan Penurunan di ETH?

Jika Ethereum gagal menembus resistance $3,020, ini dapat memulai penurunan baru. Support awal di sisi bawah berada di dekat level $2,920. Support utama pertama berada di dekat zona $2,880.

Pergerakan jelas di bawah support $2,880 mungkin mendorong harga menuju support $2,800. Kerugian lebih lanjut mungkin mengirim harga menuju wilayah $2,750. Support utama dapat berada di $2,650.

Indikator Teknikal

MACD Per Jam – MACD untuk ETH/USD mendapatkan momentum di zona bearish.

RSI Per Jam – RSI untuk ETH/USD sekarang di bawah zona 50.

Level Support Utama – $2,880

Level Resistance Utama – $3,020