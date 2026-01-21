Mantle Bermitra dengan Everclear untuk Memungkinkan Penyelesaian Aset Lintas Rantai yang Mulus

Infrastruktur ini menyelesaikan pergerakan lintas rantai dan secara otomatis menyeimbangkan kembali inventaris, sehingga mengurangi duplikasi likuiditas dan memangkas biaya.

Mantle, lapisan distribusi dan likuiditas berkinerja tinggi yang menjembatani keuangan tradisional (TradFi), aset dunia nyata (RWA), dan likuiditas on-chain, telah mengumumkan kolaborasi baru dengan Everclear. Kolaborasi ini akan memperkenalkan Penyelesaian Aset Lintas Rantai ke ekosistem Mantle. Ini akan memungkinkan pengguna untuk menukar wETH dari Ethereum, Arbitrum, Base, atau Polygon secara langsung menjadi mETH di Mantle, tanpa hambatan yang biasanya terkait dengan bridging tradisional.

Salah satu kesulitan paling mendesak dalam keuangan terdesentralisasi multi-rantai adalah penyebaran likuiditas di berbagai representasi aset yang sama. Integrasi ini berfungsi untuk menyelesaikan kesulitan ini.

Menyelesaikan Fragmentasi dengan Netting & Settlement Lintas Rantai

Seiring ekosistem terus berkembang, aset seperti ETH dan USD kini tersedia dalam berbagai bentuk, termasuk wETH, mETH, dan stETH, selain daftar stablecoin yang terus bertambah. Fragmentasi ini diselesaikan oleh infrastruktur kliring dan penyelesaian yang disediakan oleh Everclear. Infrastruktur ini menyelesaikan pergerakan lintas rantai dan secara otomatis menyeimbangkan kembali inventaris, sehingga mengurangi duplikasi likuiditas dan memangkas biaya.

Melalui peluncuran ini, pengguna akan dapat segera mengakses Mantle dengan menggunakan aset yang sudah mereka miliki, sementara Everclear akan bertanggung jawab atas penyelesaian dan penyeimbangan kembali jaringan di balik layar.

Cara Kerjanya: wETH → mETH dalam Waktu Kurang dari Satu Menit

Individu yang memiliki wETH di rantai yang didukung memiliki kemampuan untuk memilih Mantle sebagai tujuan dan mendapatkan mETH di Mantle dalam satu transaksi, yang biasanya memakan waktu kurang dari satu menit.

Infrastruktur solver Everclear dengan cepat memenuhi maksud pengguna sambil secara bersamaan melakukan netting dan menyeimbangkan kembali aliran lintas rantai di latar belakang untuk memulihkan inventaris dengan biaya serendah mungkin. Ini menghasilkan penetapan harga yang lebih baik, tanpa slippage, dan eksekusi yang cepat.

Membuka Akses Efisien Modal ke Ekosistem Mantle

Dengan menggunakan mETH sebagai titik awal, kemitraan ini memungkinkan konsumen untuk mengakses ekosistem Mantle tanpa harus secara manual melakukan bridge atau menukar aset, yang merupakan hambatan signifikan bagi pengguna retail maupun ahli.

Manfaat utama meliputi:

Onboarding pengguna ke Mantle dari ekosistem Ethereum utama yang sepenuhnya mulus.

Melalui penggunaan netting dan kliring, efisiensi likuiditas yang lebih baik tercapai.

Penyelesaian yang lebih cepat dengan eksekusi yang lebih efisien modal.

Untuk memberikan landasan bagi pertumbuhan ke dalam aset berbasis Ethereum yang lebih andal.

Fondasi untuk Keuangan Terabstraksi Rantai

Dalam hal inisiatif penyelesaian aset lintas yang diperluas dari Everclear, Mantle adalah mitra peluncuran pertama. Di masa depan, ada rencana untuk mendukung lebih banyak aset berbasis ETH, stablecoin, dan rantai baru.

Kemitraan ini merupakan cerminan dari gerakan industri yang lebih besar menuju keuangan terabstraksi rantai, yang merupakan jenis keuangan di mana konsumen berinteraksi dengan aset dan aplikasi tanpa harus menangani kompleksitas bridge, pool likuiditas, atau representasi yang terfragmentasi.

Mantle menawarkan dirinya sebagai lapisan distribusi dan gateway terkemuka yang memungkinkan institusi dan lembaga keuangan tradisional untuk berinteraksi dengan likuiditas on-chain dan mendapatkan akses ke aset dunia nyata, sehingga memfasilitasi aliran pembiayaan dunia nyata.

Untuk memfasilitasi adopsi yang luas, Mantle memadukan kredibilitas, likuiditas, dan skalabilitas dengan infrastruktur tingkat institusional. Aset perusahaan dipegang oleh komunitas dan berjumlah lebih dari $4 miliar. Ekosistem distabilkan oleh keberadaan $MNT di dalam Bybit, dan diperluas oleh implementasi proyek ekosistem penting seperti mETH, fBTC, MI4, dan lainnya. Ini didukung oleh kolaborasi yang telah dibentuk Mantle Network dengan penerbit dan protokol terkemuka, seperti Ethena USDe, Ondo USDY, dan OP-Succinct.

Everclear, yang awalnya dikenal sebagai Connext, adalah protokol untuk interoperabilitas yang berfokus pada penyelesaian lintas rantai dan penyeimbangan kembali likuiditas. Ini dirancang untuk pengguna profesional, seperti market maker, solver, bridge, dan exchange. Everclear adalah lapisan kliring dan penyelesaian B2B yang beroperasi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Ini memberikan kekuatan kepada mitra terkemuka seperti Across, Relay, LI.FI, Eco, dan lainnya. Everclear memproses sekitar $400 juta dalam volume bulanan di seluruh aset blue-chip dan stablecoin.

Everclear baru-baru ini memperkenalkan Penyelesaian Aset Lintas Rantai dan menyediakan mitra dengan berbagai solusi interoperabilitas yang disesuaikan. Solusi ini mencakup deposit lintas rantai white-label, staking, dan aliran khusus. Solusi ini memungkinkan mitra untuk secara efektif menarik pelanggan dan likuiditas dari lini bisnis long-tail.

Diinkubasi oleh Mantle, protokol mETH adalah protokol liquid staking dan restaking terintegrasi vertikal yang beroperasi pada pertemuan persyaratan komposabilitas DeFi dan akses yield ETH tingkat institusional. P2P, Kraken Staked, OSL, dan Copper adalah di antara validator utama dan mitra kustodian yang mendukung Protokol mETH. Protokol ini telah mencapai total value locked (TVL) tinggi sebesar $2,19 miliar dalam tahun pertama operasinya. Selain diimplementasikan ke dalam kerangka treasury untuk organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) dan korporasi sebagai lapisan likuiditas dan yield kunci, protokol ini tertanam di lebih dari empat puluh platform keuangan terdesentralisasi dan exchange terkemuka, termasuk Bybit, Ethena, dan lainnya.