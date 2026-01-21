Apa Arti Akumulasi Smart Money bagi Harga Bitcoin?

Paus dan hiu Bitcoin (BTC) terus mengakumulasi selama sembilan hari terakhir, meskipun investor ritel yang lebih kecil mengurangi eksposur mereka, menandakan apa yang Santiment gambarkan sebagai "kondisi optimal" untuk potensi breakout.

Perbedaan antara pemegang besar dan kecil ini terjadi di tengah volatilitas yang meningkat, dengan Bitcoin menghapus hampir semua keuntungannya di tahun 2026.

Smart Money Membangun Posisi Bitcoin Saat Investor Ritel Keluar

Setelah akhir tahun 2025 yang menantang, tahun baru dimulai dengan catatan positif untuk Bitcoin. Cryptocurrency ini naik lebih dari 7% dalam lima hari pertama Januari, didukung oleh optimisme yang diperbarui di seluruh aset berisiko. Namun, momentum tersebut berumur pendek, karena turbulensi pasar segera kembali.

Meskipun ada pemulihan singkat minggu lalu, kondisi pasar yang lebih luas memburuk lagi setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif yang menargetkan 8 negara di Uni Eropa (UE), memicu ketidakpastian baru. Berita tersebut menekan aset berisiko dan berkontribusi pada penurunan lain di pasar kripto.

Data BeInCrypto Markets menunjukkan bahwa BTC telah turun 6,25% selama seminggu terakhir. Kemarin, turun di bawah level $88.000 untuk pertama kalinya sejak awal tahun.

Pada saat penulisan, cryptocurrency terbesar diperdagangkan pada $89.329, turun 3,31% selama 24 jam terakhir.

Kinerja Harga Bitcoin. Sumber: BeInCrypto Markets

Meskipun volatilitas, paus dan hiu terus meningkatkan eksposur. Data dari Santiment menunjukkan bahwa dompet yang memegang antara 10 dan 10.000 BTC telah memperoleh 36.322 koin, senilai $3,2 miliar pada harga pasar saat ini, selama sembilan hari terakhir. Ini menandai peningkatan 0,27% dalam kepemilikan untuk investor besar.

Tren akumulasi ini sangat kontras dengan perilaku investor ritel. Pemegang kecil menjual 132 koin selama sembilan hari, penurunan 0,28% dalam kepemilikan kolektif mereka.

Biasanya, ini menunjukkan bahwa tangan yang lebih lemah keluar selama penurunan harga, sementara investor yang lebih berpengalaman membeli saat penurunan.

Yang perlu dicatat, meskipun akumulasi smart money, prospek untuk Bitcoin tetap terbagi. Beberapa pengamat pasar berpendapat bahwa Bitcoin menunjukkan sinyal pasar bearish, meningkatkan risiko penurunan lebih lanjut. Yang lain menunjuk pada indikator yang muncul yang mendukung kasus untuk pemulihan jangka panjang.

Untuk saat ini, sensitivitas Bitcoin terhadap perkembangan makroekonomi yang lebih luas tetap menjadi faktor kunci untuk diperhatikan. Apakah aset tersebut terus menurun dalam jangka pendek atau mulai mendapatkan kembali kekuatan kemungkinan akan bergantung pada bagaimana sentimen risiko global berkembang.